ВАСИЛЬЕВ ЯРОСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (1998), кандидат экономических наук (2007), доцент, старший научный сотрудник Новгородской группы Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 7 сентября 1968 года в Новгороде. В 1992 году окончил Новгородский государственный педагогический институт.

В 1992–1994 годах преподавал историю в средней школе №32 (Новгород).

С 1994 по 1997 год обучался в аспирантуре Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

С 1994 года – преподаватель НГУ имени Ярослава Мудрого.

В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Банки Новгородской губернии и их деятельность (1860—1914)».

С 1999 – сотрудник Новгородского филиала Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (с 2012 года – Санкт-Петербургский государственный экономический университет). В 2000–2015 годах заведовал кафедрой социально-экономических дисциплин.

С 2015 года – старший научный сотрудник Новгородской группы Санкт-Петербургского института истории РАН. С того же года – ответственный секретарь редколлегии журнала «Новгородский исторический сборник».

В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему «Общества взаимного кредита и учреждения мелкого кредита Новгородской губернии (вторая половина ХIХ – начала ХХ вв.)».

Автор более 100 научных пубикаций. В область научных интересов входят история России второй половины ХIХ – начала ХХ века, развитие экономики Новгородской земли, история кредитных и банковских учреждений Новгородской губернии и Российской империи.

Сочинения

Архивные материалы по истории кредитных учреждений Новгородской губернии // Новгородский архивный вестник. 2002. № 3. С. 202—211;

Вексельный учет в городских общественных банках Новгородской губернии во второй половине XIX — начале ХХ в. // Материалы III Межвузовской науч.-практич. конференции с международным участием «Экономическая безопасность: стратегические риски и угрозы». В.Новгород, 13 мая 2016 г. СПб.: Изд-во СПбГЭУ. 2016 г. С. 187-192.

«Вестник Новгородского губернского земства» как источник по истории кредитных учреждений Новгородской губернии // Документальное наследие Новгорода и Новгородской земли. XV. Великий Новгород, НовГУ, 2016. С. 148-154.

Взаимоотношения государственной власти и органов местного самоуправления с городскими общественными банками Новгородской губернии (1864—1914 гг.) // Государственная власть и местное самоуправление в России. Северо-Западный регион. (Материалы научно-практического семинара 25—27.03.04). В. Новгород, НовГУ, НСИВН, СПбИРИ РАН, 2006. С. 127—147;

Городские общественные банки Новгородской губернии // Вестник Новгородского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. 2003. № 25. С. 13—16;

Городские общественные ломбарды Новгородской губернии (1889-1914) // Новгородский исторический сборник. Вып. 15(25). В. Новгород, 2015. С. 245-277.

Деятельность Новгородского городского общественного банка // Экономика и политика России в переходный период. Научная сессия ППС, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2007 г. Март – апрель 2008 г. Ф-т эк. теории и политики: Сборник докладов / Под ред. В.А. Грошева, А.В. Лабудина. СПб.: СПбГУЭФ, 2008. С. 61—68;

Кредитная деятельность Новгородского приказа общественного призрения // Новгородика – 2010. Вечевой Новгород: Материалы международной научно-практической конференции 20—22 сентября 2010 г. / Сост. Д.Б. Терешкина. В. Новгород, 2011. Ч. 2. С. 36—46;

Кредитные учреждения Новгородской губернии и их деятельность (во второй половине ХIХ– ачале ХХ вв.) // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2007. № 2. С. 113—128 (совм. с М.В. Мазилкиной);

Личный состав Новгородского отделения Крестьянского поземельного банка по результатам ревизий // Новгородский исторический сборник. 13(23). 2013 г. В. Новгород. С. 375—380;

Личный состав Новгородского отделения Крестьянского поземельного банка по результатам ревизий // Новгородский исторический сборник. 13(23). В. Новгород, 2013. С. 375-380;

Новгородское и Череповецкое отделения Государственного банка. (1895—1914 гг.) // Новгородский исторический сборник. РАН, СПбИИ, НГОМЗ, 2005. С. 252—298;

Новгородское отделение Крестьянского поземельного банка // Вестник Новгородского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. 2000. № 5. С. 3—8;

Новгородское отделение Крестьянского поземельного банка // Северо-Запад в аграрной истории России. Калининград, 2000. С. 40—49;

Новгородское отделение Крестьянского поземельного банка и его деятельность (1885—1914) // Новгородский исторический сборник. 14(24). В. Новгород: СПбИИ РАН, НовГУ, НГОМЗ, 2014. С. 310—334. (Отв. секретарь редкол.).

Новгородское отделение Крестьянского поземельного банка и его деятельность (1885-1914) // Новгородский исторический сборник. 14(24). В. Новгород: СПб ИИ РАН, НовГУ, НГОМЗ, 2014. С. 310-334;

Общества взаимного кредита Новгородской губернии // Новгородский исторический сборник. 12(22). М.; СПб.: Альянс-Архео, 2011. С. 262—317;

Сергей Юльевич Витте. (1849—195). К 150-летию со дня рождения // Новгородский архивный вестник. 1999. № 1. С. 245—247.

Учреждения мелкого кредита Новгородской губернии (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) // Вестник Новгородского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. 2009. № 51. С. 8—10;

Факторы доходности городских общественных ломбардов Новгородской губернии // Вестник Новгородского филиала РАНХиГС. 2015. Вып. 4-2 (2). В. Новгород, 2015. С. 181-191.

Человеческий фактор в руководстве обществ взаимного кредита Новгородской губернии // Вестник НовГУ. Сер. Гуманит.науки. В. Новгород, 2015. 4 (87). Ч. 2. С. 12-15;

«Agricultural Bulletin of the Novgorod Province Zemstvo» as a Source on the History of the Credit Institutions of the Novgorod Provincе // International Journal of Applied and Fundamental Research. Publishing house «Academy of Natural History» (Germany, Neu-Isenburg), 2016. № 2.