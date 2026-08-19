ВАРДА ФОКА
ВАРДА ФОКА - византийский полководец.
Из аристократического рода Фока, племянник император Никифора II Фоки.
В 970 году в Кесарии Каппадокийской поднял неудачный мятеж против император Иоанна I Цимисхия, после чего был сослан на остров Хиос.
В 978 году - возвращён ко двору императором Василием II Болгаробойцей, назначен доместиком схол (главнокомандующим) Востока и возглавил войска, противостоявшие в Малой Азии мятежнику Варде Склиру.
После года борьбы в 979 году разбил Варду Склира.
До 985 года - во главе визант. войска на вост. границе, предпринял ряд активных кампаний в Сирии, в том числе осаду Алеппо и Апамеи.
В 985-987 годах - дука (наместник) Антиохии.
При известии о вторичной попытке мятежа Варды Склира в 987 году Варда Фока вновь был назначен доместиком схол, захватил Склира, но вскоре сам поднял мятеж против императора Василия II и, провозгласив себя императором, занял почти всю Малую Азию.
Около 988 года потерпел поражение при Хрисополе (пригород Константинополя) от дружины русских наёмников императора Василия II; был убит в сражении при Авидосе (возможно, отравлен).