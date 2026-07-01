ВАСИЛЬЕВА Нина Владимировна

Родилась 24.04.1944, г. Москва. Окончила исторический факультет МГУ в 1967 г.

Кандидат исторических наук : Социально-политические основы Югославской народной армии (Институт военно истории Министерства обороны СССР (ИВИ МО), 1976).

С 1967 – научный сотрудник, ведущий научный сотрудник (с 1995 г.) ИВИ МО СССР (РФ). Член Комиссии истории России и Болгарии; член правления Общества «Друзей Болгарии» (с 1996).

Учителя : В.Г. Карасев, А.А. Строков.

Область интересов : Всеобщая и отечественная история. История войн, армии и флота.

Сочинения: Страны Центральной и Юго-Восточной Европы: Военно-ист. справочник. М., 1972 (в соавт.);

История второй мировой войны 1939-1945 гг. Т. 9. М., 1978 (чл. авт. кол.);

Освободительная миссия советских Вооруженных сил в Европе в годы Второй мировой войны: Сб. док-тов и мат-лов. М., 1985 (один из сост.);

Военно-политическое сотрудничество социалистических стран. М., 1988 (в соавт.);

Освободительная миссия советских Вооруженных Сил на Балканах. М., 1989 (в соавт.);

Белградская операция. Изд. 2-е. М.–Белград, 1990;

СССР–Польша. К истории военного союза. 1941-1945: Док-ты и мат-лы. М., 1994 (один из сост.);

Отношения Югославии и России (СССР). 1941-1945 гг.: Док-ты и мат-лы. М., 1998 (один из сост.);

Болгаро-советские политические и военные отношения (1917-1941 гг.): Статьи и документы. София, 1998 (в соавт.).

«Глобализация» по-нацистски: гитлеровские планы завоевания мирового господства и установления «нового порядка» // Мир перемен, 20.05.2015