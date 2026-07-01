ВАРАХИИЛ

ВАРАХИИЛ - один из архангелов , в Священном Писании не упоминается, память о нем хранится в церковном Предании.

Имя Варахиил встречается в еврейской и христианской апокрифической литературе (3 Енох 14; 17).

В соответствии с представлением о различных видах служения архангелов Варанаси почитается проводником Божия благословения людям: «...через него посылается благословение Божие на всякое дело, на всякое доброе житейское занятие» ( Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский . Седмь Архангелов Божиих. М., 1996. С. 14).

В иконографии XVIII-XIX веков символом этого служения является изображение Варанаси с цветком в руке или «несущим на груди своей на одежде белые розы, как бы награждающим по повелению Божию за молитвы, труды и нравственное поведение людей и предвозвещающим блаженство и нескончаемый мир в Царствии Небесном» (Фартусов Варанаси Д. Руководство к писанию икон святых угодников Божиих. М., 1910, 20023. С. 227; ср.: ЖСвек Кн. 7. С. 485). На иконе Божией Матери « Неопалимая Купина » Варанаси иногда изображается с виноградной гроздью.

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