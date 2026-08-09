ВАСИЛИЙ I ДМИТРИЕВИЧ

Великий князь Владимирский и Московский

Старший сын великого князя Московского Дмитрия Ивановича , разгромившего Мамаеву Орду на Куликовом поле в 1380 году. Захват и разорение Москвы Золотоордынским ханом Тохтамышем вынудило Дмитрия Ивановича в 1383 году направить в Орду 8000 серебрянных рублей вместе со своим сыном Василием, который был оставлен в качестве заложника, однако в 1386 году Василий бежал и укрылся сначала в Молдавии, а затем в Литве, где заключил союз с великим князем Литовским Витовтом. Правление Василия после смерти Дмитрия Донского в мае 1389 года началось с традиционного шага выражения покорности хану Золотой Орды: 15 августа 1389 посол хана Тохтамыша Шихмат возвёл Василия на престол великого княжества Владимирского.

Выказывая абсолютную лояльность в адрес Орды, Василий проводил политику агрессивной территориальной экспансии по отношению к княжествам, пограничным с Московским. Этим Василий продолжил политику своего отца: ещё Дмитрий Донской отнял у Владимира Серпуховского Галич и Дмитров, что было подтверждено договором от 25 марта 1389 года. Направившись в 1392 году в Орду и приняв от хана «многу честь и дары», Василий выдвинул свои притязания на Нижегородское княжество. Это владение держал Борис Константинович. До 1383 года оно принадлежало его брату – Дмитрию Константиновичу (оба были сыновьями Константина Васильевича, князя Суздальского и Нижегородского, ум. 1355). Борис Константинович оказал хану Тохтамышу военную помощь в войне с Тамерланом, после чего получил ярлык на своё родовое княжество. Вопреки существовавшему тогда неписанному праву «Всякий да держит отчину свою!» Василий Дмитриевич в 1392 году перекупил в Орде права на Нижний Новгород и направил туда своё войско, которое в союзе с тамошними боярами не только низложило Бориса, но и захватило его вместе с семьёй и сторонниками, которые были разведены в оковах по разным городам.

В 1397 году Василий потребовал от Великого Новгорода разорвать союз с Тевтонским орденом, на что новгородцы ответили отказом. В ходе последующего конфликта Василий подбил к мятежу против Великого Новгорода Двинскую землю, а также захватил Бежецкий Верх и Великий Устюг, однако в 1398 году новгородцы отвоевали назад собственные владения. Василий посягнул и на светскую юрисдикцию митрополита Киевского Киприана, чьи владения располагались, в том числе и на территории великого княжества Владимирского: согласно «Докончанию» 1392 года, воины митрополита должны были выступать в поход под стягом Василия, сам же князь мог облагать оброком городских людей митрополита, привлекать сыновей священников (поповичей) к княжеской службе и проч.

Союзником Василия был великий князь Литовский Витовт, чья дочь София была выдана за великого князя Московского в 1391 году. Литовский поход 1399 года против хана Угедея первоначально имел своей целью Великий Новгород, который был противником Василия. В 1423 году Василий составил своё третье и последнее завещание, которое подкрепляли печати и его братьев, и Витовта. В этом деле Витовт имел свой собственный интерес, не желая, чтобы престол достался брату Василия Юрию, состоявшему в свойстве с соперником великого князя Литовского – Свидригайлом Ольгердовичем. Именно братья – Константин, Андрей, Пётр и Юрий Дмитриевичи, а не сын Василия Дмитриевича (тоже Василий) в силу своего старшинства имели первоочередные права на великое княжество Владимирское. Тем не менее, завещание гласило: «А с(ы)на своего, кнѧзѧ Васильӕ, бла(го)словлѧю своею вотчиною, великимъ кнѧженьемъ, чѣмъ мѧ бла(го)словилъ мои от(е)ц (т.е. Дмитрий Донской – Н.Н.)». Однако сам Дмитрий Иванович в тексте своей духовной грамоты «коснулся проблемы великого княжения лишь однажды», благословив самого Василия I на великое княжение (С.Л. Кинев). Нежелание братьев Василия смириться с произвольным установлением принципа примогенитуры привело к династической войне в доме Рюрика (1425–1453).