ВАСИЛЬЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Советский военачальник, гвардии генерал-майор, участник Гражданской , советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 21 декабря 1898 года (по новому стилю — 2 января 1899 года) в деревне Боровня (ныне — Солецкий район Новгородской области). Получив начальное образование, уехал в Петроград, трудился токарем на одном из местных предприятий. После Февральской революции вступил в Красную Гвардию .

В феврале 1918 года призван в РККА . Участвовал в Гражданской войне. С 1920 года служил в войсках ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР. В 1925 году окончил Высшую пограншколу ОГПУ СССР, в 1933 году — ВПА имени Н. Г. Толмачёва. Участвовал в советско-финской войне. К началу Великой Отечественной войны служил военным комиссаром дивизии.

Великая Отечественная война

С первых дней находился в действующей армии. Во время Сталинградской битвы являлся начальником политотдела прославленной 62-й (впоследствии — 8-й гвардейской) армии, державшей оборону против основных сил армии Ф. Паулюса . При формировании этого соединения Васильев провёл большую работу, вложив много сил и энергии в дело обучения войск, их подготовки к предстоящим схваткам с врагом. Принимал активное участие в проведении войсковых учений. Большое внимание уделял вопросам партийно-политической и агитационно-пропагандистской работы среди личного состава, особенно вновь приходящего пополнения, подбору и расстановке партийных кадров.

В августе 1943 года Васильев был назначен членом Военного Совета 1-й гвардейской армии. Здесь он также раскрылся как хороший организатор и способный политработник-руководитель. В ходе наступательных боёв проводил большую работу по мобилизации партийно-политического аппарата, а через него и всего личного состава. При его непосредственном участии планировались и проводились операции по форсированию реки Северский Донец, освобождению ряда украинских областей, переправе через Днепр, боях на Правобережной Украине. 11 августа 1944 года при исполнении служебных обязанностей он погиб в предгорьях Карпат. Похоронен в городе Дрогобыче . Посмертно Васильев был удостоен звания Героя Советского Союза.