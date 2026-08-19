ВАСИЛЬЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Ранние годы и первые успехи

Иван Яковлевич родился в 1797 г. Место рождения не установлено. Происходил из небогатой семьи, выходцев из «обер-офицерских детей».

В 1814 г. начал обучение на штурманского ученика 2-го класса. В 1817 г. изучал науки в рамках подготовки на штурманского ученика 1-го класса. В 1819 г. стал слушателем курсов на штурманского помощника унтер-офицерского чина. Параллельно В. практиковался в морском деле, плавая на разных кораблях Балтийского моря.

Служба на РАК

В 1821 г. В. поступил на службу в Российско-Американскую компанию. Плавал на бриге «Рюрик», командиром которого был штурман 12-го класса Е.А. Клочков. В 1822 г. совершил плавание из Кронштадта вокруг м. Горн до Ново-Архангельска.

По утверждению Г. Бэнкрофта, в июне 1822 г. В., В.С. Хромченко и А.К. Этолин отправились из Ново-Архангельска в Бристольский залив. Необходимо было исследовать устье р. Кускоквим, залив Нортон. Маршрут занял два года.

В 1823 – 1828 гг. В. под руководством разных командиров совершал плавания из Ново-Архангельска в Кадьяк, Уналашку, Охотск, на Командорские о-ва, три раза побывал у берегов Калифорнии. В 1824 г. на «Рюрике» вместе с капитаном В.С. Хромченко добрался до Гавайских о-вов. В 1826 г. был командиром «Константина», в 1828 г. – «Бобра».

В 1827 г. на «Байкале» В. спас девять мексиканских солдат в порту Сан-Диего, за что получил благодарственное письмо на испанском языке. В этом же году В. повышен до прапорщика.

В 1829 – 1830 гг. В. возглавлял экспедицию по изучению Аляски. Были исследованы глубинные районы рек Нушагак и Кускоквим.

С 1830 г. – подпоручик корпуса флотских штурманов. Занимался описанием юго-восточных берегов п-ова Аляска, после чего вернулся в Павловскую гавань. 16 ноября 1832 г. В. пришвартовался в Ново-Архангельске. Продолжил службу при главном правителе колоний Ф.П. Врангеле.

2 мая 1834 г. В. отправился на «Ситхе» из Ново-Архангельска в Охотск. Пройдя всю Сибирь, он прибыл в столицу. 15 февраля 1835 г. его произвели в поручики корпуса флотских штурманов. Продолжил службу на Балтике. Точные сведения о В. обрываются 7 июля 1838 г.

Неоднозначность идентификации

На протяжении длительного времени И.Я. Васильев и И.Ф. Васильев воспринимались как одно и то же лицо. Впервые американский историк У.Г. Долл высказал мнение о том, что изучали Аляску два морских офицера-однофамильца. В дальнейшем эту работу продолжила российский историк, этнограф С.Г. Федорова.

Семья

Супруга – Екатерина, дочь священника Фрументия Мордовских. Дочь – Елизавета.