ВАРНА

ВАРНА - единица традиционной общественной иерархии категорий или сословий в индуистском обществе.

Буквенное значение слова, видимо, указывает на то, что первоначально иерархическое деление общества основывалось на физико-антропологических различиях, в частности на отличиях в пигментации кожи более светлокожих индоевропейских народов (арья) от темноокрашенных аборигенов.

Теория варн, сложившаяся в поздневедическую эпоху (первая половина - середина I тысячелетия до Рождества Христова; описана первоначально в комментаторских ведических текстах брахман, позднее - более предметно и детально - в литературе дхармашастр ), устанавливает деление общества на 4 категории (чатурварнья). Авторитетным священным текстом здесь является гимн Ригведы (X. 90), провозглашающий, что брахманы, кшатрии , вайшья и шудра произошли соответственно от рта, рук, бедер и стоп первочеловека Пуруши. В этой связи в индийском обществе проводится разделение статуса, власти, труда, существуют регламентация брака и правила, относящиеся к телесному контакту, рациону и приему пищи.

Высшими сословиями являются священники - брахманы и светские правители кшатрии (или раджанья - цари). Третье сословие, противостоящее им как простой народ,- это вайшья . В ранних ведических текстах упоминаются только эти 3 высших сословия; видимо, 4-е, низкое, сословие шудра (или даса - слуги) явилось результатом приращения и санскритизации (повышения статуса) неарийских, аборигенных народов.

Противопоставление брахманов и кшатриев, основанное на различии между саном жреца (духовенство не имеет политической и экономической власти) и царской властью (царь не священен, не имеет религод прерогатив и нуждается в сакрализации); разведение первых двух варн, имеющих власть над всеми созданиями и вайшья, как повелевающих только животными и являющихся «поставщиками материала для жертвоприношения»; выделение 3 высших сословий как двиджа («дваждырожденных»), объединенных взаимными обязательствами обучения, проведения жертвоприношения и принесения даров и проходящих церемонию посвящения - упанаяна (чего лишены шудра); дифференциация среди шудр и сложение так называемой панчама - «пятой Варны» (внесословных общественных групп),- все это дало возможность европейским ученым А. Хокарту, Ж. Дюмезилю, Л. Дюмону рассматривать иерархию варн не как линейный порядок, а как ряд последовательных включений в системе социокультурных различий. Теория варн подчиняет царя жрецу, власть - статусу и этим устанавливает систему различия и солидарности противопоставленных членов, отделяя их от прочих, выполняющих другие функции.

Эта система предписывает представителям каждого сословия различные жизненные задачи, обязанности, привилегии, запреты и наказания в повседневном и правовом отношении. Задача брахманов - быть священниками, исполнять жертвоприношения, заниматься науками, учить и давать советы; кшатриев - владеть, править и защищать; вайшья - взращивать, заниматься торговлей, земледелием, скотоводством, ростовщичеством, создавать материальные богатства; шудра - заниматься ремеслом и служить без зависти. Одновременно действуют правила привилегии, иммунитета, и принципа «положение обязывает».

С теорией варн также связана варнашрамадхарма - система общественного устройства, в которой образ жизни, занятия каждого индивида предопределяются как его варной, так и стадией жизни, на которой он находится (ученикотобрахмачарин, домохозяин- грихастха , отшельникотованапрастха, аскет-санньясин). Но эта система существует преимущественно как идеальная модель, и примером тому может служить путь санньясина, избираемый в молодости (смотрите Вивекананда).

В историческом отношении система варн существует как теория идеального социального устройства; непосредственная же реальность отражается в гомологичной ей системе более мелких социальных групп - джати (каст), не описанной в классической индуистской литературе.

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