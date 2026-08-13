ВАШИНГТОН ДЖОРДЖ

Первые шаги

Ждордж Вашингтон родился 22 февраля 1732 г. в семье землевладельца. Школу он не посещал, получив домашнее образование. После смерти отца воспитание В. перешло в руки старшего брата.

В 1749 г. поступил на работу землемером, служил в графстве Калпеппер. Спустя три года умер его брат, и В. перешло поместье Маунт-Вернон.

В 1752 г. В. стал ополченцем. Участник сражений с французами и индейцами. Оказался в плену. В 1758 г. последовала отставка В. в чине полковника. С этого времени В. занялся плантаторской деятельностью в Виргинии. Параллельно В. участвовал в управлении делами родных краев. В 1758 – 1774 гг. был в составе Законодательного собрания Виргинии.

Делегат Первого континентального конгресса. С началом войны с Великобританией в 1775 г. вернулся на военную службу в должности главнокомандующего Континентальной армией. После заключения Парижского мира в ноябре 1783 г. ушел в отставку и уехал в свое поместье.

Президент США

Новый этап жизни В. связан с политикой. Теперь он возглавлял Конституционный конвент, разрабатывавший Конституцию США. С 1789 г. – первый президент США. В 1792 г. начался второй срок его полномочий на этом посту.

Заслугам В. в качестве президента можно отнести: создание центрального аппарата государства, основ института президента, подъем экономики. В президентство В. удалось стабилизировать финансы и промышленность США. Однако ввиду поддержки В. федералистов обстановка в стране оставалась напряженной.

Конфликты с индейцами подавлялись с помощью силы. В 1794 г. было подавлено восстание фермеров западной Пенсильвании.

Во внешней политике США заняли нейтралитет. Особенно это проявилось в отношении к Европе. В 1793 г. США официально заявили о своем нейтралитете. Договоры Джея и Пинкни, устанавливавшие четкие границы с испанцами и позволявшие американцам плавать вдоль р. Миссисипи, позволили избежать войны с Великобританией.

После окончания второго срока вернулся в имение, но часто бывал в столице. Решением Конгресса получил титул «Отец Отечества». С лета 1798 г. - главнокомандующий армией в конфликте с Францией, однако это было символическое назначение.

В. умер 15 декабря 1799 г. и был похоронен в Маунт-Верноне.

Семья

Супруга – Марта Дендридж Кастис. Своих детей у пары не было.