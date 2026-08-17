ВАНВИЗДИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ВАНВИЗДИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура второй половины I тысячилетия н.э. на севере Европейской части России.
К Ванвиздинской культуре относят и памятники верхней и средней Печоры, но в новых исследованиях их выделяют в тип Бичевник и другие (существовавшие с середины I тысячелетия финно-угорские и угро-самодийские группы, занимавшиеся охотой на стада оленей). Наряду с их влиянием в основе Ванвиздинской культуры лежали традиции круга Гляденово и Харино.
Памятники, отражающие формирование Ванвиздинской культуры, выделяют в группу Шойнаты (около IV-VI веков), известную и на Печоре. Ванвиздинская культура выделена Г.М. Буровым к началу 1960-х годов по «стоянке» у деревни Ванвиздино (известна с 1919 года) и собственным раскопкам. Недолговременные селища, наземные прямоугольные жилища, кострища. Курганные (ранние) и грунтовые погребения, часто с деревянными конструкциями, преимущественно трупоположения. Круглодонная керамика, украшенная верёвочным, ямочным, гребенчатым штампами. Известна обработка железа и бронзы, но использовались и кремнёвые орудия (скребки и др.). Встречаются погребальные маски из золота или серебра, привозные шлемы, ременная гарнитура прикамского круга, изделия пермского звериного стиля, иранский импорт.
Хозяйство: охота (в т.ч. пушной промысел), рыболовство, у некоторых групп появляется скотоводство.
Этноязыковая принадлежность и степень преемственности с вымской культурой, сменившей Ванвиздинскую культуру, дискуссионны.