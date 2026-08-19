ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович
Российский живописец, график, сценограф.
Сын сельского священника, брат А. М. Васнецова. Проф. (1892) и д. чл. (1893–1905; отказался от звания) петерб. АХ. Учился в С.-Петербурге – в Рисовальной школе ОПХ (1867–68) у И. Н. Крамского и в АХ (1868–74) у П. П. Чистякова, П. В. Басина и В. П. Верещагина. С 1878 жил в Москве. Был близок к передвижникам (чл. ТПХВ с 1878), один из членов-учредителей Общества возрождения художественной Руси (1915).
Со студенческих лет, иллюстрируя азбуки Н. П. Столпянского (1867, 1870) и В. И. Водовозова (1873), обратился к историч. и сказочной тематике, в т. ч. в книжной графике («Конёк-Горбунок» П. П. Ершова, 1870; «Песня про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова, 1891; «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина, 1899, и др.). Посетил Францию (1876–1877) и Италию (1885), где изучал визант. мозаики и иск-во Возрождения. В живописи начал с жанровых сцен из жизни «маленького человека» («С квартиры на квартиру», 1876; «Преферанс», 1879, обе – в ГТГ), с кон. 1870-х гг. создавал сказочно-лирич. («Алёнушка», 1881, ГТГ), былинно-эпич. («Витязь на распутье», 1878, Историко-худож. музей, Серпухов, и 1882, ГРМ; «Богатыри», 1881–98, ГТГ) и легендарно-историч. образы («Царь Иван Васильевич Грозный», 1897, ГТГ), выразив умонастроения неославянофильства. Участвовал в деятельности Абрамцевского художественного кружка; по заказу С. И. Мамонтова написал для вокзала Донецкой ж. д. картины «Три царевны подземного царства» (1879, ГТГ), «Ковёр-самолёт» (1880, Худож. музей, Нижний Новгород) и «Бой скифов со славянами» (1881, ГРМ). Стремление В. к монументальности и декоративности композиции, поэтич. обобщённости образов способствовало становлению рус. модерна и символизма («Сирин и Алконост. Песнь радости и печали», 1896, ГТГ). В годы 1-й мировой войны в живописи В. появляются аллегорич. мотивы борьбы добра и зла («Архангел Михаил», 1914; «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем», 1918, обе – Дом-музей В., Москва). Пейзажные этюды и ландшафтные фоны картин В. повлияли на развитие историч. пейзажа, прежде всего в творчестве А. М. Васнецова.
Автор мн. живописных и графич. портретов, преим. художников (А. М. Васнецова, 1878, ГТГ; М. М. Антокольского, 1884, там же; М. В. Нестерова, 1926, Дом-музей В., Москва). В 1880-х гг. обратился к монументальной живописи: фриз-панно «Каменный век» (1883–85) для Историч. музея в Москве, росписи Владимирского собора в Киеве (1885–1896), в которых традиции др.-рус. стенописи соединяются с достижениями станковой живописи 2-й пол. 19 в. Создал эскизы мозаик для Русской ц. в Дармштадте (1899–1901), храма Воскресения Христова в С.-Петербурге (1899), собора Александра Невского в Варшаве (1906–11).
В театрально-декорационных работах В. для Частной рус. оперы С. И. Мамонтова в Москве («Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова и «Русалка» А. С. Даргомыжского, обе 1885, совм. с И. И. Левитаном, К. А. Коровиным и др.) стилизованный др.-рус. орнамент служил средством организации пространства и создания образа; они сыграли заметную роль в истории отеч. сценографии. По эскизам В. построены его собств. дом (в виде рубленого дерев. терема, 1893–94; с 1953 – Дом-музей В.), дом И. Е. Цветкова (1901–03) и фасад Третьяковской галереи (1900–05) в Москве; ц. Спаса Нерукотворного (совм. с В. Д. Поленовым, 1881–82), «Избушка на курьих ножках» (1883) и некрополь Мамонтовых с часовней (1891) в Абрамцеве, рус. павильон на Всемирной выставке в Париже (1898), также изготовлен ряд предметов мебели. Оказал большое влияние на сложение неорусского стиля в архитектуре и декоративном иск-ве. Его внук – художник-монументалист Андрей Владимирович Васнецов (р. 1924). В Вятке открыт Дом-музей бр. Васнецовых.