ВАСИЛИЙ II БУЛГАРОКТОН («Болгаробойца»)

Византийский император в 963-1025 г. (факт. с 976 г.), сын императора Романа II и Феофано, соправитель своего младшего брата Константина VIII, Никифора II Фоки и Иоанна I Цимисхия , представитель Македонской династии , выдающийся военачальник.

Василий II, коронованный еще в 960 г., взошел на трон 15 марта 963 г., но затем в течение 13 лет никак не участвовал в управлении страной: он оставался в тени своих опекунов, крупнейших полководцев X в. – Никифора II Фоки и Иоанна I Цимисхия. Правда, и с кончиной Цимисхия в январе 976 г. Василий II и его младший брат Константин VIII не обрели полновластия, поскольку решающее слово в делах империи получил евнух Василий Ноф, проэдр и паракимомен (главный спальничий, начальник китонитов – охранников императорских покоев, китона). Будучи внебрачным сыном Романа I Лакапина, Ноф являлся сводным братом Елены Лакапины, бабки Василия II и Константина VIII, т.е. приходился им двоюродным дедом. Паракимомен Василий возвысился в конце 940-х гг. и с тех пор почти непрерывно его влияние только увеличивалось, пока Ноф не стал «первым министром» при своих юных внучатых племянниках-василевсах.

В первое десятилетие царствования Василия II произошли два мощных мятежа военно-землевладельческой знати, глубоко потрясшие Византию. В 930-50-е гг. сановная знать Константинополя, наметив широкое наступление на Востоке, завязала тесные отношения с военной аристократией Малой Азии и снабдила ее материальными и людскими ресурсами, необходимыми для реализации экспансионистских планов. Однако на фоне громадных успехов византийского оружия, обеспечивших присоединение к империи областей в Северной Сирии и верховьях Евфрата, армейская знать Анатолии – подлинный организатор этих триумфов – стала тяготиться опекой со стороны столичной бюрократии. Приобретя значительный экономический вес в провинциях и прочно удерживая армейское руководство, фемная аристократия сочла возможным претендовать на политическое лидерство, которое до того момента безоговорочно принадлежало константинопольскому чиновничеству и дворцовой знати. Данные притязания вылились в то, что два видных военачальника Никифор Фока и Иоанн Цимисхий последовательно занимали императорский престол, но оба раза в той или иной степени пасовали перед константинопольской сановной аристократией – опытнейшими администраторами и искуснейшими интриганами. Неудачи военно-землевладельческой знати были обусловлены еще и тем, что в их среде господствовала борьба мелочных честолюбий, а отсутствие сплочения малоазийских магнатов позволяло столичной бюрократии играть на противоречиях между военно-аристократическими кланами. Такой расклад возник в 960-е гг. и в целом не изменился в 970-80-е гг., даже несмотря на то, что могущество армейской знати и, следовательно, ее шансы на победу возросли. Это обстоятельство наглядно проявилось в масштабных антиправительственных восстаниях Варды Склира и Варды Фоки.

Летом 976 г. взбунтовался Варда Склир – один из ярких представителей фемной аристократии: при Иоанне Цимисхии он служил в должности доместика схол Востока, а сам Иоанн I первым браком был женат на сестре Склира. Хотя на смертном одре Цимисхий завещал своему шурину царский скипетр, паракимомен Василий не только не допустил Варду к нему, но и снял с поста доместика схол, отправив стратигом в Месопотамию. Обозленный Склир, потеряв ведущую командную позицию, использовал почетную ссылку в Месопотамию для подготовки государственного переворота. Заручившись поддержкой стратига Антиохии (Антакья) Михаила Вурцы, Варда Склир объявил себя императором, после чего к нему примкнули почти все малоазийские фемы, а также центральный военный флот. С падением Никеи (Изник) в начале 978 г. вокруг Константинополя сложилась чрезвычайная ситуация, потребовавшая экстренных шагов. По настоянию Нофа Василий II противопоставил одного магната другому: из 8-летнего изгнания был отозван племянник Никифора II Варда Фока, возведенный в магистры (см. Логофисия) и доместики схол. Шефство над правительственными войсками знатного военачальника радикально изменило обстановку: часть динатов, особенно, в родной для Фоки Каппадокии выступила против Склира и 24 марта 979 г. он потерпел сокрушительное поражение близ Амория (близ нынешнего села Хисаркей под городом Эмирдаг) и бежал в Багдад.

