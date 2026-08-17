ВАТИКАН (лат. Mons Vaticanus)

Холм в древнем Риме на правом берегу Тибра.

Древнеримские историки не имели единого мнения о происхождении его названия. Варрон связывал его с именем бога Ватикана или Вагитана, римского божества, отвечавшего за наделение ребенка речью (свое имя он получил, якобы, от va – первого слова, которое говорят дети, – или vagire – плакать). Авл Геллий говорит о связи названия с vaticinia – пророчествами. В наше время полагают, что скорее всего, название холма произошло от Vatica или Vaticum – этрусского поселения, предположительно там существовавшего.

В республиканское время Ватикан не играл особой роли в римской жизни и был связан с неимущими слоями общества. В начале империи он становится императорским парком (Horti Agrippinae) и местом для развлекательных сооружений для навмахий, позже там появляется Ватиканский цирк, который Гай Калигула украсил обелиском, привезенным из Гелиополя, и где, по традиции, был казнен святой Петр. Там же находилось святилище Кибелы (Великой Матери), засвидетельствованное в надписи. На Ватикане и рядом с ним располагались кладбища. В 40-50-е гг. была раскопана группа мавзолеев, относившихся к ним. После обращения Константина I , и захвата им Рима в 312, Ватикан превращается в центр христианской религии. Там строится гигантская базилика св. Петра длиной ок. 250 м, позже возникают и другие здания.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев