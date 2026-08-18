ВАРВАРЫ
ВАРВАРЫ - звукоподражательное слово, которым у древних греков, а затем и римлян было принято называть людей, говорящих на непонятном языке и чуждых греческой и римской культуре.
С начале I века н.э. название «варвары» чаще всего применялось к германцам и кельтам. В Новое время термин «варвары» вошёл в научный оборот для обозначения совокупности народов, проживавших вне Римской империи (варварский мир), вторгавшихся в её пределы (варварские завоевания) и основавших на её территории ряд королевств («варварские королевства», например, королевство вандалов); записи обычного права этих народов получили название варварских правд.
В переносном значении термин «варвар» в соответствии с античной традицией употребляется для обозначения отсталых, жестоких и грубых людей, пренебрегающих культурными ценностями.