ВАРНЕНСКИЙ МОГИЛЬНИК
ВАРНЕНСКИЙ МОГИЛЬНИК - некрополь V тысячелетия до н.э. в пределах год Варна.
Открыт в 1972 году, раскапывался болгарским археологом И. Ивановым и другими (к 2005 году изучено около 300 могил).
Один из ярчайших памятников Балкано-Карпатской металлургической провинции. Ямные могилы, погребённые вытянуты на спине или с подогнутыми ногами. Более трех тысяч золотых изделий (подвески, маски, фигурки и др.), сотни медных орудий, предметов вооружения (топоров) и др. Золото, кроме одного случая, найдено лишь в кенотафах. Часто использовалась медь, связанная с рудником Айбунар.
На основе материалов Варненского могильника в Западном Причерноморье Х. Тодоровой к началу 1980-х годов выделена археологическая культура Варна: телли, плотно застроенные глинобитными прямоугольными домами, иногда укреплённые глинобитной стеной; керамическая посуда разнообразных форм, украшенная сложным орнаментом из каннелюр, добавками графита для чёрного блеска и др.; глиняная зоо- и антропоморфная пластика, модели домов.
Культура Варна сложилась на базе местных ранненеолитических культур Сава, Марица и др., сменяется культурами Циркумпонтийской металлургической провинции.