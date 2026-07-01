ВАРДАН МАЛЫЙ

ВАРДАН МАЛЫЙ - армянский богослов, автор нескольких проповедей, толкований и церковных песнопений (шараканов).

Его часто путают с Варданом Великим , поэтому иногда называют Варданом Малым (упоминается под 1286 годом, в то время как Вардан Великий скончался в 1271 году). Биографические данные о нем сохранились благодаря колофонам, написанным самим же Варданом Малым,где он именует себя Киликеци.

Учился в монастыре Грнер у Ованнеса Палтина (брата киликийского царя Хетума, известного в армянских источниках как Ованнес Царебрат [Арк'аехбайр]), основавшего этот монастырь неподалеку от крепости Бардзраберд (Высокая крепость). Монастырь Грнер славился своей школой искусства письма.

После смерти Ованнеса (1298 год) Вардан Малый переехал в Гладзор. Вторым своим учителем он называет вардапета Есаи Нчеци, заведовавшего Гладзорским университетом (1298-1311 годы).

В рукописи № 749 (Матенадаран имени Маштоца) сохранилось письмо Вардана Малого к Есаи Ничеци , написанное в стихотворной форме, с акростихом (из первых букв каждого четверостишия складывается имя Вардан) и 2 его сочинения: «Стихотворение-колофон к произведению Григория Нисского «Девять блаженств»» и стихотворное толкование комментария Григория Нисского на «Отче наш». К числу его трудов принадлежат толкования Священного Писания, «Четверостишия», произведение о 15 заблуждениях «латинов» (т.е. католиков.- М.Ш.), созданное по просьбе царя Хетума II (1288-1307 годы) и посвященное ему. Вардан Малый приписывается и комментарий к «Грамматике» Дионисия Фракийского.

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