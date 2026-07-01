ВАРШАВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1733

ВАРШАВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1733 года - соглашение Австрии с Саксонией о наследовании польских и австрийских престолов.

За­клю­че­но 18 ию­ля в ус­ло­ви­ях борь­бы за Польское на­след­ст­во, раз­вер­нув­шей­ся по­сле смер­ти ко­ро­ля Ав­гу­ста II . Ав­ст­рия под­дер­жа­ла пре­тен­зии на польский пре­стол сы­на Ав­гу­ста II, сак­сон­ско­го кур­фюр­ста Фрид­ри­ха Ав­гу­ста (бу­ду­щий ко­роль Ав­густ III ) в про­ти­во­вес французсому и шведскому став­лен­ни­ку С. Ле­щин­ско­му. Со сво­ей сто­ро­ны Фрид­рих Ав­густ, же­на­тый на до­че­ри австрийскому императору Ио­си­фа I, от­ка­зал­ся от пре­тен­зий на австрийскую ко­ро­ну и при­знал Праг­ма­ти­че­скую санк­цию 1713 года.

2) Со­гла­ше­ние Росийской им­пе­рии с Сак­со­ни­ей о на­сле­до­ва­нии польского пре­сто­ла и по другим во­про­сам. За­клю­че­но 14 ав­гу­ста. Рос­сия обя­за­лась со­дей­ст­во­вать сак­сон­ско­му кур­фюр­сту Фрид­ри­ху Ав­гу­сту в вос­ше­ст­вии на польский пре­стол, а он, со сво­ей сто­ро­ны, при­зна­вал за Ан­ной Ива­нов­ной ти­тул им­пе­рат­ри­цы и обя­зал­ся сле­до­вать ука­за­ни­ям Рос­сии в ре­ше­нии кур­лянд­ско­го во­про­са. Сто­ро­ны за­клю­чили обо­ро­нительный со­юз сро­ком на 18 лет и вза­им­но га­ран­ти­ро­ва­ли свои ев­ропейские вла­де­ния.

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