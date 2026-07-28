ВАССАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

ВАССАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ - сис­те­ма от­но­ше­ний лич­ной и по­зе­мель­ной за­ви­си­мо­сти ме­ж­ду дер­жа­те­ля­ми зем­ли в Западной Ев­ро­пе в сред­ние ве­ка.

Воз­ник как ре­ак­ция ран­не­сред­не­ве­ко­во­го об­ще­ст­ва на рас­сея­ние по­ли­тической вла­сти: че­ло­век, же­лая за­ру­чить­ся за­щи­той и по­кро­ви­тель­ст­вом бо­лее мо­гу­ще­ст­вен­но­го ли­ца, по­лу­чал от не­го зем­лю, обе­щая вза­мен вер­ность и служ­бу. Так воз­ник­ло сень­о­ри­аль­но-вас­саль­ное об­ще­ст­во, ос­но­ван­ное на сис­те­ме вза­им­ных лич­ных свя­зей и обя­за­тельств дер­жа­те­лей зем­ли - ие­рар­хической «ле­ст­ни­це со­под­чи­не­ния», где ка­ж­дый был од­но­вре­мен­но вас­са­лом и сень­о­ром. На её вер­ши­не на­хо­дил­ся «сень­ор сень­о­ров» - сю­зе­рен (ко­роль), раз­да­вав­ший круп­ные зе­мель­ные дер­жа­ния сво­им вас­са­лам, ко­то­рые, в свою оче­редь, дро­би­ли их на мел­кие дер­жа­ния, и так вплоть до ры­ца­ря, не имев­ше­го вас­са­ла. От­но­ше­ния вассалов оформ­ля­лись до­го­во­ром и со­про­во­ж­да­лись специальным об­ря­дом - вас­саль­ной при­ся­гой ( ом­ма­жем ).

Объ­ём обя­зан­но­стей вас­са­ла за­ви­сел от ве­ли­чи­ны дер­жа­ния (ле­на, фье­фа). Главным ви­дом служ­бы яв­ля­лась во­ен­ная, или сто­ро­же­вая: вас­сал был обя­зан не­сти её за свой счёт лич­но, а так­же пре­дос­тав­лять и сна­ря­жать не­ко­то­рое чис­ло вои­нов (в за­ви­си­мо­сти от раз­ме­ров ле­на, фье­фа) в те­че­ние оп­ре­де­лён­но­го сро­ка (обыч­но 40 дней в го­ду) для за­щи­ты зе­мель сень­о­ра. Кро­ме то­го, вас­сал был обя­зан со­став­лять сви­ту сень­о­ра, уча­ство­вать в за­се­да­ни­ях его су­да и его совета (ку­рии фео­даль­ной), как пра­ви­ло, три раза в год - на Ро­ж­де­ст­во, Пас­ху и Пя­ти­десят­ни­цу.

На­ко­нец, вас­сал брал на се­бя обя­за­тель­ст­во ока­зы­вать сень­о­ру фи­нан­со­вую по­мощь (со­дер­жать за­мок, при­ни­мать сень­о­ра и его сви­ту, вы­пла­чи­вать осо­бые сум­мы в стро­го оп­ре­де­лён­ных слу­ча­ях: по­свя­ще­ние стар­ше­го сы­на сень­о­ра в ры­ца­ри, за­му­же­ст­во старшей до­че­ри, вы­куп сень­о­ра из пле­на, оп­ла­та его уча­стия в кре­сто­вом по­хо­де). Со сво­ей сто­ро­ны, сень­ор был обя­зан, по­ми­мо пе­ре­да­чи вас­са­лу зем­ли в дер­жа­ние, обес­пе­чить за­щи­ту его лич­но­сти и иму­ще­ст­ва, не дей­ст­во­вать в ущерб его ин­те­ре­сам. Вассалитет не ущем­лял лич­ной не­за­ви­си­мо­сти вас­са­ла и был вы­го­ден обо­им уча­ст­ни­кам до­го­во­ра. На­ру­ше­ние от­но­ше­ний вассалитета влек­ло за со­бой рас­тор­же­ние до­го­во­ра, от­ня­тие фье­фа и не­ред­ко вой­ну.

