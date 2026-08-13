ВАННОВСКИЙ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ

ВАННОВСКИЙ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ - российский во­енный и государственный дея­тель, почетный член Пе­тербургской АН.

Дво­ря­нин. Окон­чил Первый Московский ка­дет­ский кор­пус (1840 год), про­хо­дил служ­бу в лейб-гвардии Фин­лянд­ском пол­ку. Уча­ст­ник Вен­гер­ско­го по­хо­да 1849 года и Крым­ской вой­ны 1853–1856 годов, от­ли­чил­ся при оса­де турецкой кре­по­сти Си­ли­ст­рия (1854 год). С 1857 года начальник Офи­цер­ской стрел­ко­вой шко­лы, с 1861 года ди­рек­тор Пав­лов­ско­го ка­дет­ско­го кор­пу­са (с 1863 года - во­еного училища); од­но­вре­мен­но с 1862 член Осо­бо­го комитета по уст­рой­ст­ву во­енно-учеб­ных за­ве­де­ний, уча­ст­во­вал в про­ве­де­нии во­ен­ных ре­форм 1860-1870-х годов. Командир 12-го ар­мей­ско­го кор­пу­са (1876 год). В русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов - началник шта­ба Ру­щук­ско­го от­ря­да, ко­мандовал вой­ска­ми Вос­точ­но­го (с мая 1878 года Се­вер­но­го) от­ря­да. В 1880 году за­чис­лен в Ге­не­раль­ный штаб без окон­ча­ния Ни­кола­ев­ской ака­де­мии. С 22 мая (3 июня) 1881 года управ­ляю­щий Во­енным министерством, 1(13) января 1882 - 1(13) января 1898 года - во­еный ми­нистр.

По ини­циа­ти­ве Ванновского из­ме­не­на во­енно-ок­руж­ная сис­те­ма, во­енной гим­на­зии пре­об­ра­зо­ва­ны в ка­дет­ские кор­пу­са (1882 год), «По­ло­же­ние о по­ле­вом управ­ле­нии войск в во­ен­ное вре­мя» 1868 года в 1890 году за­ме­не­но но­вым (глав­но­ко­ман­дую­щий стал не­за­ви­сим от во­енного ми­ни­ст­ра), со­ору­жён ряд но­вых кре­по­стей на западной гра­ни­це, по­строе­ны же­лез­ные до­ро­ги стра­те­гического зна­че­ния (например, За­кас­пий­ская железная дорога), при­ня­ты на воо­ру­же­ние трёх­ли­ней­ная вин­тов­ка об­раз­ца 1891 года и без­дым­ный по­рох, в вой­сках вве­де­на но­вая фор­ма оде­ж­ды, улуч­ше­но про­до­вольственное снаб­же­ние ар­мии и т.д. До­бил­ся пе­ре­смот­ра во­енно-су­деб­но­го про­из­вод­ст­ва и Дис­ци­п­ли­нар­но­го ус­та­ва (1888 год) в сто­ро­ну уже­сто­че­ния на­ка­за­ний.

Не­дос­та­точ­ная ком­пе­тент­ность Ванновского в об­лас­ти тех­ни­ки ска­за­лась на тех­нической ос­на­щён­но­сти росийской ар­мии, что про­яви­лось в Русско-японской вой­не 1904-1905 годов. Из-за вла­ст­но­сти и гру­бо­сти был край­не не­по­пу­ля­рен в вой­сках.

Член Государственного со­ве­та (1898-1902 годы). В 1899 году ру­ко­во­дил рас­сле­до­ва­ни­ем сту­денческих вол­не­ний в Санкт-Пе­тербурском университете. Министр народного про­све­ще­ния [24 марта (6 апреля) 1901 - 11(24) апреля 1902 года].

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни (1877 год), Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1883 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1890 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1895 год) и др.

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