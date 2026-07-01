ВАРШАВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1733
ВАРШАВСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1733 года - соглашение Австрии с Саксонией о наследовании польских и австрийских престолов.
Заключено 18 июля в условиях борьбы за Польское наследство, развернувшейся после смерти короля Августа II. Австрия поддержала претензии на польский престол сына Августа II, саксонского курфюрста Фридриха Августа (будущий король Август III) в противовес французсому и шведскому ставленнику С. Лещинскому. Со своей стороны Фридрих Август, женатый на дочери австрийскому императору Иосифа I, отказался от претензий на австрийскую корону и признал Прагматическую санкцию 1713 года.
2) Соглашение Росийской империи с Саксонией о наследовании польского престола и по другим вопросам. Заключено 14 августа. Россия обязалась содействовать саксонскому курфюрсту Фридриху Августу в восшествии на польский престол, а он, со своей стороны, признавал за Анной Ивановной титул императрицы и обязался следовать указаниям России в решении курляндского вопроса. Стороны заключили оборонительный союз сроком на 18 лет и взаимно гарантировали свои европейские владения.