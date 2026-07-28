ВАССАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ВАССАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ - система отношений личной и поземельной зависимости между держателями земли в Западной Европе в средние века.
Возник как реакция раннесредневекового общества на рассеяние политической власти: человек, желая заручиться защитой и покровительством более могущественного лица, получал от него землю, обещая взамен верность и службу. Так возникло сеньориально-вассальное общество, основанное на системе взаимных личных связей и обязательств держателей земли - иерархической «лестнице соподчинения», где каждый был одновременно вассалом и сеньором. На её вершине находился «сеньор сеньоров» - сюзерен (король), раздававший крупные земельные держания своим вассалам, которые, в свою очередь, дробили их на мелкие держания, и так вплоть до рыцаря, не имевшего вассала. Отношения вассалов оформлялись договором и сопровождались специальным обрядом - вассальной присягой (оммажем).
Объём обязанностей вассала зависел от величины держания (лена, фьефа). Главным видом службы являлась военная, или сторожевая: вассал был обязан нести её за свой счёт лично, а также предоставлять и снаряжать некоторое число воинов (в зависимости от размеров лена, фьефа) в течение определённого срока (обычно 40 дней в году) для защиты земель сеньора. Кроме того, вассал был обязан составлять свиту сеньора, участвовать в заседаниях его суда и его совета (курии феодальной), как правило, три раза в год - на Рождество, Пасху и Пятидесятницу.
Наконец, вассал брал на себя обязательство оказывать сеньору финансовую помощь (содержать замок, принимать сеньора и его свиту, выплачивать особые суммы в строго определённых случаях: посвящение старшего сына сеньора в рыцари, замужество старшей дочери, выкуп сеньора из плена, оплата его участия в крестовом походе). Со своей стороны, сеньор был обязан, помимо передачи вассалу земли в держание, обеспечить защиту его личности и имущества, не действовать в ущерб его интересам. Вассалитет не ущемлял личной независимости вассала и был выгоден обоим участникам договора. Нарушение отношений вассалитета влекло за собой расторжение договора, отнятие фьефа и нередко войну.
Возникновение, становление и развитие системы вассальных отношений отличалось существенными региональными особенностями. Принципы вассалитета берут своё начало в варварских королевствах (V-VI века) и получают оформление во Франкском государстве (VIII-IX веков) в виде раздачи королём земель, движимого имущества и др. источников дохода за службу. Первоначально земли передавались вассалу пожизненно в качестве бенефиция, но постепенно превратились в наследственное держание (к IX-XI векам).
Система вассалитета достигла наивысшего расцвета и наибольшей завершённости в XI-XIII веках, когда вассальные отношения стали закрепляться в обычаях и законах. Так, в Кутюмах Бовези (около 1283 года) Ф. Бомануара отмечено, что «никакие обычаи, которые использовались бы вопреки генеральной кутюме (обычаю) страны, не имеют силы, если не разрешены и не подтверждены сувереном, за исключением вопросов о ренте сеньора или каких-либо его правах на цензы и повинности», а в Великой хартии вольностей (1215 год) законодательно подтверждалось, что «никто не должен быть принуждаем к несению большей службы за свой рыцарский лен или за другое свободное держание, чем та, какая с него следует».
Особенности завоевания Англии обусловили возникновение на её территории прямого вассалитета, характеризовавшегося зависимостью вассалов непосредственно от сюзерена-короля (Солсберийская присяга, 1086). В континентальной Западной Европе приумножение земельных держаний влекло за собой усложнение системы вассалитета: один вассал был связан с несколькими сеньорами, что ставило под угрозу выполнение им обязательств вассалитета в случае конфликта сеньоров. В связи с этим возникла система классификации фьефов по принципу значимости и появление «тесного оммажа», т. е. преимущественных прав в отношении одного сеньора в сравнении с остальными.
В период территориальной раздробленности вассалитет составлял основу политического строя западноевропейских феодальных монархий и служил единственной формой связи феодалов как социальной группы, обеспечивающей её единство. С образованием сословной монархии и формированием централизованных национальных государств вассалитет постепенно утратил своё значение. В XIII-XVI веках военнная служба вассалов постепенно заменялась платежами, армия становилась наёмной, а затем профессиональной. В эту эпоху расширение прав на землю сделало возможным её отчуждение и последующую скупку выходцами из неблагородных слоёв. Вассалитет как институт был упразднён в ходе европейских революций XVIII-XIX веков.