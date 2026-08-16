ВАНТОЗСКИЕ ДЕКРЕТЫ

ВАНТОЗСКИЕ ДЕКРЕТЫ - в период Французской революции XVIII века решения Конвента от 26 февраля и 3 марта 1794 года, принятые по докладу Л.А. Сен-Жюста.

Пре­ду­смат­ри­ва­ли кон­фи­ска­цию соб­ст­вен­но­сти у лиц, при­знан­ных вра­га­ми ре­во­лю­ции, в т.ч. «по­доз­ри­тель­ных», и её рас­пре­де­ле­ние сре­ди не­иму­щих пат­рио­тов.

Пред­став­ля­ли со­бой по­пыт­ку сто­рон­ни­ков М. Ро­бес­пь­е­ра в ин­те­ре­сах рас­ши­ре­ния со­циаль­ной ба­зы яко­бин­ской дик­та­ту­ры про­вес­ти в жизнь про­грам­му, на­прав­лен­ную на уве­ли­че­ние чис­ла мел­ких соб­ствен­ни­ков.

Пре­тво­ре­ние в жизнь Вантозских декретов не бы­ло осу­ще­ст­в­ле­но из-за со­про­тив­ле­ния круп­но­соб­ст­вен­нической бур­жуа­зии, ко­то­рая опа­са­лась, что при­ме­не­ние дек­ретов при­ве­дёт к под­ры­ву её эко­но­мических по­зи­ций.

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