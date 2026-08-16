ВАСИЛИЙ РОДЗЯНКО

Происходил из знаменитой дворянской семье. Его родители и родня покинули родину в 1920 г. и поселились в Королевстве СХС. В 1925-1933 гг. учился в первой Русско-сербской мужской гимназии в Белграде, затем поступил на Богословский факультет. В 1937 г. женился на М.В. Колюбаевой, дочери священника. В 1937-1939 гг. продолжил духовное образование в аспирантуре Лондонского университета по благословению СПЦ. После получения диплома, из-за начала Второй мировой войны Родзянко вернулся в Нови-Сад, где стал преподавать законучителем в местной школе. 30 марта 1941 г. Сербским патриарх Гавриил (Дожич) рукоположил Родзянко и дал ему в управление сербский приход в Нови-Саде. После апрельской войны 1941 г. против Югославии большая часть Воеводины была оккупирована венграми и немцами. Родзянко оказывал всяческую помощь местным сербам и русским эмигрантам, но отказался от служения в Русском охранном корпусе . После окончания войны, продолжил учительствовать в школах Суботицы, входил в организацию Красного Креста. Во время советско-югославского конфликта 1948 г., отношение к русским эмигрантам со стороны властей было подозрительным. В 1949 г. его арестовали за религиозную пропаганду и отправили в лагерь. В 1951 г. его освободили и выслали во Францию к родне. В 1953 г. переехал в Лондон, где стал вторым священником в сербском соборе свт. Саввы. Помимо служения, преподавал богословие в Оксфорде , читал лекции в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. Также работал на радиостанции Би-би-си, где вел религиозно-просветительскую передачу для СССР и стран Восточной Европы. В 1968 г. основал в Великобритании всеправославную школу. После смерти супруги, принял монашеский постриг с именем Василий. В том же году перешел в юрисдикцию ПЦА, уехал в США, где был хиротонисан во епископа Вашингтонского. В ноябре 1980 г. перешел на кафедру в Сан-Франциско. В ноябре 1981 г. впервые побывал в СССР, с этого времени контакты с родиной стали интенсивно развиваться. В 1984 г. оставил кафедру и поселился в Вашингтоне. В 90-е гг. стал очень популярной фигурой в новой России, его проповеди широко транслировались и вызывали живой отклик. Неоднократно посещал Россию с пастырскими визитами, читал лекции в духовных образовательных учреждениях. В 1998 г. патриарх Алексей II назначил его деканом Православного факультета Нового гуманитарного университета, но по причине болезни, так и не приступил к обязанностям. Василий Родзянко был похоронен на городском кладбище в Вашингтоне.