К началу 980-х гг. Василий II набрался политического опыта и стал тяготиться опекой Василия Нофа, много сделавшего для сохранения престола за внучатым племянником. В 985 г. паракимомен Василий, заподозренный в антиимператорском сговоре с военным руководством, получил отставку и был сослан, а его имущество конфисковано. С устранением двоюродного деда Василий II инициировал чистку гражданского управления, призванную заменить выдвиженцев свергнутого временщика. Василевс как будто поставил под личный контроль и армию: отбывая на болгарскую войну, он не взял с собой Варду Фоку, что означало опалу. Однако Василий II просчитался: оказавшись не у дел, Фока затаил на царя обиду, которая затем вылилась в вооруженный мятеж.

В начале 987 г. в Византии вновь появился Варда Склир: его намерения были ясны и, как и 10 лет назад, Варда встретил сочувствие у крупных анатолийских магнатов. Повторно вспыхнувшее восстание Склира не на шутку обеспокоило Василия II, и он пошел на то, чтобы спешно реабилитировать Варду Фоку. Царь возвратил Фоку на пост доместика схол и повелел ликвидировать мятеж, но вместо того, чтобы выполнить предписание Василия Варда Фока взбунтовался сам. 15 августа 987 г. опираясь на войска, недовольные константинопольской администрацией в свете последних неудач в Болгарии (об этом ниже), Фока провозгласил себя императором в феме Харсиан. Больше того, Фоке удалось привлечь Склира на свою сторону и оба знатных инсургента, как истинные землевладельцы, достигли соглашения о расчленении империи: Константинополь и европейские провинции отходили к Варде Фоке, а Малая Азия – к Варде Склиру. Эта сделка, впрочем, не уничтожила соперничества компаньонов и 14 сентября 987 г. Фока арестовал Склира, а затем, объединив обе армии, подошел к Антиохии и захватил ее к концу года.

К 988 г. Константинополь, к которому подступил Фока, находился в критическом положении: большинство войск перешло к повстанцам. Лишь с прибытием по просьбе Василия II варяго-русского отряда от киевского князя Владимира Святославича правительственная армия летом 988 г. разбила войска Фоки у Хрисополя (Скутари). Ободренный первым успехом, Василий лично возглавил борьбу с восставшими: 13 апреля 989 г. у Авидоса на берегу Дарданелл произошло генеральное сражение, в разгар которого Варда Фока, пробивавшийся к василевсу для личной дуэли, вдруг слез с коня и скончался, очевидно, от апоплексического удара или отравления. По смерти Фоки деморализованную повстанческую армию принял престарелый Варда Склир – бежавший из темницы, или освобожденный вдовой Фоки. Чаша весов, однако, склонилась к царю Василию, и Склир предпочел сдаться на почетных условиях. В 989 г. Склир опять взбунтовался, но был отстранен от командования, ослеплен и скончался в 991 г.

С подавлением мятежа Варды Фоки началось абсолютное правление Василия II: ему понадобилось более десяти кровавых лет, чтобы не просто утвердиться на троне, а распространить контроль на всю империю, на ее армейские и чиновничьи структуры. Хотя деятельность василевса отвечала интересам константинопольской бюрократии и дворцовой знати, непосредственное влияние синклита упало – все решалось в узком кругу близких к самодержцу лиц. Озаботившись подрывом политической мощи военно-землевладельческой аристократии, Василий не доверял не только фемной знати как таковой, но, по-видимому, также и фемным войскам, которые легко поднимались на антиправительственные восстания вместе с провинциальными магнатами. В противоположность фемной армии и ее командирам Василий II проявлял подчеркнутое уважение к подразделениям иностранных наемников (например, к уже упомянутому варяго-русскому корпусу), которые сыграли большую роль в армейских кампаниях 990-1020-х гг. Между тем в царствование Василия приобрела статус и социальный вес плеяда семей провинциальной аристократии, потеснивших старые родовитые фамилии. Часть этих динатов «средней руки», получивших известность уже в XI – начале XII вв., вели происхождение именно от времени Василия II.

Оппозиция, фемная знать треть столетия не могла сплотиться и активизировалась лишь в конце эпохи Василия II: летом 1022 г. боевой соратник царя стратиг Анатолика Никифор Ксифий и сын Варды Фоки Никифор затеяли мятеж в Каппадокии, родовом гнезде Фок. Несмотря на первичную серьезность, восстание быстро выдохлось, что облегчила размолвка его вождей, не поделивших лидерства. 15 августа 1022 г. Никифор Фока был убит по наущению Ксифия, который вскоре попал в плен к правительственным войскам Никифора Далассина, и насильно постригся в монахи.

