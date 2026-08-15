ВАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Наступательная операция русских войск с 30 апр.(13 мая) по 6(19) мая 1915 г., завершившаяся взятием гор. Ван.

После Сарыкамыша турецкое командование приступило к восстановлению боеспособности своей 3-й армии(командующий Махмуд-Камиль-паша, начальник штаба – майор Феликс Гузе) за счет войск, перебрасываемых из 1-й и 2-й(район Проливов) и 4-й(Сирия) армий. К марту 1915 г. ее численность выросла с 12 до 65-70 тыс. чел., не считая 28 тыс. резервистов, проходящих обучение, и 7 тыс. пополнения, находящегося в пути.

Кавказская армия(Главнокомандующий ген.-ад. ген. от кав. гр. И.И. Воронцов-Дашков, начальник штаба – ген. от инф. Н.Н. Юденич) насчитывала 106 батальонов, 222 сотни, 356 орудий. К апрелю положение армии упрочилось, не смотря на то, что под Одессу был переброшен ее резерв - V-й Кавказский Армейский корпус. В районе Карса-Александрополя(совр. Гюмри, Армения) был собран новый резерв – 28 батальонов, 36 эскадронов и сотен и 64 орудия.

Весной 1915 г. младотурецкое правительство приступило к истреблению коренного населения Западной Армении. Широкомасштабные карательные меры турок против христиан после провала под Сарыкамышем были предвестником геноцида, организованного с целью свалить ответственность за катастрофу на головы армянского и, воспользовавшись войной, добиться его полного уничтожения. Метод достижения этой цели был сформулирован на совещании руководителей правящей партии «Иттихад ве тераки»(«Единение и прогресс», младотурки) шейх-уль-исламом: «Согласно юридическому принципу, не принимаются во внимание старики, дети или женщины, инвалиды или немощные – всех убивают или истребляют.»

На лето командование 3-й армии запланировало новое наступление по Алашкертской долине с целью прорыва через нее к Эривани и далее к Тифлису. Для того, чтобы отвлечь внимание русских военных от центрального участка фронта, турки, как и в начале войны, попытались активизироваться на флангах – в Персии и Аджарии. Эти попытки были сорваны.

К 25 марта(7 апр.) 1915 г. была очищена территория верхней Аджарии, где в ноябре 1914 г. туркам удалось спровоцировать восстание. Русские войска начали переходить государственную границу – реку Чорох. Местное население, участвовавшее в мятеже и грабежах, начало сдачу оружия, часть его ушла вслед за турками.

Перед началом Сарыкамышской операции в Северную Персию был введен сводный корпус полк. Халил-бея(36-я пехотная, 3-я и 5-я сводные дивизии), к которому присоединились отряды курдского ополчения(около 15 тыс. чел.). Помощник Командующего Кавказской армии ген. от инф. А.З. Мышлаевский, опасаясь катастрофы на Карском направлении, приказал Азербайджанскому отряду генерал-майора Ф.Г. Чернозубова (12 батальонов, 1 дружина, 24 сотни при 24 орудиях) покинуть Северную Персию.

1(14) янв. 1915 г. турки взяли Тавриз и приступили к массовой резне местного христианского населения – армян и айсоров. О масштабе этих действий можно судить по тому, что в кратчайшие сроки(31 янв. Чернозубов отбил Тавриз), из 50-тысячного айсорского населения было истреблено около 20 тыс. человек, остальные скрылись в районах, контролируемых русскими войсками или на территориях французских и американских миссий.

С апреля 1915 г. началось массовое избиение армянского населения Османской империи. Инструментом истребления стал закон о «депортации». Его применение привело к изгнанию свыше 1,5 млн. чел. и уничтожением значительной части изгнанных. Турецкие власти практиковали следующий образ действий: для начала аресту или мобилизации подвергалось мужское население от 16 до 70 лет, которое потом уничтожалось, после чего оставшихся женщин, детей и стариков выселяли в отдаленные районы, расправляясь с ними по дороге. Турецкие части обычно начинали резню с деревень, постепенно приближаясь к городам. В начале 1915 г. в русских пределах насчитывалось уже около 45 тыс. беженцев из Персии и Турции.

Армянское население гор. Ван, не желая ожидать своего уничтожения, восстало в ночь с 31 марта(13 апр.) на 1(14) апр. 1915 г. Превышая турецкое по численности(около 22 тыс. чел. против 15 тыс.), к тому же оно было сосредоточено в армянской части города. Восстание возглавил Арам Манукян, один из трех лидеров армянской общины – остальные двое были приглашены губернатором на переговоры, арестованы и позже убиты. У горожан не было артиллерии, но они сумели организовать отряды численностью около 6 тыс. чел., большей частью не вооруженных, и изгнать жандармские части. На помощь им была направлена 5-я сводная турецкая дивизия, переброшенная из гор. Урмия и от 8 до 10-12 тыс. курдов и турок из близлежащих деревень.

