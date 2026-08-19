ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович

Российский живописец, график, сценограф.

Сын сель­ско­го свя­щен­ни­ка, брат А. М. Вас­не­цо­ва. Проф. (1892) и д. чл. (1893–1905; от­ка­зал­ся от зва­ния) пе­терб. АХ. Учил­ся в С.-Пе­тер­бур­ге – в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (1867–68) у И. Н. Крам­ско­го и в АХ (1868–74) у П. П. Чис­тя­ко­ва, П. В. Ба­си­на и В. П. Ве­ре­ща­ги­на. С 1878 жил в Мо­ск­ве. Был бли­зок к пе­ре­движ­ни­кам (чл. ТПХВ с 1878), один из чле­нов-уч­ре­ди­те­лей Об­ще­ст­ва воз­ро­ж­де­ния ху­до­же­ст­вен­ной Ру­си (1915).

Со сту­ден­че­ских лет, ил­лю­ст­ри­руя аз­бу­ки Н. П. Стол­пян­ско­го (1867, 1870) и В. И. Во­до­во­зо­ва (1873), об­ра­тил­ся к ис­то­рич. и ска­зоч­ной те­ма­ти­ке, в т. ч. в книж­ной гра­фи­ке («Ко­нёк-Гор­бу­нок» П. П. Ер­шо­ва, 1870; «Пес­ня про куп­ца Ка­лаш­ни­ко­ва» М. Ю. Лер­мон­то­ва , 1891; «Песнь о ве­щем Оле­ге» А. С. Пуш­ки­на, 1899, и др.). По­се­тил Фран­цию (1876–1877) и Ита­лию (1885), где изу­чал ви­зант. мо­заи­ки и иск-во Воз­ро­ж­де­ния. В жи­во­пи­си на­чал с жан­ро­вых сцен из жиз­ни «ма­лень­ко­го че­ло­ве­ка» («С квар­ти­ры на квар­ти­ру», 1876; «Пре­фе­ранс», 1879, обе – в ГТГ), с кон. 1870-х гг. созда­вал ска­зоч­но-ли­рич. («Алё­ну­ш­ка», 1881, ГТГ), бы­лин­но-эпич. («Ви­тязь на рас­пу­тье», 1878, Ис­то­ри­ко-ху­дож. му­зей, Сер­пу­хов, и 1882, ГРМ; «Бо­га­ты­ри», 1881–98, ГТГ) и ле­ген­дар­но-ис­то­рич. об­ра­зы («Царь Иван Ва­силь­е­вич Гроз­ный», 1897, ГТГ), вы­ра­зив умо­на­строе­ния не­о­с­ла­вя­но­филь­ст­ва. Уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Аб­рам­цев­ско­го ху­до­же­ст­вен­но­го круж­ка; по за­ка­зу С. И. Ма­мон­то­ва на­пи­сал для во­кза­ла До­нец­кой ж. д. кар­ти­ны «Три ца­рев­ны под­зем­но­го цар­ст­ва» (1879, ГТГ), «Ко­вёр-са­мо­лёт» (1880, Ху­дож. му­зей, Ниж­ний Нов­го­род) и «Бой ски­фов со сла­вяна­ми» (1881, ГРМ). Стрем­ле­ние В. к мо­ну­мен­таль­но­сти и де­ко­ра­тив­но­сти ком­по­зи­ции, по­этич. обоб­щён­но­сти об­ра­зов спо­соб­ст­во­ва­ло ста­нов­ле­нию рус. мо­дер­на и сим­во­лиз­ма («Си­рин и Ал­ко­ност. Песнь ра­до­сти и пе­ча­ли», 1896, ГТГ). В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны в жи­во­пи­си В. по­яв­ля­ют­ся ал­ле­го­рич. мо­ти­вы борь­бы до­б­ра и зла («Ар­хан­гел Ми­ха­ил», 1914; «Бой До­б­ры­ни Ни­ки­ти­ча с се­ми­гла­вым Зме­ем Го­ры­ны­чем», 1918, обе – Дом-му­зей В., Мо­ск­ва). Пей­заж­ные этю­ды и ланд­шафт­ные фо­ны кар­тин В. по­влия­ли на раз­ви­тие ис­то­рич. пей­за­жа, пре­ж­де все­го в твор­че­ст­ве А. М. Вас­не­цо­ва.

Ав­тор мн. жи­во­пис­ных и гра­фич. порт­ре­тов, пре­им. ху­дож­ни­ков (А. М. Вас­не­цо­ва, 1878, ГТГ; М. М. Ан­то­коль­ско­го, 1884, там же; М. В. Не­сте­ро­ва, 1926, Дом-му­зей В., Мо­ск­ва). В 1880-х гг. об­ра­тил­ся к мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си: фриз-пан­но «Ка­мен­ный век» (1883–85) для Ис­то­рич. му­зея в Мо­ск­ве, рос­пи­си Вла­ди­мир­ско­го со­бо­ра в Кие­ве (1885–1896), в ко­то­рых тра­ди­ции др.-рус. сте­но­пи­си со­еди­ня­ют­ся с дос­ти­же­ния­ми стан­ко­вой жи­во­пи­си 2-й пол. 19 в. Соз­дал эс­ки­зы мо­за­ик для Рус­ской ц. в Дарм­штад­те (1899–1901), хра­ма Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва в С.-Пе­тер­бур­ге (1899), со­бо­ра Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Вар­ша­ве (1906–11).

В те­ат­раль­но-де­ко­ра­ци­он­ных ра­бо­тах В. для Ча­ст­ной рус. опе­ры С. И. Ма­мон­то­ва в Мо­ск­ве («Сне­гу­роч­ка» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва и «Ру­сал­ка» А. С. Дар­го­мыж­ско­го, обе 1885, совм. с И. И. Ле­ви­та­ном, К. А. Ко­ро­ви­ным и др.) сти­ли­зо­ван­ный др.-рус. ор­на­мент слу­жил сред­ст­вом ор­га­ни­за­ции про­стран­ст­ва и соз­да­ния об­раза; они сыг­ра­ли замет­ную роль в ис­то­рии отеч. сце­но­гра­фии. По эс­ки­зам В. по­строе­ны его собств. дом (в ви­де руб­ле­но­го де­рев. те­ре­ма, 1893–94; с 1953 – Дом-му­зей В.), дом И. Е. Цвет­ко­ва (1901–03) и фа­сад Треть­я­ков­ской га­ле­реи (1900–05) в Мо­ск­ве; ц. Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го (совм. с В. Д. По­ле­но­вым, 1881–82), «Из­буш­ка на курь­их нож­ках» (1883) и нек­ро­поль Ма­мон­то­вых с ча­сов­ней (1891) в Аб­рам­це­ве, рус. па­виль­он на Все­мир­ной вы­став­ке в Па­ри­же (1898), так­же из­готов­лен ряд пред­ме­тов ме­бе­ли. Ока­зал боль­шое влия­ние на сло­же­ние нео­рус­ско­го сти­ля в ар­хи­тек­ту­ре и де­ко­ра­тив­ном иск-ве. Его внук – ху­дож­ник-мо­ну­мен­та­лист Анд­рей Вла­ди­ми­ро­вич Вас­не­цов (р. 1924). В Вят­ке от­крыт Дом-му­зей бр. Вас­не­цо­вых.