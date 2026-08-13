ВАШКАУ Нина Эмельевна
Родилась 22.06.1955. Докторская диссертация: Духовная культура немцев Поволжья: проблемы шк. и образования. 1764–1941 (1998).
Работает профессором кафедры истории России Института истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного университета.
Область интересов: История и культура немцев в России, российско-германские отношения 20-30-е годы ХХ века.
Сочинения: Школа в немецких колониях Поволжья. Волгоград. 1998;
Организация и печать поволжских немцев в эмиграции. 1918-1933 // Миграционные процессы среди российских немцев: Материалы Международной научной конференции. Сентябрь 1997. М., 1998;
Kulturbeziehungen der Wolgadeutschen Republik mit Deutschland 1918-1933 // Forschungen zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen.8/1998 Essen.
Материалы политического архива МИД ФРГ о республике немцев Поволжья. 1920-1930-е годы.//Новая и новейшая история. 2014. № 5. С. 100-113.
«…Но вышло совсем не так, как мы думали». Письма немецких солдат из Сталинграда / Н.Э. Вашкау // Родина. - 2013. - №1