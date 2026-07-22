«ВАРЯГ» (БРОНЕПАЛУБНЫЙ КРЕЙСЕР)

Бронепалубный крейсер 1 ранга 1-й Тихоокеанской эскадры ВМФ Российской империи в 1901–1904 годах, построенный в США. Участвовал в единственном бою – у Чемульпо (1904), затем был затоплен, но вскоре поднят со дна и отремонтирован японцами. В 1905–1916 годах входил в состав Императорского флота Японии под названием «Сойя». В 1916 вернулся в состав ВМФ России, но незадолго до Февральской революции был отправлен на ремонт в Великобританию. В 1925 году был частично разобран и взорван.

Строительство крейсера

В 1890-х годах, в условиях постепенной милитаризации Японии, власти России решили предпринять ответные меры. В 1897 году программа усиления русского военного флота была дополнена отдельной программой «для нужд Дальнего Востока», которую предполагалось реализовать к 1905 году. К тому времени Россия должна была иметь на Дальнем Востоке 10 эскадренных броненосцев, 4 броненосных крейсера, 8 бронепалубных крейсеров 1 ранга и 5 – 2 ранга, 7 канонерских лодок, 2 минных транспорта, 67 миноносцев, 2 минных и 2 вспомогательных крейсера. Часть суден была заказана за рубежом, в том числе бронепалубные крейсеры 1 ранга «Варяг», «Аскольд» и «Богатырь». Предполагалось, что они будут иметь водоизмещение 6000 т, скорость хода 23 узла, вооружение из 12 152-мм и 12 75-мм орудий, а также 6 торпедных аппаратов. Заказ на «Варяг», а также на эскадренный броненосец «Ретвизан», был размещён в США на заводе фирмы «The William Cramp & Sons Ship and Engine Building Company» («Уильям Крамп и Сыновья») в Филадельфии. Контракт был подписан и «высочайше утверждён» в апреле 1898 года. Срок изготовления должен был составить 20 месяцев с момента прибытия в США русской наблюдательной комиссии, а стоимость судна без вооружения оценивалась в 2 138 000 долларов США, то есть 4 233 240 рублей.

По приезде в Филадельфию наблюдательной комиссии во главе с капитаном 1 ранга М. А. Данилевским в июле 1898 года у сторон возникли споры: глава фирмы Ч. Крамп оспорил некоторые требования заказчика и предложил внести изменения в проект, комиссия согласилась с ним лишь частично. В качестве прототипа для строительства «Варяга» Крамп предлагал взять японский бронепалубный крейсер «Касаги», но русские настояли на крейсере «Диана».

11 января 1899 года волей императора и приказом по Морскому ведомству строящийся крейсер получил название «Варяг», в честь парусно-винтового корвета, принимавшего участие в «американской экспедиции» 1863 года. Командиром «Варяга» был назначен капитан 1 ранга В. И. Бэр. 10 мая 1899 года прошла церемония закладки. Работы постоянно задерживались из-за частых недоразумений, хотя в целом строительство корабля шло довольно быстрыми темпами. Из-за стачки на заводе в августе 1899 года, а затем всеобщей забастовки в США, спуск «Варяга» на воду перенесли на октябрь. 19 октября (1 ноября по новому стилю) в присутствии посланника России в США графа А. П. Кассини и других официальных лиц крейсер сошёл со стапелей филадельфийских доков. 29 декабря пароход «Владимир Савин» привёз к месту строительства вооружение для «Варяга». Несмотря на то, что работы продолжались непрерывно, и руководство фирмы даже привлекло к ним рабочих с параллельно строящегося броненосца «Ретвизан», было ясно, что в намеченные сроки сдать корабль не получится. Взыскивать с «Крампа и Сыновей» штраф Петербург не стал, посчитав прокатившуюся по США волну стачек и забастовок уважительной причиной для временного промедления.

16 мая «Варяг» с заводской командой впервые вышел в море. Были проведены первые артиллерийские стрельбы, проведены швартовые испытания, но к ходовым испытаниям крейсер ещё не был готов. Таковые проводились в июле и сентябре. 22 сентября 1900 года Крамп сдал корабль, и даже с превышением основных характеристик. Правда, при сдаче сторона заказчика выявила череду мелких недочётов – их продолжали устранять вплоть до отправки крейсера в Россию. По техническим характеристикам «Варяг» не имел себе равных: оснащённый мощным пушечным и торпедным вооружением, он был ещё и самым быстроходным крейсером России. Кроме того, крейсер был телефонизирован, электрифицирован, укомплектован радиостанцией и паровыми котлами новейшей модификации.

