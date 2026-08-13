ВАШКАУ Нина Эмельевна

Родилась 22.06.1955. Докторская диссертация: Духовная культура немцев Поволжья: проблемы шк. и образования. 1764–1941 (1998).

Работает профессором кафедры истории России Института истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного университета.

Область интересов : История и культура немцев в России, российско-германские отношения 20-30-е годы ХХ века.

Сочинения: Школа в немецких колониях Поволжья. Волгоград. 1998;

Организация и печать поволжских немцев в эмиграции. 1918-1933 // Миграционные процессы среди российских немцев: Материалы Международной научной конференции. Сентябрь 1997. М., 1998;

Kulturbeziehungen der Wolgadeutschen Republik mit Deutschland 1918-1933 // Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen.8/1998 Essen.

Материалы политического архива МИД ФРГ о республике немцев Поволжья. 1920-1930-е годы.//Новая и новейшая история. 2014. № 5. С. 100-113.

«…Но вышло совсем не так, как мы думали». Письма немецких солдат из Сталинграда / Н.Э. Вашкау // Родина. - 2013. - №1