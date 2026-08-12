ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ

Боярин, князь. Русский царь. Находился на престоле с 19 (29) мая 1606 года по 17 (27) июля 1610 года. Единственный из русских царей умер в плену на чужбине.

Родословная

Принадлежал к древнему княжескому роду, который представлял собой суздальскую ветвь Рюриковичей , восходящую, по мнению большинства историков, к Андрею Ярославичу, великому князю Владимирскому и младшему брату Александра Невского . Сам Василий Шуйский считал своими прямыми предками именно Александра Невского и его третьего сына князя Андрея Александровича Городецкого, также занимавшего владимирский великокняжеский стол.

Отец - боярин князь Иван Андреевич Шуйский, видный государственный деятель и воевода в царствование Ивана IV . Мать – Анна Фёдоровна (точное происхождение неизвестно). Братья – Андрей, Дмитрий, Иван Пуговка – были боярами, занимали ответственные административные и военные должности. Был дважды женат, выбор невест Елены Михайловны, княжны Репниной-Оболенской и Марии Петровны, княжны Буйносовой-Ростовской, скорее всего, определялся династическими соображениями. Потомства не оставил, две дочери от второго брака умерли во младенчестве.

Придворная служба

Служба молодого князя при дворе Ивана IV , начавшаяся в 1570-е годы, шла успешно, несмотря на настороженное отношение грозного и мнительного царя к знати. В 1582/83 году князя Василия даже арестовывали по причине, оставшейся неизвестной, но вскоре освободили на поруки братьям. Тем не менее, в 1584 году он уже имел чин боярина и вёл важные судебные дела. Карьере Василия Шуйского способствовал брак его младшего брата Дмитрия с Екатериной, дочерью думного дворянина Григория Лукьяновича Малюты Скуратова из рода Бельских. Другая дочь этого самого влиятельного опричника была замужем за Борисом Годуновым . Родственные связи отнюдь не ослабили постоянную борьбу между двумя влиятельными боярами и будущими царями. Их противостояние, пожалуй, осталось самой примечательной чертой Василия Шуйского в русском историческом сознании и закреплено А.С. Пушкиным в зачине трагедии «Борис Годунов», начинающейся с нелицеприятных слов князя о бесстыдно и преступно рвущемся к царской власти Борисе. Борьба за влияние на молодого и неспособного к управлению царя Фёдора Иоанновича (1584-1598) была Шуйскими проиграна Годунову вчистую и князь Василий, будучи тогда воеводой в Смоленске, угодил, как и его сородичи, в ссылку. В 1587 году его обвинили в измене, в тайных поездках под видом охоты за рубеж. Постепенно гнев Годунова утих, и в апреле 1591 года князя Василия вернули в Москву. Почти сразу же произошли судьбоносные для страны и для него самого события. 15 мая 1591 года в Угличе погиб царевич Дмитрий Иоаннович , главой комиссии для расследования дела был назначен Шуйский. Видимо, Годунов полагал, что выводы, представленные вельможей, еще недавно пребывавшим в опале, и к тому же опытным судейским чиновником, будут приняты как справедливые и непредвзятые. Уже 30 мая комиссия закончила работу в Угличе, а 2 июня доложила в Боярской думе свои выводы о несчастном случае с больным царственном ребёнком и злокозненных родственниках царевича Нагих, поднявших бунт против царских слуг. Официальные результаты «угличского дела» позволили Шуйскому вернуться в судебную и административную элиту, например, на должности главы Рязанского Судного приказа или воеводы в Великом Новгороде, но вряд ли вернули полное доверие Годунова. Тот даже запретил бездетному князю жениться второй раз, чтобы не плодить конкурентов на престол.

Смута

Недоверие к Шуйскому не исчезло даже после победы, одержанной над самозванцем Лжедмирием I при Добрыничах 21 января 1605 года царским войском, где князь Василий был вторым воеводой после князя Ф.И. Мстиславского. В своих подозрениях Годунов оказался прав, хотя сам уже не узнал об этом из-за смерти, которая произошла 13 апреля 1605 года. Отозванный в Москву на помощь наследнику Фёдору Борисовичу, Шуйский не просто в июне 1605 года перешел на сторону самозванца, но «признал» в нём подлинного царевича. Он заявил, что выводы следствия 1591 года явились подлогом в угоду Годунову, а на самом деле Дмитрий Иоаннович остался жив и теперь по праву вернул отцовский престол. Однако как очень информированный и авторитетный свидетель он был опасен Лжедимитрию I и был приговорен к смертной казни, которую отменили в последний момент и заменили тюремным заключением. Через несколько месяцев князь Василий был возвращен ко двору и даже приближен к самозванцу, которому он отомстил еще более жестоко, чем Годуновым, распространяя сведения о гибели настоящего царевича среди москвичей и собиравшегося для войны с Крымом дворянского ополчения, подстрекая их к бунту и вместе с другими представителями знати готовя заговор. Мятеж и дворцовый заговор завершились убийством самозванца 17 мая 1606 года.

