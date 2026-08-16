ВАЩЕВА Ирина Юрьевна

Родилась 17.06.1974. Окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 1996 г.

Кандидатская диссертация : Евсевий Кессарийский и становление раннесредневекового историзма (Нижегородский госуниверситет, 2000).

Докторская диссертация : Феномен "Церковных историй" в эпоху поздней античности (Белгородский государственный университет, 2013)

Работает доцентом кафедры истории средневековых цивилизаций Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

Область интересов : История и культура Византии.

Сочинения: Географическое пространство у Евсевия Кессарийского // Из истории античного общества. Вып. 7. Н. Новгород, 2001;

Историческая критика в труде первого христианского историка // Проблемы источниковедения всеобщей истории. Часть 1. Белгород, 2002;

Евсевий Кессарийский в зап. и вост. традиции // Запад и Восток: традиции, взаимодействия, новации. Владимир, 2003;

Евсевий Кессарийский и проблема христианской хронологии // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия История. Выпуск 1. Н. Новгород, 2002.

Ващева, И.Ю. Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового историзма / И.Ю. Ващева. СПб.: Алетейя, 2006. 272 с.

Иоанн Эфесский: Личность писателя в контексте новой интеллектуальной истории / И.Ю. Ващева // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 26. М., 2009. С. 298–310

Малоизвестные «Церковные истории» V века: в поисках образца / И.Ю. Ващева // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия История. № 5 (1). Н. Новгород, 2010. С. 220-227