Ключевой внутриполитической задачей, стоявшей перед Василием II, являлось укрепление военно-экономической основы империи – фемного строя и мелкого свободного стратиотского землевладения. В 996 г. Василий отменил 40-летний срок давности, которым прикрывались динаты, нелегально занявшие крестьянские участки. Новелла Романа Лакапина (934 г.) подразумевала, что через 40 лет пользования наделом, даже если им обзавелись незаконно, всякие иски по нему прекращались, а земледелец обращался в полноценного хозяина участка. Отныне Василий II обязал документально или свидетельскими показаниями подтвердить право собственности, иначе следовала конфискация. Ранее, в 995 г. царь, стремясь упорядочить налогообложение, провел генеральную перепись имущества всех плативших подати, а в 1001/02 г. сделал повинностью динатов аллиленгий. В результате мелкое землевладение сохранилось еще на несколько десятилетий, но к концу XI в. определяющую роль в аграрном производстве стала играть крупная вотчина и труд зависимых крестьян-париков.

При Василии Болгаробойце завершилась коренная перестройка византийских вооруженных сил, инициированная в середине Х в. До второй половины Х в. имперская армия являлась преимущественно иррегулярной и состояла из двух компонентов – фемного ополчения и постоянных гвардейских формирований, расквартированных в Константинополе и окрестностях. Теперь ромейские войска приобрели более профессиональный и централизованный характер. Во-первых, были учреждены дукаты и катепанаты – крупные приграничные военно-территориальные округа, – командующим которых подчинялись не только ополчения нескольких мелких фем, но и регулярные подразделения, дислоцированные в этих округах. Во-вторых, у дук/катепанов сосредоточились и армейские, и фискально-финансовые функции: как офицеры высшего ранга, дуки/катепаны превратились в военно-гражданских руководителей значительных по площади и численности населения административных единиц, а также получили право распоряжения частью налогов. В-третьих, организация регулярных тагм в фемах, располагавшихся в глубоком тылу (Армениак, Фракисия и др.), привела к возникновению стратегического солдатского резерва – важного подспорья в условиях «тотальной войны» с Болгарией (см. ниже). В-четвертых, оборонительная система обрела законченный вид и вобрала три элемента – малые фемы (стратигии) вдоль всей границы, порубежные дукаты (катепанаты) и полевые войска, вверенные командованиям Востока и Запада во главе с доместиками схол. По итогам реорганизации армии византийцы навязали противникам непрерывную войну, ориентированную, в первую очередь, не на большие кампании, а на «выдавливание» неприятеля из пограничных районов и стратегических населенных пунктов.

Почти за полвека царствования Василий II обеспечил стабильное обогащение государственной казны и небывалый рост ее доходов. Василевс пришел к этому тремя путями: частично, изъятием имущества у тех, кто бунтовал против правительства, частично, ограничением расходов, но прежде всего, за счет военных трофеев. На вырученные средства Василий содержал первоклассную армию и эффективный бюрократический аппарат, увеличившийся после колоссальных территориальных приращенений: например, с аннексией Болгарии штат чиновников в европейских областях Византии вырос вдвое.

Внешняя политика Василия II ознаменовалась отказом от экспансии на Востоке и ее расширением на Западе. В этом повороте также отразилось подозрение, которое царь питал к аристократии Анатолика, особенно к динатским фамилиям из Каппадокии, поскольку они, озолотившись в кампаниях в Азии 940-70-х гг., затем бросили вызов константинопольской сановной знати. Когда армейские мятежи Склира и Фоки были подавлены, Василий перенаправил вектор военной экспансии империи и постарался разделаться с тем исключительным положением, которым в истекшие столетия обладала для Византии Малая Азия и ее военно-землевладельческая аристократия. Уделяя принципиальное внимание европейской части империи, Василий II препятствовал дальнейшему обогащению динатов Востока: теперь воинские трофеи уже не могли, как ранее, раздувать их аппетиты.

