ВАРТАНОВ Валерий Николаевич

Родился 25.09.1949, г. Новосибирск. Окончил Дальневосточный государственный университет (1972), Киевское высшее военно-морское политическое училище (1973), педагогический факультет Военно-политической академии (1981), исторический факультет Хэйлунцзянского университета (г. Харбин, КНР) (1987).

Кандидатская диссертация : Идеологическая работа Компартии Китая в Вооруженных силах. 1950-1980 гг. (Институт военной истории Министерства обороны СССР (ИВИ МО), 1983).

Докторская диссертация : Советская военная помощь Китаю накануне и в годы Второй мировой войны. 1937-1945 гг. (ИВИ МО, 1991).

Доктор исторических наук, профессор (1998 г.). С 1981 работал старшим научным сотрудником, начальчником научного отдела, главным редактором, начальником научного управления, заместителем начальника Института военной истории МО РФ по научной работе.

Заместитель председателя Комиссии по военной истории народов Востока Ассоциации востоковедов РАН. Академик РАЕН (1996).

Учителя : Н.С. Вартанов, П.А. Жилин, В.А. Золотарев, Р.А. Савушкин, Е.И. Склезнев.

Область интересов : Отечественная история; воен. история; проблемы взаимоотношений России (СССР) с заруб. странами в воен. области.

Сочинения: Операция Зет. М., 1993;

Халхын Голын Дайн (Война на Халхин Голе, 1939) (на монг. яз.). Улан-Батор, 1995;

Миротворческие силы: опыт создания и применения в вооруж. конфликтах. М., 1996;

Выполняя союзнический долг: советская военная помощь странам и народим мира. М., 1997;

Иностранные военнопленные в СССР. М., 1997;

Битва за океан: действия флотов на Тихом океане во второй мировой войне. В 3 тт. 1997-1998 (чл. авт. кол.);

У края ядерной бездны. М., 1998;

Советско-японская война 1945 г. М., 1998.