Воз­ник­но­ве­ние, ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие сис­те­мы вассальных отношений от­ли­ча­лось су­ще­ст­вен­ны­ми ре­гио­наль­ны­ми осо­бен­но­стя­ми. Прин­ци­пы вассалитета бе­рут своё на­ча­ло в вар­вар­ских ко­ро­лев­ст­вах (V-VI века) и по­лу­ча­ют оформ­ле­ние во Франк­ском го­су­дар­ст­ве (VIII-IX веков) в ви­де раз­да­чи ко­ро­лём зе­мель, дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва и др. ис­точ­ни­ков до­хо­да за служ­бу. Пер­во­на­чаль­но зем­ли пе­ре­да­ва­лись вас­са­лу по­жиз­нен­но в ка­че­ст­ве бе­не­фи­ция , но по­сте­пен­но пре­вра­ти­лись в на­след­ст­вен­ное дер­жа­ние (к IX-XI векам).

Сис­те­ма вассалитета дос­тиг­ла наи­выс­ше­го рас­цве­та и наи­боль­шей за­вер­шён­но­сти в XI-XIII веках, ко­гда вас­саль­ные от­но­ше­ния ста­ли за­кре­п­лять­ся в обы­ча­ях и за­ко­нах. Так, в Ку­тю­мах Бо­ве­зи (около 1283 года) Ф. Бо­ма­нуа­ра от­ме­че­но, что «ни­ка­кие обы­чаи, ко­то­рые ис­поль­зо­ва­лись бы во­пре­ки ге­не­раль­ной ку­тю­ме (обы­чаю) стра­ны, не име­ют си­лы, ес­ли не раз­ре­ше­ны и не под­твер­жде­ны су­ве­ре­ном, за ис­клю­че­ни­ем во­про­сов о рен­те сень­о­ра или ка­ких-ли­бо его пра­вах на цен­зы и по­вин­но­сти», а в Ве­ли­кой хар­тии воль­но­стей (1215 год) за­ко­но­да­тель­но под­твер­жда­лось, что «ни­кто не дол­жен быть при­ну­ж­да­ем к не­се­нию боль­шей служ­бы за свой ры­цар­ский лен или за дру­гое сво­бод­ное дер­жа­ние, чем та, ка­кая с не­го сле­ду­ет».

Осо­бен­но­сти за­вое­ва­ния Анг­лии обу­сло­ви­ли воз­ник­но­ве­ние на её тер­ри­то­рии пря­мо­го вассалитета, ха­рак­те­ри­зо­вав­ше­го­ся за­ви­си­мо­стью вас­са­лов не­по­сред­ст­вен­но от сю­зе­ре­на-ко­ро­ля ( Солс­бе­рий­ская при­ся­га, 1086 ). В кон­ти­нен­таль­ной Западной Ев­ро­пе при­ум­но­же­ние зе­мель­ных дер­жа­ний влек­ло за со­бой ус­лож­не­ние сис­те­мы вассалитета: один вас­сал был свя­зан с не­сколь­ки­ми сень­о­ра­ми, что ста­ви­ло под уг­ро­зу вы­пол­не­ние им обя­за­тельств вассалитета в слу­чае кон­флик­та сень­о­ров. В свя­зи с этим воз­ник­ла сис­те­ма клас­си­фи­ка­ции фье­фов по прин­ци­пу зна­чи­мо­сти и по­яв­ле­ние «тес­но­го ом­ма­жа», т. е. пре­иму­ще­ст­вен­ных прав в от­но­ше­нии од­но­го сень­о­ра в срав­не­нии с ос­таль­ны­ми.

В пе­ри­од тер­ри­то­ри­аль­ной раз­дроб­лен­но­сти вассалитет со­став­лял ос­но­ву по­ли­тического строя западноев­ропейских феодальных мо­нар­хий и слу­жил един­ст­вен­ной фор­мой свя­зи фео­далов как со­ци­аль­ной груп­пы, обес­пе­чи­ваю­щей её един­ст­во. С об­ра­зо­ва­ни­ем со­слов­ной мо­нар­хии и фор­ми­ро­ва­ни­ем цен­тра­ли­зованных национальных го­су­дарств вассалитет по­сте­пен­но ут­ра­тил своё зна­че­ние. В XIII-XVI веках во­еннная служ­ба вас­са­лов по­сте­пен­но за­ме­ня­лась пла­те­жа­ми, ар­мия ста­нови­лась на­ём­ной, а за­тем про­фес­сио­наль­ной. В эту эпо­ху рас­ши­ре­ние прав на зем­лю сде­ла­ло воз­мож­ным её от­чу­ж­де­ние и по­сле­дую­щую скуп­ку вы­ход­ца­ми из не­бла­го­род­ных сло­ёв. Вассалитет как ин­сти­тут был уп­разд­нён в хо­де ев­ропейских ре­во­лю­ций XVIII-XIX веков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)