Стержнем международного курса василевса и целью его жизни стало покорение Болгарии, которая после тяжелых ударов со стороны Киева и Константинополя очутилось на грани краха (см. Иоанн I Цимисхий). В 972 г. Иоанн I аннексировал северо-восточную Болгарию, упразднил местную патриархию и детронизировал царя Бориса II. Низложенный Борис и его брат Роман были этапированы в Константинополь, где удостоились титула патрикий. В то же время Западную Болгарию (Македонию) по смерти Цимисхия захватили четверо сыновей византийского комита из Средеца (Сердика, ныне София) армянина Никиты (Николая) – т.н. «комитопулы» (букв. «сыновья комита») – и возглавили борьбу против византийского владычества. Правителем стал старший из братьев Аарон, но реальная власть сконцентрировалась у Самуила, и в начале 980-х гг. он оккупировал Южную Македонию и Фессалию, сделав ареной разорительных набегов Фракию. Ок. 985 г. Борис II и его брат Роман покинули Константинополь или совершив побег, или отпущенные ромеями, которые, вероятно, рассчитывали с их помощью расколоть движение комитопулов. На болгарской границе Борис, по ошибке принятый за византийского шпиона, был застрелен и царский титул или, по меньшей мере, права на него перешли к брату Бориса II Роману, который, находясь в Константинополе, был оскоплен и в связи с этим утратил возможность наследования престола. Не понятно добился ли Роман какого-либо официального статуса, но к концу 980-х гг. в Болгарии установилось единоличное правление Самуила: двое его братьев пали в сражениях, а Аарона, замышлявшего тайные переговоры с византийцами, он приказал умертвить.

Намереваясь завоевать авторитет в качестве командующего, Василий II летом 986 г. вторгся в северо-западную Болгарию. Однако осада крепости Средец оказалась провальной: 17 августа 986 г. ромеи были разбиты, а сам император едва не попал в плен. Второй поход василевса в 991 г. увенчался пленением царя Романа, но особой ценности не имел. Четырьмя годами позже, когда Василий II отражал фатимидское наступление на Антиохию (994 г.) и Алеппо (995 г.), Самуил атаковал Фессалонику. Летом 996 г. в ожесточенном бою с болгарами погиб талантливый византийский военачальник Григорий Таронит, а Самуил пробился к середине Пелопоннеса. Впрочем, в 997 г. у р. Сперхей болгары, отягощенные громадными трофеями, угодили в засаду и потерпели тяжелое поражение от магистра и доместика схол Запада Никифора Урана, причем Самуил бросил армию и с трудом переправился через реку. С кончиной Романа в 997 г. болгарский престол не только фактически, но и формально стал вакантен, что позволило Самуилу официально короноваться. Стремясь укрепить престиж, он ок. 1000 г. перенес столицу из Преспы в Охрид, а местный митрополит Дамиан был рукоположен в автокефальные патриархи.

В этот момент Василий II был вынужден временно переключиться с Балкан на Ближний Восток, где во второй половине 990-х гг. обстановка для Византии осложнилась. Важнейший партнер империи в регионе – эмир Алеппо (Халеба), – еще в 981 г. признавший свою зависимость от Константинополя, оставался ненадежным союзником, что не могло не беспокоить ромеев, особенно, на фоне укрепления позиций Египта, в котором к началу 970-х гг. утвердилась династия Фатимидов. Опасность с их стороны обязала Василия II в 995 г. совершить большой поход в Сирию и, хотя византийцам удалось освободить Алеппо от египетской осады, вскоре потребовалась новая вооруженная демонстрация. В 999 г. василевс вторгся вглубь Леванта, дойдя до Дамаска и Триполи, и в результате в 1001 г. между Константинополем и Каиром было подписано перемирие, которое гарантировало status quo.

Возвратившись из Азии, Василий II в 1001-02 гг. проник в область Сердики и отрезал Самуила от Паристриона (т.е. от придунайской Болгарии) с городами Видин, Плиска, Преслав. Надеясь парировать удар, болгары напали на Адрианополь (Эдирне) и даже овладели им, но византийцы с 1006 г. инициировали чуть ли не ежегодные вылазки во внутренние районы подконтрольной Охриду страны. Василевс продвигался на юг и в 1004 г. одержал победу над армией Самуила на р. Вардар, у Скопье, вскоре занятый ромеями. При постепенно нараставшем перевесе Византии война растянулась еще более чем на десятилетие: летом 1014 г. войска Василия II и Самуила схлестнулись в Стримонии у т.н. «засек» – деревянных крепостей в ущелье Кампулуна у подножия горы Беласица, – где 29 июля 1014 г. болгары были наголову разгромлены. Самуил бежал в Прилеп и 6 октября 1014 г. скончался.