Служба в мирное время

6 декабря 1900 года на крейсер переселился прибывший из России экипаж. 2 января 1901 года во время стоянки в Филадельфии на грот-мачте корабля был поднят вымпел. Совершив несколько пробных походов по заливу Делавэр, 10 марта «Варяг» вышел из устья реки Лаврентия и проследовал в Льюис, затем в Нью-Йорк, а 25 марта навсегда покинул берега Америки. 3 мая «Варяг» стал на якорь на Большом Кронштадтском рейде. В тот же день судно осмотрел главный командир порта вице-адмирал С. О. Макаров. Затем крейсер осмотрел генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович, а 18 мая – сам Николай II. 24 мая «Варяг» стал готовиться к переходу на Дальний Восток для усиления эскадры Тихого океана. 5 августа 1901 года крейсер направился к выходу с рейда.

Прежде чем оказаться на Дальнем Востоке, «Варяг» обошёл полсвета, проследовал по территории трёх океанов. 8 августа корабль был в Копенгагене, 30 августа – в Данциге. На следующий день судно посетили Николай II и германский император Вильгельм II. 1 сентября «Варяг» был в Киле, 5 сентября – в Дюнкерке, 13 сентября – в Шербуре, 20 сентября – в Кадисе, 27 сентября – в Алжире, 10 октября – в Палермо. 19 октября «Варяг» встал на рейде Суды, на острове Крит, 23 октября – появился у берегов Греции. 10 ноября крейсер вошёл в Суэцкиий канал. 18 ноября «Варяг» прибыл в Аден, а 22-го в полночь – вошёл в Персидский залив. 27 ноября корабль был в Маскате. Там на борт «Варяга» поднялся первый министр султана, а затем и сам султан с подарками. 3 декабря крейсер прибыл в Бушир, 8 декабря – в Кувейт, 13 декабря – в Линг, а потом в Бендер-Аббас и Карачи. 31 декабря «Варяг» прибыл в Коломбо, где простоял две недели. 26 января утром корабль вышел в Южно-Китайское море. Сделав остановки в Гонконге и Нагасаки, 3 марта 1902 года он прибыл в Порт-Артур, где с нетерпением ждали «заокеанское чудо». С этого момента началась служба «Варяга» в составе эскадры. В декабре 1903 года он был направлен в нейтральный корейский порт Чемульпо для несения службы в качестве стационера. На рейде, помимо «Варяга», стояли корабли международной эскадры. 5 января 1904 года на рейд прибыла русская канонерская лодка «Кореец». Российско-японские отношения, тем временем, накалились до предела. Война ожидалась буквально со дня на день, и в Петербурге крайне опасались

Первый и последний бой

В ночь на 27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 года японская эскадра под командованием контр-адмирала С. Уриу открыла огонь по русским кораблям, стоявшим на рейде Порт-Артура. Наутро русские моряки в Порт-Артуре узнали, что Япония объявила Росси войну. «Варяг» и «Кореец» оказались блокированы в бухте Чемульпо японской эскадрой. В. Ф. Руднев, командир отряда русских кораблей, принял решение выйти в море и попытаться с боем прорваться в Порт-Артур, офицеры «Варяга» и «Корейца» единодушно поддержали его замысел. Оба судна направились к выходу с рейда. Для адмирала Уриу выход русских кораблей в море был неожиданным, но в принципе он был готов к ответным действиям со стороны противника. Около полудня «Варяг» и «Кореец» вступили в неравный бой с японской эскадрой, в составе которой было 14 миноносцев. Первым же снарядом, попавшим в крейсер, убило младшего штурмана мичмана А. М. Нирода и двух матросов-дальномерщиков, ещё три члена экипажа получили ранения. Русские корабли открыли ответный огонь, но залпы с «Корейца» давали большой недолёт, и фактически артиллерийскую дуэль с противником «Варяг» вёл в одиночку. Крейсер буквально засыпало вражескими снарядами: в основном по нему стреляли корабли «Асама», «Нанива» и «Нийтака», иногда огонь открывали «Такачихо» и «Акаси». «Корейцу» повезло больше – за весь бой в него не попало ни одного снаряда. «Варяг» по мере возможности отвечал противнику: во время боя в Цусимском проливе экипаж крейсера, по официальным данным, выпустил более 1105 снарядов. Японские суда выпустили, для сравнения, 419 снарядов. «Варяг» и «Кореец» вывели из строя три японских крейсера и один миноносец, но и сами получили тяжелые повреждения. Из участвовавших в бою 557 человек 33 были убиты, а ещё 97 – ранены. Всего, по русским данным, в крейсер попало 14 крупных снарядов. Судно начинало медленно тонуть.