Информацию об этих событиях русское командование получило в конце апреля от епископа армянской церкви Северной Персии. 26 апр.(9 мая) первая информация о восстании была подтверждена телеграммой от председателя комиссии по оказанию помощи беженцам в Джульфе.

К этому времени на центральном участке фронта русские войска теснили противника. 22 апр.(5 мая) в Северной Персии в районе уездного центра Дильман корпус Халил-бея был разбит. Турки отступили, оставив под городом около 3,5 тыс. убитых, а самом Дильмане - полевой госпиталь с ранеными и врачами. Победа имела и моральное значение. Персидские курды не хотели следовать за отступавшими турками и продолжать военные действия. 23 апр.(6 мая) Баязетский отряд преодолел высокогорный Тапаризский перевал. Эти успехи сделали возможным продвижение в сторону Вана с разных направлений. Командование приняло решение отправить необходимые части к Вану для того, чтобы избежать уничтожения там христианского населения.

27 апр.(10 мая) 1915 г. IV-й Кавказский Армейский корпус начал наступательные операции 4 отрядами - Эриванским, Баязетским, Макинским и Азербайджанским. На острие наступления на Ван находился Баязетский отряд(Закаспийская казачья бригада, 2 батареи, 1 конная и 3 пешие сотни пограничников, 3 армянских добровольческих дружины). 4(17) мая противник в последний раз попытался остановить наступление Баязетского отряда у села Джаник на северо-восточном берегу Ванского озера. Турки и курды были разгромлены – началось их повальное бегство с позиций и из Вана.

6(19) мая 1915 г., в день рождения императора Николая II, после энергично проведенного наступления русские войска заняли город. На следующий день штаб Кавказской армии сообщил: «Наши войска заняли Сарай, Ван и Башкалу. Турки бежали на Битлис и к югу.» В Ване было захвачено 26 орудий, большое количество стрелкового оружия, значительные запасы пороха и правительственная касса.

После ухода мужского мусульманского населения из Вана и окрестностей в городе остались тысячи больных и истощенных женщин и детей в бедственном положении. До прихода русских войск их поддерживало американское консульство, быстро истощившее свои средства, после - покровительство над женщинами и детьми взял на себя Земский союз и его представитель на фронте графиня А.Л. Толстая. Для того, чтобы избежать сложностей в отношениях с курдским и турецким населением, русское командование перевело часть армянских добровольческих дружин в Персию, часть их в июле 1915 г. была отведена для доукомплектования в Эривань.

12(25) апреля 1915 г. Сазонов обратился к послам России во Франции и Англии с предложением одновременно опубликовать совместное обращении к Порте, «…в котором личная ответственность за избиение армян возлагалась бы на всех членов турецкого Совета министров, а также на всех гражданских и военных должностных лиц, прикосновенных к этим событиям.» 13(26) мая последовал протест союзных держав, опубликованный в прессе: «В половине апреля нового стиля резня армян имело место в Эрзеруме, Бергане, Эгене, Битлисе, Муше, Фасуне, Зейтуне и во всей Киликии. Поголовно вырезаны жители сотен деревень в окрестностях Вана. В самом Ване армянский квартал осаждался курдами. В то же время в Константинополе турецкое правительство подвергает арестам и небывалым притеснениям мирное армянское население. В виду этих новых преступлений, совершаемых Турцией против человечества и цивилизации, союзные правительства России, Франции и Англии публично заявляют Порте, что они возлагают личную ответственность за эти преступления на всех членов турецкого правительства, а также на тех его местных представителей, которые окажутся причастными к подобной резне.» Эти документы стали правовой основой международного трибунала над военными преступниками, проведенного в февр. 1919г. в Константинополе.

9(22) мая 1915 г. для стабилизации положения в Персии и оказания давления на курдское население в провинции Азербайджан Юденич направил конный отряд ген.-лейт. К.Р. Шарпантье, состоявший из 6 полков при 12 горных, 10 полевых орудиях и 8 пулеметах в конный рейд от Тебриза и вокруг озера Урмия. Эта задача была успешно выполнена. 18(31) мая отряд Шарпантье занял гор. Урмия, восстановив, таким образом, контроль над этим районом Персии. Образцовые действия прекрасно дисциплинированных кавалерийских частей имели значительный эффект. 6(19) июня, совершив поход в 800 верст длиной, конница Шарпантье прибыла в Ван и влилась в состав IV-го Кавказского Армейского корпуса. До конца июля 1915 г. положение на фронте стабилизировалось.