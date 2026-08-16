ВАРЛАМА ХУТЫНСКОГО СЛУЖЕБНИК

ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО СЛУЖЕБНИК - наименование рукописи, некогда хранившейся в Хутынском монастыре, основано на записи конца XVI века, которая сообщает, что рукопись была прислана проповеднику Варлааму из Константинополя Патриархом Никифором.

Хронологически это невозможно; может быть, служебник Варлаама Хутынского был прислан преподобному Варлааму митрополитом Киевским Никифором (1183-1198 годы; смотрите: Горский, Невоструев. С. 5); впрочем, никаких других доказательств кроме этой записи (а также записей XVI-XVII веков на Л. 1 об. и 29 об.) о принадлежности рукописи преподобного Варлааму Хутынскому нет. Возможно, Служебник принадлежал святому Антонию Новгородскому († 1232 год), который был в 1220-1225 году на кафедре в Перемышле и мог привезти оттуда рукопись (Пуцко В. Давньоруськi писемнiсть i книга у вiзантiйско-слов'янському свiтi// Європейське вiдрождення та украïньска лiтература XIV-XVIII ст. К., 1993. С. 45). Служебник Варлаама Хутынского состоит из 30 листов (1а, 1-29) пергамена размером 24,5´ 19,5 см, написан уставом (до Л. 27 один почерк; с Л. 27 об.- другой, возможно, XIII века); в какой-то период использовался для архиерейского богослужения, о чем свидетельствуют отметки на листах 11 об., 16 об.-17 об. Является древнейшим сохранившимся русским Служебником и единственным, который старше XIV века, происходящим не из Новгорода. Его языковые особенности указывают на галицко-волынское происхождение рукописи (Соболевский А.И. Очерк из истории русского языка // Унив. изв. 1883. № 11. С. 29-32).

Содержание служебника Варлаама Хутынского: литургия святого Василия Великого (Л. 1-9 об.); молитва священника о себе перед совершением литургии (Л. 10); литургия святого Иоанна Златоуста (Л. 11-19); Псалом 25. 6-12 (на умовение рук) и молитва священника о себе перед совершением литургии (Л. 19 об.); литургия Преждеосвященных Даров (Л. 20-24; между Л. 12 и 13 не хватает 1-2 листов); 4 молитвы исповеди (Л. 24-25; последняя названа «молитвой раздрѣшити исповѣдника въ осмый день»); молитва на начало поста (очевидно, Великого - Л. 25-25 об.); 2 молитвы над желающим причаститься (Л. 25-26); 3 молитвы над больным (Л. 26-26 об.); молитва над онемевшим больным (Л. 26 об.-27); молитва на исхождение души из тела (Л. 27); 12); чин на омовение престола (Л. 27 об.-28 об.); 3 молитвы на завершение поста (Л. 28 об.-29).

Положение литургии святого Василия перед литургией святого Иоанна Златоуста указывает на принадлежность рукописи к архаичной византийской традиции, когда литургия святого Василия еще была основной для воскресных и праздничных дней (см.: Jacob. Formulaire), хотя из текста рукописи ясно видно, что в эпоху ее написания основной уже стала литургия святого Иоанна Златоуста (в чине литургии святого Василия служащий неоднократно отсылается к литургии Златоуста). В формуляр литургии святого Василия кроме обычных для всех византийских рукописей молитв входит особая заамвонная молитва, характерная для греческих Евхологиев периферийного (палестинского и южноитальянского) происхождения. В анафоре литургии святого Василия Великого нет вставки тропаря 3-го часа («Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа»); в эпиклезе произносится не 2 однократных и троекратное «Аминь» при благословении Даров, а 2 однократных - на 1-е и 3-е (то есть «Изльяную живота ради...», так как фраза из анафоры святого Иоанна Златоуста («Преложив Духом Твоим Святым») в эпиклезу анафоры святого Василия не вставлена) осенение дискоса («блюда») и потира.

Молитвы священника о себе перед службой («Владыко Господи Вседержителю, не хотяй смерти грѣшникомь», «Владыко Господи Боже нашъ, нынѣ хотяще приступити», «Молю Тя, Господи, отыми от мене безакония моя» - Л. 10, 19 об.) обычны для русских Служебников древнейшего периода (старше XV века).

