ВАСИЛЬЧИКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ

Князь, общественный деятель, публицист, земский деятель, секундант последней дуэли М.Ю. Лермонтова, владелец образцового имения Трубетчино в Тамбовской губернии.

Происходил из богатой дворянской семьи приближенной к императорскому двору. Отец Илларион Васильевич (1775-1847) боевой генерал, близкий к императорам Александру I и Николаю I., в 1825 г. настаивал на расстреле восставших на Сенатской площади картечью, председатель Государственного совета и Комитета министров. За выслугу получил графский, а затем княжеский титул. Мать статс-дама Татьяна Васильевна (урожденная Пашкова) (1793-1875).

В отличие от братьев Александр отказался от традиционной для семьи военной карьеры и в 1835 г поступил на юридический факультет Петербургского университета, который окончил в 1839 г. кандидатом права. По окончании университета Васильчиков вошел в так называемый «кружок шестнадцати», который был сообществом молодых аристократов, несомненным лидером кружка был М.Ю. Лермонтов. Однако о деятельности этого тайного общества сведений крайне мало. Известно, что уже в 1840-е гг. большинство его членов в силу разных обстоятельств разъехались из Петербурга.

В 1841 г. Васильчиков с группой других чиновников был отправлен в годичную командировку в Закавказье для реформирования гражданского управления краем. По окончании командировки он отправился отдохнуть в Пятигорск, где 15 июля 1841 г. ему пришлось стать секундантом последней дуэли М.Ю. Лермонтова с Н.С. Мартыновым. Участие в этой дуэли обошлось для него без последствий, поскольку начальством были приняты во внимание заслуги его отца.

В 1843 г. Васильчиков получил чин коллежского асессора, в 1845 г. надворного советника. В том же году он поступил на должность помощника старшего чиновника во II отделении собственной Его Императорского Величества канцелярии. В 1846 г. пожалован в придворное звание церемониймейстера Двора. Однако он не стремился сделать блестящую карьеру, так как болезненно воспринимал сложившуюся ситуацию, когда любые его личные заслуги и возвышение были бы восприняты как покровительство его отцу. При дворе он прослыл человеком неблагонадежным и вскоре принял решение покинуть столицу для службы по дворянским выборам. Император Николай I с подозрением относился к дворянским корпоративным учреждениям, поэтому начальник Васильчикова граф Д.Н. Блудов избегал докладывать ему о намерении непокорного князя. Тем не менее, Васильчиков получил разрешение и 1848-1854 гг. был сначала уездным, а затем и губернским предводителем дворянства Новгородской губернии, где находилось фамильное поместье Выбуты. Дворянские земские учреждения были при Николае I в зачаточном состоянии, и подобная служба не могла принести Васильчикову удовлетворения.

Тем не менее, точно следуя при исполнении своих обязанностей закону, он заслужил в губернии репутацию опасного человека, так как, преследуя, по должности предводителя, распутных и жестоких помещиков, он раскрывал все ужасы крепостного права. В 1854 г. на следующее трехлетие Васильчиков не захотел баллотироваться в предводители.

Во время Крымской войны 1853-1856 гг. Васильчиков вступил в ополчение в чине капитана, так как его брат Виктор Илларионович был начальником штаба действующей армии. А в августе того же года был назначен в чине майора начальником дружины Новгородского ополчения. Летом 1856 г., после расформирования ополчения, Васильчиков в чине статского советника зачислен на должность сверхштатного чиновника канцелярии Новгородского губернатора с оставлением в должности церемониймейстера. В 1856 г. в Москве он женился на Евгении Ивановне (урожденной Сенявиной), дочери товарища министра внутренних дел, помещика Липецкого и Задонского уездов Ивана Григорьевича Сенявина. После женитьбы он поселился в своем имении Тауроген в Ковенской губернии, где занялся хозяйством.

После вступления на престол императора Александра II и начала эпохи великих реформ в 1857 г. как новгородский помещик Васильчиков подал свой проект освобождения крестьян от крепостной зависимости. В 1861 г. он занял должность члена Новгородского губернского по крестьянским делам присутствия, приступив тем самым к реализации реформ.

В 1862 г. после смерти жены Васильчиков с тремя детьми – Борисом, Ольгой и Евгенией покинул Тауроген и вновь поселился в Выбити.

После принятия положения о земских учреждениях в 1864 г. Васильчиков с 1865 по 1872 гг. избирался гласным в Старорусском уездном и Новгородском губернском земских собраниях. К 1868 г. относится первый публицистический опыт Васильчикова, когда в Берлине была издана записка псковского губернатора Б.П. Обухова о необходимости внедрения в России фермерского хозяйства с предисловием Ю.Ф. Самарина и резкими комментариями землевладельца А.И. Васильчикова.

На рубеже 1869-1870 гг. в петербургском доме Васильчикова сложился небольшой кружок земских деятелей и либерально настроенных чиновников, ставивший своей целью создание учреждений, которые стали бы для народа школой экономической свободы. Так возник проект ссудо-сберегательных товариществ - кредитных артелей, объединявших небогатых крестьян. За основу были взяты широко распространившиеся в Германии «народные банки», в поддержку которых выступал один из основателей европейского кооперативного движения Г. Шульце-Делич. Проект получил поддержку либеральной общественности и был благосклонно воспринят министром финансов М.Х. Рейтерном, который обеспечил кредитование товариществ Государственным банком. Так князь Васильчиков стал основателем кооперативного движения в России.

В 1869 г. был опубликован труд Васильчикова «О самоуправлении», за короткое время выдержавший два издания. Идеалом общественного устройства для князя в этом отношении была Англия.

После 1872 г. его общественная деятельность выражается, в основном, в издании публицистических работ. В 1876 г. издается его двухтомный труд «Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах», сочувственно встреченный общественностью и подвергнутый резкой критике со стороны авторитетных ученых В.И. Герье и Б.Н. Чичерина.

В конце 1872 г. в качестве крупного землевладельца Васильчиков был приглашен в комиссию при министерстве государственных имуществ для исследования положения сельского хозяйства и сельской производительности в России, учрежденную по инициативе П.А. Валуева.

В 1875 г. в Берлине вышла брошюра Васильчикова «Письмо министру народного просвещения графу Толстому от кн. В.», в которой он осудил попытки затруднить для большинства доступ к образованию, а также высказался за улучшение качества среднего образования и за раскрытие дверей университетов не только для выпускников гимназий.

Последняя публицистическая работа князя «Сельский быт и сельское хозяйство в России» вышла в год его смерти и в год гибели Александра II и соответственно в год очередной смены политического курса в России. Умер князь Васильчиков 2 октября 1881 г. после нескольких дней тяжелой болезни в своем доме в Трубетчино. Тело его было перевезено в Липецк, а отсюда железной дорогой на станцию Шимск Новгородского уезда, в трех верстах от которой, в церкви Струпинского погоста, 12 октября состоялись похороны. Погребен Васильчиков возле храма, рядом с могилами жены и брата.

В 1839 г. Васильчиковым был устроен в имении Трубетчино неоднократно модернизировавшийся и ставший в результате прибыльным предприятием сахарный завод. В 1860-1880-е гг. имение считалось образцовым и по условиям и результатам сельскохозяйственного производства, и по организации всего процесса работы, и по степени доходности.