ВАСИЛЕНКО Виктория Валерьевна

Родилась 30.01.1969.

В 1991 г. с отличием окончила Ставропольский государственный педагогический институт. В 1993 г. окончила Российский гуманитарный институт при Санкт-Петербургском государственном университете.

В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию «Историко-культурный анализ в трудах П.А. Сорокина». В 2006 г. защитила докторскую диссертацию «Интеллектуальная биография П.А. Сорокина: опыт нового исследования формирования «интегральной» методологии социально-исторического познания».

С 1993 года работает на кафедре культурологии и искусств Гуманитарного факультета Северо-Кавказского федерального университета в качестве ассистента, старшего преподавателя, доцента профессора, в настоящее время заведующая кафедрой.

Учитель : А.А. Аникеев

Область интересов : интегральная методология, теория и история культуры, проблемы социокультурной динамики, аксиология культуры, историческая биография, источниковедение.

Сочинения: Имеет около 70 публикаций, в том числе 11 в журналах рекомендованных ВАК РФ, 2 монографии. В качестве ответственного редактора выпустила 4 научных сборников:

Питирим Сорокин и историко-культурный подход к изучению истории. // Вестник Ставропольского гос. ун-та, 1997. Вып. 9;

Учение П. Сорокина о многофакторной обусловленности истории // Актуальные проблемы историографии. Сб. науч. тр. Ставропльского гос. ун-та. Ставрополь, 1997;

Историко-культурная методология П.А. Сорокина // П. Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени: Материалы к Межд. науч. симпозиуму, посвященному 110-летию рождения П.А. Сорокина. М.-СПб., 1999;

Проблемы культуры в русской философской мысли // История философии: Курс лекций. Ставрополь, 2000 (в соавт. с А.А. Магомедовым);

Интеллектуальная биография П.А. Сорокина. Ставрополь, 2005.

Василенко В.В. Многофакторный подход к истории в российском позитивизме и неокантианстве (конец XIX - начала XX вв.) // Вестник СГУ. Выпуск 78/1, 2012.

Некоторые штрихи к историческому портрету П.А. Сорокина/ Философия России XX в. Питирим Александрович Сорокин. – Под ред. В.В. Сапова. – М.: РОССПЭН, 2013 г. – с. 600.

Культурологическая экспертиза и её значимость в современной социокультурной практике. / IV Российский культурологический конгресс с международным участием «Личность в пространстве культуры». Тезисы и выступления участников. – СПб: Эйдос, 2013.

Проблема историко-культурного процесса в интегральной концепции П. Сорокина./ Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2014.