Чин протесиса (проскомидии), согласно служебнику Варлаама Хутынского, совершается диаконом, что соответствует первоначальной традиции (диакон же осеняет народ свечами во время возгласа «Свет Христов...» на литургии Преждеосвященных Даров). Упоминается только одна просфора; Дары покрываются только покровцами; нет молитвы над кадилом (само каждение указано). Формуляр литургии святого Иоанна Златоуста в целом соответствует греческому формуляру 1-й послеиконоборческой Константинопольской редакции, в основном использовавшемуся на Руси до XIV века (Желтов, Правдолюбов. С. 487-491). В обряде accessus ad altare правильно разделены возгласы (слова Лк 1. 35b обращены к старшему священнику, а не к диакону), умовение рук еще не перенесено из комплекса священнодействий великого входа в начало литургии (см. Taft. Great Entrance. P. 165-177); в эпиклезе анафоры не указаны диаконские «Аминь» при благословении Даров и нет тропаря 3-го часа («Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа»); указаны особая формула на преломление Святого Хлеба («Въ прѣломлѣнии хлеба...»; ср.: Орлов М.И. Литургия святого Василия Великого. СПб., 1909 год С. 279) и молитвы до и после Причащения («Въ множествѣ грѣховъ...», «Даждь ми, Господи...»; «Тѣло и кровь, Юже прияхъ...», «Буди мне, Господи, отдание грѣховъ...»), характерные для периферийных рукописей Евхология (Taft R. Byzantine Communion Rites: II. Later Formulas and Rubrics in the Ritual of Clergy Communion // OCP. 2001. Vol. 67. P. 275-372); не описан обряд вливания теплоты (хотя возглас диакона «Благослови и освяти [Так! - Ред.], отче, чашю сию» и ответ священника «Исполнѣние Святаго Духа...» указаны; см.: ibid. P. 441-502); священник вопреки древней традиции причащаться из рук другого (Taft R. Byzantine Communion Rites: I. The Early Ritual of Clergy Communion // OCP. 1999. Vol. 65. P. 307-345) причащает сам себя; благодарственная молитва предстоятеля помещена на своем месте (после Причащения народа).

На листах 1а и 10 об. находятся миниатюры - изображения святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста (проведенное в 1992 году во ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря исследование показало, что ни миниатюры, ни заставки рукописи вопреки встречающемуся в лит-ре мнению не поновлялись); еще одна миниатюра должна была находиться между листами 19-20 (перед формуляром литургии Преждеосвященных Даров), но этот лист был вырван, видимо, потому, что там был изображен не святого Григорий Двоеслов (имя которого в качестве творца литургии Преждеосвященных Даров указывается в рукописях только с XVI в.), а др. святой (рукописи старше XVI в. иногда указывают в качестве автора этой литургии святителей Епифания Кипрского, или Василия Великого, или Германа Константинопольского). Обе миниатюры на золотом фоне, в орнаментальных рамках имеют красные шелковые прокладки; хорошо сохранилась 2-я (святой Иоанн Златоуст). В колорите фигуры святого Василия Великого преобладают темные тона; хитон коричневый, гиматий черный, омофор светло-розовый; на лике и фигуре сильные утраты краски. Миниатюра с изображением святого Иоанна Златоуста более светлая; хитон голубой, с золотыми полосами, гиматий светло-сиреневый, омофор белый с темно-коричневыми крестами; вверху миниатюры обрамлены трехлопастной аркой, напоминающей о церковном интерьере. В целом, по словам О.С. Поповой, «миниатюры Хутынского Служебника принадлежат к одному из главных направлений византийского искусства XIII века, которое можно назвать «классическим» и в рамках которого выполнены фрески Студеницы» (Попова. С. 114). На листах 1, 11, 20 имеются крупные заставки старовизантийского стиля (заставки на листах 11 и 20 представляют собой композиции из 2 очень больших цветов); инициалы золотые и киноварные (того же типа, что и в Юрьевском Евангелии - ГИМ. Син. 1003, начала XII века) старовизантийского типа.

Полностью служебник Варлаама Хутынского не издан. Листы 1-7 были опубликованы А.И. Соболевским (Унив. изв. 1884. № 12. С. 52-57); ряд молитв служебника Варлаама Хутынского был (не вполне точно) опубликован Ю.И. Рубаном.

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