Несмотря на то, что после боя «Варяг» сохранил ход, а его броневая палуба не была разрушена, свои боевые возможности крейсер почти полностью исчерпал. Членов экипажа тонущего крейсера, прежде всего раненых, приняли на свои суда англичане, французы и итальянцы. Вернувшись в порт Чемульпо, «Варяг» и «Кореец» получили от японской стороны ультиматум сдаться в плен, но отвергли его. По решению офицерского совета «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван. Чтобы ускорить гибель крейсера, В. Ф. Руднев со своими людьми прибыл на «Варяг» на французском катере и «произвёл ряд пожаров, ускоривших гибель корабля». В 18:10 горящий крейсер с грохотом опрокинулся на левый борт и исчез под водой.

Впервые в истории Росси все участники боя – около 500 человек – были представлены к высшей воинской награде – Георгиевскому кресту. После торжеств команда «Варяга» была расформирована, моряки поступили на службу на другие суда, а командир В. Ф. Руднев был награждён, повышен по службе и отправлен в отставку. Впоследствии японское правительство наградило Руднева орденом Восходящего солнца – за проявленную во время сражения храбрость.

«Сойя»

После боя в бухте Чемульпо «Варяг» больше года пролежал на дне Жёлтого моря больше года. В 1905 году японцы подняли затонувший корабль со дна, отремонтировали и ввели в состав Императорского флота Японии под именем «Сойя». Капитальный ремонт проходил на судоремонтном заводе в Йокосуке в 1906–1907 годах. Внешний вид корабля существенно изменился: были обновлены ходовые мостики, штурманская рубка, дымовые трубы и вентиляторы, мачты. Вооружение, в свою очередь, не претерпело больших изменений. В 1908 году крейсер был зачислен в состав учебного отряда Морского училища, и с тех пор более 10 лет корабль служил учебным судном для японских моряков. Из уважения к прошлому судна японцы сохранили надпись «Варяг» на корме. «Сойя» совершала учебные походы на Гавайи, в Северную Америку, Юго-Восточную Азию, Австралию. 1 декабря 1915 года крейсер вывели из состава Учебной эскадры, а 4 апреля 1916 года он был продан России и исключён из списков японского флота. За время службы «Сойи» в японской учебной эскадре на её борту прошли морскую практику 776 кандидатов в офицеры. Командир крейсера капитан 1 ранга Судзуки Кантаро впоследствии занял пост премьер-министра Японии.

Возвращение в русский флот. Последние годы

В разгар Первой мировой войны, в начале 1916 года в России начала формироваться Флотилия Северного Ледовитого океана. Для крейсерской эскадры были нужны корабли. Япония, сражавшаяся на стороне Антанты, после длительных торгов согласилась продать некогда захваченные русские судна «Полтава» («Танго»), «Пересвет» («Сагами») и «Варяг («Сойя») за приемлемую цену – 15,5 млн йен. 21 марта корабли вошли в бухту Золотой Рог. Жители Владивостока восторженно встречали вернувшиеся в русский флот корабли. 27 марта 1916 года на «Варяге» был вновь поднят Андреевский флаг. Корабль был зачислен в Гвардейский экипаж и направлен для усиления Кольского отряда Северно-Ледовитого флота. 18 ноября 1916 года крейсер встречали в Романове-на-Мурмане. Здесь он стал флагманским кораблем Морских сил обороны Кольского залива.

За несколько дней до Февральской революции «Варяг», нуждающийся в безотлагательном капитальном ремонте и перевооружении, ушёл в Великобританию, на судоремонтные доки Ливерпуля. Там он простоял с 1917 по 1920 год. Деньги на его ремонт – 300 тысяч фунтов – так и не были выделены. В результате крейсер был отправлен в Глазго, куда его продали на металлолом. В феврале 1920 года, следуя в Глазго на буксире через Ирландское море, «Варяг» попал в сильный шторм и сел на камни. Спасти корабль не удалось, и в 1925 году его частично разобрали на месте, а оставшийся корпус – взорвали.

Увековечение памяти

В советской культуре и пропаганде истории «Варяга» долгое время не уделялось внимания. В 1947 году был снят художественный фильм «Крейсер «Варяг», а 8 февраля 1954 года, в канун 50-летия подвига «Варяга», в Москве состоялся торжественный вечер с участием ветеранов битвы при Чемульпо. От имени советского правительства «варяжцам» были вручены медали «За отвагу». Юбилейные торжества прошли и в других городах СССР.

В 2004 году к 100-летию сражения в бухте Чемульпо усилиями российской стороны был установлен памятник русским морякам «Варяга» и «Корейца». На открытии мемориала в порту Инчхона (бывший Чемульпо) присутствовал флагман Тихоокеанского флота России, одноимённый легендарному судну гвардейский ракетный крейсер «Варяг». В 2007 году мемориальный комплекс, посвящённый «Варягу», был открыт и в Шотландии. На церемонии открытия присутствовали российские моряки с БПК «Североморск», представители британского Адмиралтейства, шотландских местных властей. Мемориальный комплекс в память о «Варяге» был внесён в реестр национальных памятников Шотландии.