Правление

19 мая 1606 года Василий Иванович Шуйский был провозглашен царём перед восставшим народом на Лобном месте на Красной площади. 1 июня он был венчан на царство в Успенском соборе Московского Кремля. В новом качестве Шуйский постарался по возможности замолить свои грехи, интриги, клятвопреступления, прежде всего, перед церковью. Нередко это делалось всенародно. Чтобы закрыть окончательно вопрос об угличской трагедии, Шуйский третий раз кардинально меняет версию тех событий. Царевич действительно погиб, по его утверждению, в 1591 году, но не в результате случайности, а был зарезан. Окончательно уверить всех в насильственной и мученической смерти Дмитрия Ивановича должны были его канонизация и обретение святых мощей, которые были торжественно перенесены крестным ходом из Углича в Москву в Архангельский собор в великокняжескую и царскую усыпальницу. Церемонии и обряды в рамках этих торжеств провели Филарет, митрополит Ростовский и Ярославский, бывший до пострижения боярином Фёдором Никитичем Романовым, и Ермоген , митрополит Казанский, впоследствии прославленный как священномученик. Именно Ермоген при поддержке нового царя стал 3 июля 1606 года первосвятителем русской церкви вместо низведенного с патриаршего престола Игнатия, ставленника Лжедимитрия I . Кроме того, Шуйский вернул в Москву низложенного при самозванце бывшего первого русского патриарха Иова , чтобы испросить прощение за нарушение крестоцеловальной клятвы царю Феодору Борисовичу Годунову. В знак примирения с Борисом Годуновым и его несчастной семьей Шуйский, хотя и возложил на своего прежнего соперника ответственность за убийство царевича Дмитрия, приказал перезахоронить с почестями прах бывшего царя, его сына и жены в Троице-Сергиевом монастыре.

Стремясь ослабить обвинения в нелигитимном приходе к власти без избрания Земским собором , Шуйский дал «крестоцеловальную запись». В ней он обещал никого не казнить без судебного решения, принятого царём с боярами; не конфисковать имущество у родственников осуждённых, если те не были соучастниками преступлений; не принимать ложных доносов и наказывать подобных доносчиков; без вины никого не подвергать царской опале. Это дало основание ряду историков говорить об одной из первых попыток законодательного ограничения царской власти. Также он пытался упорядочить в интересах казны, землевладельцев и служилых людей их правовые отношения с зависимыми людьми и холопами. Среди принятых законов было Уложение 9 марта 1607 года, признавшее крестьян крепостными тех владельцев, за кем они были записаны в писцовых книгах начала 1590-х годов, и устанавливавшее срок сыска беглых крестьян в 15 лет.

Попытки Шуйского переломить в свою пользу политическую и нравственно-психологическую обстановку в обществе не увенчались успехом. В 1605-1606 годах последовали один за другим два кровавых переворота, которые сопровождались убийствами носителей верховной власти и тем самым поощряли насильственные методы достижения целей, развязывали руки сторонникам самых радикальных действий, освобождали от прежних клятв и присяг, расшатывали государственный аппарат и вооруженные силы государства. Россия все больше втягивалась в Смуту - гражданскую войну. Противники Шуйского вновь и вновь использовали слух об очередном чудесном спасении Димитрия Иоанновича , под лозунгами возвращения которого к власти собирались все недовольные или просто стремящиеся к быстрой наживе. В 1606 году крупнейшим антиправительственным выступлением стало восстание под предводительством Ивана Болотникова, в ходе которого мятежники осадили Москву. Царю Василию пришлось лично вести в бой верные войска. Ему удалось после удачного сражения 2 декабря 1606 года отбросить восставших от столицы и заставить их уйти сначала в Калугу, а затем в Тулу. 21 мая 1607 года царь вновь лично выступил в поход, который закончился 10 октября сдачей Тулы – главного опорного пункта мятежа. Шуйский дал обещание сохранить жизнь руководителям восстания - Болотникову и Илейке Муромцу, но, как это случалось и раньше, не счел нужным его сдерживать. Расправа над вожаками одного восстания не привела к замирению страны, во главе нового мятежа встал очередной самозванец Лжедимитрий II . К беглым холопам и крестьянам, к бунтовавшим казакам и служилым людям юга России присоединились военные отряды из Речи Посполитой. В битве под Болховом 30 апреля и 1 мая 1608 года армия под командой царского брата князя Дмитрия Шуйского была разбита, войска Лжедмитрия II подошли к Москве и встали лагерем в селе Тушино, где создали параллельные органы власти. Из-под власти Шуйского к «тушинскому вору» ушли многочисленные города, обширные территории, перебежало немалое число бояр и служилых людей. Москва оказалась вновь в осаде. Царь направил в Новгород своего племянника боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского просить помощи у шведского короля Карла IX в обмен на уступку Швеции города Корелы с уездом. В 1609 году насилия и грабежи польско-литовских и казацких отрядов, служивших самозванцу, вызвали выступление против него жителей Замосковных городов и Русского Севера. Одновременно начался поход к Москве армии князя Скопина-Шуйского, которая в ряде сражений разбила войска самозванца и 12 марта 1610 года вошла в Москву, сняв осаду со столицы. Значительная часть городов и уездов страны признала власть царя Василия. Однако князь Скопин-Шуйский неожиданно скончался после пира 23 апреля 1610 года. Пошли слухи о том, что его отравила свояченица царя Екатерина Григорьевна по наущению зятя и супруга, опасавшихся притязаний прославленного полководца на трон, наследником которого официально считался её муж Дмитрий Шуйский как брат бездетного Василия. Это событие нанесло сильный удар по престижу царя и боеспособности армии в тот момент, когда началась польско-литовская интервенция.

