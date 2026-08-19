ВАСЮТИН Сергей Александрович

Родился 16.10.1971. Окончил Кемеровский государственный университет в 1994 г.

Кандидатская диссертация : Социальная организация кочевников Евразии (Алтайский гос.ун-т, Барнаул, 1998).

Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой кафедры истории цивилизации и социокультурных коммуникаций факультета истории и международных отношений Кемеровского государственного университета

Область интересов : Социальная история дофеодальных обществ, политогенез в раннее средневековье, концепции ранней государственности, социально-политическая и культурная история кочевников древности и средневековья, социальная археология, повседневность и менталитет в средние века.

Сочинения: Перспективы социальной антропологии в изучении общественно-политических структур Европы периода раннего средневековья // Этнология и образование: проблемы интеграции академической науки и высшей шк.: Материалы научно-практической конференции. Владивосток, 2002;

Эволюция верховной власти и идеальная модель ранней государственности в дохристианской Скандинавии // История и социология государства. Новосибирск, 2003;

Вост. Алтай в эпоху великого переселения народов (III-VII века). Новосибирск, 2003. (в соавт.); Typology of Pre-States and Statehood Systems of Nomads // Nomadic pathways in social Evolution. Мoscow: СCRS RAS, 2003;

Серия «германские исследования в Сибири». Вып. 3. Кемерово, 2003 (в соавторстве с К.В. Юматовым);

Монгольская империя как особая форма ранней государственности? (к дискуссии о политических системах кочевых империй) // Монгольская империя и кочевой мир. – Улан-Удэ, 2004.;

На северной границе кочевого мира. Дописьменная история населения юга Западной Сибири раннего средневековья: Монография (Научно-популярная серия РГНФ) /; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». Томск: Изд-во Томского государственного педагогического университета, 2008. 204 с. (в соавторстве с А. С. Васютиным и С. С. Онищенко).

С.А. Образ правителя в ментальный представлениях кочевников Центральной Азии в период раннего средневековья (по письменным и эпическим памятникам)[текст] / С.А. Васютин // Тюркологический сборник 2009-2010: Тюркские народы Евразии в древности и средневековье / Институт восточных рукописей РАН. - М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2011. - С. 79-108