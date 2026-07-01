КОЛОННА
КОЛОННА (франц. colonne, от лат. columna - столб) - архитектурно оформленная свободностоящая вертикальная опора, круглая в поперечном сечении; стержневой элемент здания и его несущей конструкции, а также ордера архитектурного.
Возникла как основная составляющая стоечно-балочной конструкции. Впервые получила художественную интерпретацию в искусстве Древнего Египта, где выделились структурные членения колонны: база, ствол (фуст) и капитель. Наряду с использованием растительных (лотосовидные, папирусовидные колонны) и антропоморфных (колонны с так называемой хаторической капителью, где на торцах изображалась голова богини Хатхор) мотивов, в Древнем Египте колонны придавали абстрактно геометрическую форму (так называемые протодорические колонны). В архитектуре Древнего Ирана использовались колонны с вертикальными желобами - каннелюрами и сложной капителью с волютами, также часто украшенными протомами (передняя часть фигуры) быков или лошадей. В минойском искусстве распространены колонны с обратной тектоникой, диаметр основания которых был значительно меньше диаметра верхней части (дворец в Кноссе, 1-я половина II тысячелетия до нашей эры).
Классическую форму колонна приобрела в искусстве Древней Греции, где сформировались системы основных архитектурных ордеров: её ствол обычно утончается кверху, иногда получая при этом криволинейные очертания или «припухлость» (энтазис), и обрабатывается каннелюрами. Ствол колонны покоится на простой или сложной базе и увенчивается капителью. Художественная выразительность и значение колонн определяются её пропорциями, членениями и пластической обработкой, а также соотношением высоты и диаметра колонны с интерколумнием и с размерами сооружения в целом.
Уже в архитектуре Древнего мира колонны применялись для оформления фасадов зданий и их внутренних пространства (смотри Колоннада). Со времён античности широко используются производные формы колонн, образованные путём её слияния со стеной (пилястра, связанная колонна). Колонны могут поддерживать как балки, так и арки и своды. В каркасных зданиях колонна - один из основных элементов конструкции, воспринимающих нагрузку от прикреплённых к ним или опирающихся на них других элементов (балок, ригелей, ферм и т.д.). Колонны бывают каменными, железобетонными, металлическими, деревянными.
Стоящая отдельно от здания колонна может служить памятником. Иногда такие колонны могут быть завершены статуей, а их ствол оформлен рельефными изображениями (Траяна колонна в Риме). Как правило, они играют градостроительную роль, выступая центром ансамблей площадей (Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге; Вандомская колонна в Париже; колонна Нельсона на площади Трафальгар-сквер в Лондоне, 1840-1843 годы, и др.). Смотри также Ростральная колонна.