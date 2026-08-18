ВАСИЛЬЧИКОВ СЕРГЕЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, князь

Сын члена Государственного совета генерал-адъютанта И.И. Васильчикова, внук председателя Государственного совета и председателя Комитета министров генерал-адъютанта И.В. Васильчикова, из дворян Новгородской губернии. 27.11.1862 назначен пажом к Высочайшему двору. 21.9.1865 поступил в Пажеский корпус. 8.8.1866 получил звание камер-пажа. 17.7.1867 окончил корпус и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Конный полк. 28.3.1871 произведен в поручики. 25.3.1873 назначен флигель-адъютантом его императорского величества. 30.8.1873 произведен в штабс-ротмистры. 14.4.1876 произведен в ротмистры. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 14.10.1877 командирован в Действующую армию для командования сводным гвардейским полуэскадроном почетного Его Величества Конвоя. 16.8.1878 по расформировании полуэскадрона отчислен в свой полк. 23.8.1878 назначен командующим 3-м эскадроном. 13.11.1878 утвержден командиром эскадрона. 6.1.1879 произведен в полковники. 5.9.1882 назначен командиром 2-го дивизиона. 7.11.1884 назначен помощником командира полка по строевой части. 31.7.1885 назначен командиром 44-го драгунского Нижегородского полка. 10.11.1890 назначен командующим лейб-гвардии Гусарским полком. 30.8.1891 произведен в генерал-майоры за отличие по службе (со старшинством с 10.11.1890) с утверждением командиром полка. 16.8.1896 назначен командиром 2-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 16.12.1898 назначен командующим 12-й кавалерийской дивизией. 13.1.1899 назначен командующим 1-й кавалерийской дивизией. 6.12.1899 произведен в генерал-лейтенанты с за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. 23.12.1901 назначен в распоряжение главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. 6.5.1902 назначен генерал-адъютантом его императорского величества. 2.11.1902 назначен командиром Гвардейского корпуса с оставлением генерал-адъютантом. 21.6.1906 В. объявлено замечание за недостаток внутреннего порядка и дисциплины в 1-м батальоне лейб-гвардии Преображенского полка и он отчислен от должности с оставлением генерал-адъютантом. 18.4.1910 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. Во время Первой мировой войны от имении императора награждал Георгиевскими крестами и медалями нижних в 4-й армии, а раненых в лазаретах и госпиталях Петрограда, Москвы, Киева, Риги и Красного Села. 20.5.1917 уволен cо службы по болезни с мундиром и пенсией. Проживал в Петрограде. В 1918 г. эмигрировал во Францию. Погребен на кладбище в Версале. Владел майоратом в 20000 десятин в Ковенской губернии, поместьем в 7000 десятин в Бобровском уезде Воронежской губернии и сахарным заводом.

Жена: дочь генерала от инфантерии фрейлина Мария Николаевна (урожденная Исакова). Дети: София (в замужестве княгиня Щербатова) (2.9.1879–30.3.1927, Версаль); Илларион (31.3.1881–3.6.1969, Баден-Баден, Германия), камергер; Николай (5.2.1883–23.9.1927, Обьер, Франция), камер-юнкер; Георгий (11.9.1889–7.7.1915), поручик лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской фамилии полка.