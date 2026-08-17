ВАРТБУРГСКОЕ ПРАЗДНЕСТВО
ВАРТБУРГСКОЕ ПРАЗДНЕСТВО - политическая демонстрация представителей немецких университетов.
Студенческий праздник в замке Вартбург, близ Эйзенаха, 18-19 октября 1817 года был посвящён 300-летию Реформации (в 1521-1522 годах в Вартбургском замке скрывался М. Лютер) и четвертой годовщине Лейпцигского сражения 1813 года.
В нём приняли участие около 500 студентов из 11 университетов Германии и либерально настроенные преподаватели. Во время Вартбургского празднества была основана общегерманская студенческая организация, заявившая о своей приверженности идее немецкого национального единства и конституционных свобод.
Вартбургскоге празднество имело большое значение для развития либерального и объединительного движения в Германии.