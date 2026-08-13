ВАННОВСКИЙ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ
ВАННОВСКИЙ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ - российский военный и государственный деятель, почетный член Петербургской АН.
Дворянин. Окончил Первый Московский кадетский корпус (1840 год), проходил службу в лейб-гвардии Финляндском полку. Участник Венгерского похода 1849 года и Крымской войны 1853–1856 годов, отличился при осаде турецкой крепости Силистрия (1854 год). С 1857 года начальник Офицерской стрелковой школы, с 1861 года директор Павловского кадетского корпуса (с 1863 года - военого училища); одновременно с 1862 член Особого комитета по устройству военно-учебных заведений, участвовал в проведении военных реформ 1860-1870-х годов. Командир 12-го армейского корпуса (1876 год). В русско-турецкую войну 1877-1878 годов - началник штаба Рущукского отряда, командовал войсками Восточного (с мая 1878 года Северного) отряда. В 1880 году зачислен в Генеральный штаб без окончания Николаевской академии. С 22 мая (3 июня) 1881 года управляющий Военным министерством, 1(13) января 1882 - 1(13) января 1898 года - военый министр.
По инициативе Ванновского изменена военно-окружная система, военной гимназии преобразованы в кадетские корпуса (1882 год), «Положение о полевом управлении войск в военное время» 1868 года в 1890 году заменено новым (главнокомандующий стал независим от военного министра), сооружён ряд новых крепостей на западной границе, построены железные дороги стратегического значения (например, Закаспийская железная дорога), приняты на вооружение трёхлинейная винтовка образца 1891 года и бездымный порох, в войсках введена новая форма одежды, улучшено продовольственное снабжение армии и т.д. Добился пересмотра военно-судебного производства и Дисциплинарного устава (1888 год) в сторону ужесточения наказаний.
Недостаточная компетентность Ванновского в области техники сказалась на технической оснащённости росийской армии, что проявилось в Русско-японской войне 1904-1905 годов. Из-за властности и грубости был крайне непопулярен в войсках.
Член Государственного совета (1898-1902 годы). В 1899 году руководил расследованием студенческих волнений в Санкт-Петербурском университете. Министр народного просвещения [24 марта (6 апреля) 1901 - 11(24) апреля 1902 года].
Награждён орденами Святого Георгия 3-й степени (1877 год), Святого Александра Невского (1883 год), Святого Владимира 1-й степени (1890 год), Святого Андрея Первозванного (1895 год) и др.