НАСИ
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НАСИ - тибето-бирманский народ на юго-западе Китая.
Численность 309 тыс. человек (2000 год, перепись), из них 95,5% в провинции Юньнань. Живут по реке Цзиньшацзян (Янцзы), в основном на северо-западе провинции Юньнань (главным образом Юйлун-Насиский и Нинлан-Ийский автономные уезды в округе Лицзян и Дечен-Тибетский автономный округ), а также на юге провинции Сычуань (городской округ Паньчжихуа и Ляншань-Ийский автономный округ). Язык наси составляет особую подгруппу лоло-бирманских языков. Имели собственную иероглифическую письменность дунба (томба), а также фонетическую письменность гэба, на которых записаны религиозные и фольклорные тексты. В 1957 году разработана письменность на основе латинской графики. Свыше половины наси говорят также по-китайски, на тибетском языке и на языке бай. В основном приверженцы традиционной религии (дунба), распространены даосизм и тибетский буддизм, есть последователи христианства (католики и протестанты).
Предки наси - древние цян, мигрировавшие во второй половине II-го тысячелетия до н. э. из верховьев Хуанхэ на юг. Первые упоминания в китайских источниках о наси в районе Яньюаня восходят к III веку н. э. В дальнейшем наси продвинулись далее на юго-запад. Группы наси входили в состав Наньчжао и Тибетского государства. При династии Юань создан округ Лицзян под управлением насийского клана Му, за которым утвердился статус местных правителей (тусы). С эпохи Мин распространяется тибетский буддизм. В культурном центре наси - городе Лицзян и его окрестностях сохранились постройки эпохи Мин, в т. ч. дворцы и храмы с росписями.
Традиционная культура типична для народов горных областей Восточной Азии. Основное занятие - земледелие (гречиха, ежовник, репа, ячмень; ныне преобладают заливной рис, кукуруза, картофель, хлопчатник, сахарный тростник). Разводят птицу, свиней, овец, лошадей, яков. Собирают и выращивают лекарственные и ароматические травы, с которыми также готовят местные блюда (например, утка с кордицепсом). Развито кустарное производство медной и керамической посуды. Мужская одежда в основном китайского типа. Женская одежда в районе Лицзяна - штаны, правозапашная куртка с накладными плечами, широкий белый пояс, вышитые туфли; в Нинлан-Ийском автономном уезде - длинная юбка в складку с короткой кофтой. Надевали войлочную или кожаную накидку с 7 вышитыми или пришитыми кругами, символизирующими светила. Замужние женщины укладывали волосы пучком и повязывали платком, незамужние - носили головную повязку или чёрную шапочку с уложенной на затылке косой. Были распространены большие серебряные серьги, серебряные и нефритовые браслеты. Традиционная пища - пампушки из кукурузной или ячменной муки, рисовая или пшеничная лапша с говядиной, свинина, чаще в виде солонины; пьют чай с маслом; мясо собак табуировано.
В основе социальной организации - патрилиниджи (цоо), управлявшиеся старейшинами (цоозо - «мужи кости»); ныне их вытеснили выборные вожди общин (амжанг). Родство по отцу (око - «кость») дополняется связями по матери и по свойству (ноко - «плоть»); отношения по «кости» и «плоти» отражены в архитектуре жилища, центральная балка которого символизирует матрилинейные связи между патрилиниджами. Брак вирилокальный, кросскузенный, чаще всего с дочерью сестры отца. При значительной добрачной свободе полов преобладал брак по сговору, практиковались помолвки в раннем возрасте, умыкание, двойное самоубийство влюблённых, которые не могли создать семью (в их поминовение шаман исполнял особый гимн), местами - фратриальная полиандрия, сороральная полигиния и усыновление внебрачных детей сестёр, что отражает влияние тибетцев и близких к наси мосо. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа. Сиблинги делятся по относительному возрасту и полу; однополые сиблинги родителей подразделяются на старших и младших. Термины родства делятся на референтивные и вокативные. Первая часть имени сына повторяет вторую часть имени отца. До начала XX века сохранялось долговое рабство.
Традиционно кремировали умерших; с покойным сжигали или закапывали в могильной насыпи корзины с личными вещами и зерном. Во время обряда надевания первой юбки у девочек готовили особое угощение для собаки. На Новый год приносили в жертву владыке очага курицу и тушёную свиную голову, в 1-й половине 1-го месяца устраивали общинное жертвоприношение Небу (Муан бпо), которое воплощал патрилинидж - податель жён; варили пиво, из жертвенных свиней готовили колбасы, суп с требухой. 25-го числа 6-го лунного месяца проводили Праздник факелов, с помощью которых, по легенде, удалось обмануть злое божество Цзылао Апу, собиравшееся сжечь весь мир.
Устное творчество
Музыкальная культура сохраняет элементы китайской музыки эпох Тан (в ладовой организации), Сун и Юань в сочетании с местными и тибетскими влияниями. Музыкальные инструменты преимущественно китайские, 4-струнная лютня с длинной шейкой (сугуду, или хобо, хобусы - от тюркского кобуз, кобыз), вероятно, тибетского происхождения; используют также бамбуковый и деревянный варган, звучание которого может имитировать речь. Оркестровая музыка высокой традиции байша сиюэ восходит к придворной музыке эпохи Юань (по преданию, хан Хубилай подарил правителю наси Майляну часть своего придворного оркестра). В эпохи Мин и Цин наси адаптировали древнюю даосскую музыкальную традицию китайцев, соединив с элементами буддийской и местной народной музыки. Эта высокая музыкальная традиция получила название «дунцзин» (по наименованию даосских объединений, восходящему к названию «Дадун Сяньцзин» - «Канон великих отшельников»); возрождается с 1980-х годов. Сюитные композиции дунцзин (гетерофонные, в простом 2-дольном метре) исполняются ансамблем из 10 мужчин (обычно это пожилые уважаемые люди) или оркестром из 64 человек (в составе - деревянный идиофон муюй, лютни пипа, сугуду саньсянь, цитры цинь и чжэн, духовой язычковый сона, смычковый эрху, барабаны, тарелки). Используется китайская нотация гунче. В буддийских храмах звучит музыка тибетской традиции. Обряды дунба сопровождаются танцевальными театрализованными представлениями. В танцах встречаются сложные ритмы (например, 7-дольные).