Смерть Самуила ввергла Болгарию в череду смут: трон перенял его сын Гавриил Радомир, но осенью 1015 г. он пал от руки двоюродного брата Ивана Владислава, сына Аарона Комитопула. В феврале 1018 г. Иван Владислав погиб при осаде Диррахия (Дуррес, Драч), в начале 1019 г. Василий II въехал в болгарскую столицу Охрид, а Константин Диоген вступил в последний оплот болгарского сопротивления – Сирмий (Сремска-Митровица). Войдя в состав империи, Болгария была поделена на четыре региона – катепанат Болгария (с Охридом и Скопье), Паристрион (Нижний Дунай), Сирмий (Средний Дунай) и воссозданную фему Диррахий, – и Византия на 170 лет подчинила весь Балканский полуостров. Хотя Василий II победил в Болгарии не столько вооруженным путем, сколько сочетанием удачи, дипломатии и силы, он получил прозвище Булгароктон – «Болгаробойца», – впервые упоминающееся, впрочем, не ранее конца XII в.

С присоединением Болгарии Василий II обратился к крайним западным и восточным рубежам обширной империи. В Италии, где к началу XI в. ключевыми партнерами Византии являлись лангобардские княжества Беневента и Капуи, империя противостояла атакам сицилийских мусульман и германской экспансии. В 988 и 1003-04 гг. Бари – столица ромейской Италии – выдержал две арабские осады, но в 1009 г. здесь же зародилось антивизантийское движение под руководством лангобардского аристократа Мело Барийского. Подавленный в 1011 г., мятеж вновь вспыхнул в 1017 г., когда Мело нанял отряд норманнов и с их помощью выбил ромеев из крепостей на севере Апулии. В 1018 г. катепан Василий Воиоанн разгромил повстанцев при Каннах, а в 1021 г. византийцы взяли их цитадель – Гарильяно. Впрочем, усиление позиций ромеев на Апеннинах вызвало опасения германского императора Генриха II, к которому после поражения при Каннах бежал неутомимый Мело Барийский. В 1021 г. немцы вторглись в Апулию и даже заняли византийскую крепость Троя, но отступили, преследуемые малярийной эпидемией, что позволило ромеям восстановить status quo. Между тем в 1024 г. благодаря гражданской войне в Венеции ромеи закрепились в городах далматинского побережья Адриатического моря. Ранее, в 1015-16 гг. египетские Фатимиды захватили Алеппо, но ромеи переманили арабского наместника, и город de facto остался в «Византийском содружестве». В начале 1020-х гг. Василий II упрочил имперский порядок в Южном Предкавказье: царь произвел серию походов в Грузию и Армению и учредил три новых фемы – Иверию, Феодосиополь и Васпуракан, – что распространило сферу влияния Византии до долины Куры и Тифлиса (Тбилиси).

Годами управляя Византией из армейского лагеря и изредка наведываясь в Константинополь, Болгаробойца не довольствовался длительным миром и в конце 1025 г. наметил масштабную экспедицию в Сицилию, но в разгар военных приготовлений неожиданно разболелся и 6/12 декабря 1025 г. скончался. Навсегда оставшись холостяком, Василий II умер бездетным и передал скипетр многолетнему номинальному соправителю – родному брату Константину VIII.

Исторические источники:

Васильевский В.Г. Материалы для внутренней истории византийского государства. Меры в защиту крестьянского землевладения // Избранные труды по истории Византии (Труды В.Г. Васильевского) / Ред.-сост. М.В. Грацианский, П.В. Кузенков: В 2 кн. (4 т.). Кн. 2. Т. IV. М., 2010;

Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, писателя XI столетия / Перев. с армянского, комм. Н. Эмина. М., 1864;

Лев Диакон. История / Пер. М.М. Копыленко, комм. М.Я. Сюзюмова, С.А. Иванова; отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1988;

Михаил Пселл. Хронография. Краткая история / Пер., ст., прим. Я.Н. Любарского, Д.А. Черноглазова, Д.Р. Абдрахманова. СПб., 2003;

Розен В.Р. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи Антиохийского. СПб., 1883;

Сборник документов по социально-экономической истории Византии / Отв. ред. акад. Е.А. Косминский. М., 1951.

John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811-1057 / Transl. by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by J.-C. Cheynet. Cambridge, 2010.

Иллюстрации:

Император Василий II и его брат-соправитель Константин VIII (солид, после 976);

Император Василий II (Минологий Василия II. Ватиканская библиотека) [репродукция оригинальной миниатюры и ее современная реконструкция];

Провозглашение императором Варды Склира («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Гибель Григория Таронита («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Разром болгар в битве на р. Сперхей («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Болгарский триумф императора Василия II («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Поражение царя Абхазии и Грузия Георгия I (справа) от войск императора Василия II (слева) («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид).

Автор статьи: А. Н. Слядзь