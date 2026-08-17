ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский историк, византинист, арабист, один из родоначальников научного византиноведения в США. Основные труды Васильева посвящены истории взаимоотношений Византии и арабов, первым контактам Византии с Русью, истории Трапезундской империи, истории Крыма.

Образование.

Данных биографического характера о жизни в России сохранилось крайне мало. Васильев учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета, где под влиянием профессора В.Г. Васильевского стал заниматься историей Византии. Параллельно он изучал арабский язык. По окончании университета в 1892 г. Васильев был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию.

В 1897 г. был командирован за границу для научных занятий. Согласно плану командировки, первый год он должен был провести в Западной Европе, а два следующих в Стамбуле, в Русском археологическом институте в Константинополе. Первый год командировки он провел в Париже, Лондоне и Вене. В Париже Васильев занимался арабским, турецким и эфиопским языками.

В библиотеках Западной Европы он собрал материал для магистерской диссертации по истории политических отношений Византии и арабов за время Аморийской династии. В декабре 1898 г. диссертация была готова и представлена на оценку историко-филологического факультета Петербургского университета. В 1901 г. диссертация была защищена и опубликована на страницах «Записок» историко-филологического факультета.

Русский археологический институт.

В январе 1899 г. Васильев направился в Константинополь для практического ознакомления с Востоком. По приезде Васильев активно включился в научную деятельность Русского археологического института, которая выражалась в организации заседаний, экскурсий, проведении раскопок и исследовании исторических и художественных памятников.

Весной 1899 г. он ездил в Афины и по островам Эгейского моря. В Афинах занимался изучением акрополя и Афинского Национального музея. Осенью 1899 г. около шести недель Васильев провел вместе с ученым секретарем Института Б.В. Фармаковским на раскопках в Македонии, в Патели. Согласно договоренности с турецким правительством, половина находок была передана Оттоманскому музею. Все материалы о раскопках, фотографии и дневники, были переданы П.Н. Милюкову. Однако он не сумел вовремя подготовить отчет о раскопках, а после 1917 г. его архив был захвачен большевиками. В итоге материалы о раскопках, положивших начало изучению вопроса о происхождении македонских племен, не были введены в научный оборот.

В 1902 г. Васильев защитил докторскую диссертацию на тему «Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов во время Македонской династии. Императоры Василий I, Лев VI, Константин VII Багрянородный».

Васильев посетил Институт еще один раз в 1902 г. во время научной поездки на Синай.

Университетская карьера.

Был профессором Юрьевского (Тартуского) университета (1904-1912 гг.), приват-доцентом (1912-1917 гг.) и экстраординарным профессором (1917-1925 гг.) Петроградского университета, профессором и деканом славяно-исторического факультета Первого Петроградского государственного педагогического института, председателем Российской Академии истории материальной культуры (1920-1925 гг.), с 1919 г. член-корреспондент Российской академии наук.

Эмиграция.

Однако все возраставшая изолированность византиноведения в Советской России от мировой науки, серьезные препятствия в проведении исследований, большие материальные трудности заставили Васильева, оказавшегося в 1925 г. в командировке в Германии и Франции, переехать в США и остаться за границей. В 1935 г. Общее собрание АН СССР формально исключило его из своих членов (восстановлен посмертно в 1990 г.).

В начале 1926 г. по рекомендации друга академика М.И. Ростовцева он стал профессором Висконсинского университета в Мадисоне (США), где проработал до 1938 г., сначала временно, затем в штате. После выхода на пенсию Васильев продолжил свои исследования и в 1944 г. был приглашен в центр византиноведения при Гарвардском университете Дамбартон-Окс в Вашингтоне в качестве старшего исследователя; с 1949 г. имел звание почетного исследователя.

Васильев был членом Югославской академии наук (с 1934 г.), президентом Института Н.П. Кондакова в Праге, членом Американской академии средневековья, почетным президентом Международной ассоциации византинистов. В 1934 г. был награжден болгарским орденом «За гражданские заслуги» 2-ой степени.

Скончался Васильев 30 мая 1953 г. в США и был похоронен в Фредериксбурге.

Основные сочинения:

Житие Филарета Милостивого. Одесса, 1900.

Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за время Аморийской династии. СПб., 1900.

Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за время Македонской династии // Записки историко-филологического факультета императорского Санкт-Петербургского университета. 1902. Ч. 166.

Арабская версия жития св. Иоанна Дамаскина. СПб., 1913.

Лекции по истории Византии. Пг., 1917.