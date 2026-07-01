ВАРНИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

Монастырь, основанный архиепископом Ефремом в 1427 г. в Ростове.

XV-XVII века

Земли обители в XIV в. принадлежали Кириллу и Марии – родителям Сергия Радонежского. Начало монастырю было положено здесь после обретения мощей св. Сергия в 1422 г. Через пять лет архиепископ Ефрем освятил Троицкий храм, появившийся на месте родного дома святого. Слобода, где жили родители последнего, питалась соляным промыслом, в ней до XVII в. располагались соляные варницы, что и дало название будущему монастырю.

Информации о жизни обители в XV – XVII вв. немного.

Известно, что в период Смуты она была разграблена и сожжена, на иноках нападавшие выместили свое негодование из-за скудной добычи.

В 1624 г. государь Михаил Федорович даровал Варницам жалованную грамоту, что немного поправило их положение – они и ранее не могли похвастаться богатством и обеспеченностью, а после нападения поляков вообще были близки к упразднению.

XVIII-XIX века

В 1725 г. по благословению архиепископа Георгия Варницкая братия переводилась в Спасо-Песоцкий монастырь. В саму же обитель переходили инокини Рождественского монастыря. Однако последним жилось нелегко. Нуждаясь во всем (дрова, пища и пр.), они попросили архиепископа вернуть их в родной монастырь. В 1731 г. их прошение было выполнено, а Варницы вновь населились монахами.

После екатерининской секуляризации 1764 г. обитель стала заштатной.

В 1763 г. велась постройка нового Троицкого собора. Это было первое сооружение из камня. Храм был освящен в 1771 г. Главный престол посвящался Святой Троице, южный придел –Сергию и Никону Радонежским, северный придел –Афанасию и Кириллу Александрийским. В 1783 – 1786 гг. появилась еще одна церковь из камня – Никольская.

В 1824 г. в обители произошел мощный пожар, в результате которого пострадали многие строения, Никольский же храм не подлежал восстановлению и был разобран.

С начала XIX в. в Варницах велась «Книга для записок о случающихся достопамятностях исторических, служить могущих к продолжению Российской истории». Данный источник содержит много материала, раскрывающего каждодневное существование братии и монастырских окрестностей в XIX в.

В 1829 г. здесь в первый раз упоминается новый Введенский храм – в связи с визитом архиепископа Ярославского и Ростовского Авраама.

В 1831 г. летопись сообщает, что братия насчитывает 13 человек.

В 1892 г. в память 500-летия преставления преподобного Сергия около обители была создана богадельня для престарелых и бедных лиц духовного звания Ярославской епархии и странноприимный дом.

XX-XXI века

В 1907 г. Варницы навещал архиепископ Ярославский и будущий патриарх Тихон (Беллавин).

В 1919 г. обитель закрылась, постепенно уничтожались Троицкий собор, ограда, жилые и хозяйственные здания. Сохранились только Введенская церковь, помещение которой занял инкубатор птицесовхоза, и несколько келейных корпусов. Через монастырскую территорию прокладывалась автодорога.

В 1995 г. Варницы вновь перешли к Церкви. В 2000 – 2003 гг. были восстановлены Троицкий собор, Введенская церковь. В 2003 – 2004 гг. появился храм преподобных Кирилла и Марии, жилые, служебные и административные корпуса, в 2014 г. - собор в честь Сергия Радонежского.

В современное время Троице-Сергиев Варницкий монастырь – подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры – подчиняется напрямую патриарху Кириллу.