Еще в сентябре 1609 года король Речи Посполитой Сигизмунд III перешел русскую границу и осадил Смоленск, призвав к себе польско-литовскую шляхту, до того времени служившую Лжедмитрию II. В битве при Клушине 24 июня 1610 года русская армия под командованием князя Дмитрия Шуйского была разбита. Польско-литовские войска подошли к Москве, но пока не спешили занять город, где произошел очередной государственный переворот. В столице 17 июля 1610 года было собрано своеобразное собрание под открытым небом, напоминавшее то ли древнее вече, то ли импровизированный собор. Оно прошло с участием духовенства, Боярской думы, командиров дворянских отрядов и воинских людей, находившихся в городе, жителей московского посада. На нём было принято решение о низложении царя, которого свели из царской резиденции на его старый боярский двор и взяли под стражу. 19 июля Василия Шуйского насильно постригли в монахи и заточили в московский Чудов монастырь. Также была пострижена и отправлена в Суздаль в Покровский монастырь его жена. Противники Шуйского, объединившиеся против него, не могли поделить власть между собой и решили отдать её иноземцам. Новое правительство, сформированное из представителей боярства и прозванное «Семибоярщиной», в августе 1610 года заключило договор об избрании на русский трон польского королевича Владислава (будущий король Владислав IV Ваза). В сентябре 1610 года бояре передали Василия Шуйского вместе с братьями Дмитрием и Иваном командующему польско-литовской армией гетману Станиславу Жолкевскому для вывоза их из Москвы и помещения в один из монастырей. Тот в нарушение предварительной договоренности с Думой увез пленников с собой к королю Сигизмунду III под Смоленск. За свои политические и военные ошибки Василию Шуйскому пришлось платить позором, который унижал всю Россию и тешил самолюбие её западных соседей. Его вместе с братьями и воеводой Михаилом Борисовичем Шеиным, руководителем героической обороны Смоленска в 1609-1611 годах, прекратившейся только, когда защитники перестали получить какую-либо помощь от остальной страны, заставили участвовать в качестве живых трофеев в церемонии триумфального въезда Жолкевского 29 октября 1611 года в Варшаву. Затем в королевском дворце в присутствии всей польской знати во время заседания сейма и в присутствии иностранных послов он был вынужден поклониться Сигизмунду III и целовать ему руку. Затем Шуйских поместили под стражу в замке в г. Гостынин в Мазовии, где Василий и скончался 12 (22) сентября 1612 года, вслед за ним через пять дней 17 (27) сентября умер князь Дмитрий. На родину в 1620 году смог вернуться только их брат Иван. Сама смерть Василия Шуйского была также использована польскими властями в пропагандистских целях. Останки его и брата Дмитрия были погребены в Варшаве в специально выстроенной усыпальнице, получившей название «московская каплица» («русская часовня»), с надписями, сообщавшими о польских победах, приведших к пленению московского царя. Правительство царя Михаила Феодоровича восприняло такие похороны как унижение для России. После заключения мирного договора между Россией и Речью Посполитой (1634) останки Василия Шуйского были переданы русской стороне и торжественно перезахоронены в 1635 году в великокняжеской и царской усыпальнице - Архангельском соборе Московского Кремля.