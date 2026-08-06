ВАСИЛЬЕВ ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ

Из дворян Санкт-Петербургской губернии. Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 14.8.1874 поступил в 1-е Павловское военное училище. 10.8.1876 окончил училище по 1-му разряду, произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Литовскому полку. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 5.8.1877 переведен в лейб-гвардии Литовский полк прапорщиком. 30.8.1877 произведен в подпоручики. 13.8.1878 назначен и. д. старшего адъютанта по хозяйственной части штаба 3-й гвардейской пехотной дивизии. 23.10.1879 отчислен от должности. 31.10.1880 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 23.5.1881 отчислен из академии по невыдержании переводного экзамена. 4.10.1882 вновь поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 9.9.1885 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках (старшинство с 29.3.1885). 10.9.1885 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Туркестанский военный округ. 17.10.1886 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением обер-офицером для поручений при штабе Туркестанского военного округа. С 10.11.1886 прикомандирован к 18-му Туркестанскому линейному батальону для цензового командования ротой. С 6.10.1887 по 9.12.1887 и. д. старшего адъютанта по строевой части военной канцелярии начальника Аму-Дарьинского отдела. С 21.10.1888 по 29.2.1889 вр. и. д. начальника штаба войск Ферганской области. 2.9.1889 назначен помощником старшего оклада делопроизводителя Азиатской части Главного штаба. 1.4.1890 произведен в подполковники. С 27.4.1893 по 10.9.1893 прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку для цензового командования батальоном. 28.3.1894 назначен состоять в числе офицеров Генерального штаба, положенных по штату при Главном штабе. 14.4.1894 произведен в полковники за отличие по службе. 14.2.1896 назначен помощником военного губернатора Ферганской области. 5.3.1901 назначен командиром 110-го пехотного Камского полка. 4.4.1902 назначен заведующим Азиатской частью Главного штаба. 14.4.1902 произведен в генерал-майоры. 1.3.1903 назначен начальником 2-го (Азиатского) отдела управления 1-го генерал-квартирмейстера Главного штаба. 31.10.1906 назначен начальником 1-й стрелковой бригады. 24.3.1908 назначен начальником штаба Одесского военного округа. 13.4.1908 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен начальником штаба 7-й армии. 26.9.1914 назначен командиром 6-го Сибирского армейского корпуса. 22.3.1915 произведен в генералы от инфантерии за боевые отличия. 9.9.1917 уволен cо службы по болезни с мундиром и пенсией. Проживал в Москве. В начале 1920 г. добровольно поступил на службу РККА. 1.3.1920 назначен сотрудником-составителем Исторической комиссии Всероглавштаба. 18.10.1920 назначен штатным руководителем практическими занятиями Военной академии РККА. 1.1.1921 назначен старшим руководителем групповых лекций Военной академии РККА.

Жена: уроженка Тамбовской губернии Варвара Павловна (урожденная Мендлер). Детей не имел.