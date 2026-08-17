ВАРАНАСИ

ВАРАНАСИ - священный древний город индуизма , расположенный вдоль левого берега реки Ганг (Ганги) на территории штата Уттар-Прадеш в Северной Индии.

В начале VI века до Рождества Христова город был столицей царства Каши (санскрит - «сияющий»), в конце VI века до Рождества Христова был покорен Кошалой.

В эпоху империи Магадха (V-III века до Рождества Христова) находящийся близ Варанаси «Олений парк», согласно преданию, место первой проповеди Будды, стал объектом паломничества для буддистов.

Во времена династии Гуптов (IV-V века после Рождества Христова) Варанаси превратился в крупный центр шиваитского культа.

Начиная со средних веков Варанаси почитается индуистами как главная тиртха (сакральное место) Индии. Тысячи паломников ежедневно совершают ритуальные омовения на специальных ступенчатых набережных (гхатах) Ганга. Здесь же происходит кремация умерших, т. к. считается, что проведение погребальных церемоний в этом месте обеспечивает достижение мокши (избавления от дальнейших перерождений).

В Варанаси более 1500 храмов различных конфессий, наиболее известны - Золотой храм Шивы-Всевластителя (около 1750 года) и храм, посвященный богу Хануману, царю обезьян. Город издавна славится как центр ремесленничества и традиционной брахманской учености.

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