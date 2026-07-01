КОЛОННА

КОЛОННА (франц. colonne, от лат. co­lu­m­na - столб) - ар­хи­тек­тур­но оформ­лен­ная сво­бод­но­стоя­щая вер­ти­каль­ная опо­ра, круг­лая в по­пе­реч­ном се­че­нии; стерж­не­вой эле­мент зда­ния и его не­су­щей кон­ст­рук­ции, а так­же ор­де­ра ар­хи­тек­тур­но­го.

Воз­ник­ла как основная со­став­ляю­щая сто­еч­но-ба­лоч­ной кон­ст­рук­ции. Впер­вые по­лу­чи­ла ху­дожественную ин­тер­пре­та­цию в искусстве Древ­не­го Егип­та , где вы­де­ли­лись струк­тур­ные чле­не­ния колонны: ба­за, ствол (фуст) и ка­пи­тель. На­ря­ду с ис­поль­зо­ва­ни­ем рас­ти­тель­ных (ло­то­со­вид­ные, па­пи­ру­со­вид­ные колонны) и ан­тро­по­морф­ных (ко­лон­ны с так называемой ха­то­рической ка­пи­те­лью, где на тор­цах изо­бра­жа­лась го­ло­ва бо­ги­ни Хат­хор) мо­ти­вов, в Древ­нем Егип­те колонны при­да­ва­ли аб­ст­ракт­но гео­мет­рическую фор­му (так называемые про­то­до­ри­че­ские колонны). В ар­хи­тек­ту­ре Древ­не­го Ира­на ис­поль­зо­ва­лись колонны с вер­тикаль­ны­ми же­ло­ба­ми - кан­не­лю­ра­ми и слож­ной ка­пи­те­лью с во­лю­та­ми, так­же час­то ук­ра­шен­ны­ми про­то­ма­ми (пе­ред­няя часть фи­гу­ры) бы­ков или ло­ша­дей. В ми­ной­ском искусстве рас­про­стра­не­ны колонны с об­рат­ной тек­то­ни­кой, диа­метр ос­но­ва­ния ко­то­рых был зна­чи­тель­но мень­ше диа­мет­ра верх­ней час­ти (дво­рец в Кнос­се, 1-я половина II тысячелетия до нашей эры).

Клас­сическую фор­му колонна при­об­ре­ла в искусстве Древ­ней Гре­ции , где сфор­ми­ро­ва­лись сис­те­мы основных ар­хитектурных ор­де­ров: её ствол обыч­но утон­ча­ет­ся квер­ху, ино­гда по­лу­чая при этом кри­во­ли­ней­ные очер­та­ния или «при­пух­лость» (эн­та­зис), и об­ра­ба­ты­ва­ет­ся кан­не­лю­ра­ми. Ствол колонны по­ко­ит­ся на про­стой или слож­ной ба­зе и увен­чи­ва­ет­ся ка­пи­те­лью. Ху­дожественная вы­ра­зи­тель­ность и зна­че­ние колонн оп­ре­де­ля­ют­ся её про­пор­ция­ми, чле­не­ния­ми и пла­стической об­ра­бот­кой, а так­же со­от­но­ше­ни­ем вы­со­ты и диа­мет­ра колонны с ин­тер­ко­лум­ни­ем и с раз­ме­ра­ми со­ору­же­ния в це­лом.

Уже в ар­хи­тек­ту­ре Древ­не­го ми­ра колонны при­ме­ня­лись для оформ­ле­ния фа­са­дов зда­ний и их внутренних про­стран­ст­ва (смотри Ко­лон­на­да). Со вре­мён ан­тич­но­сти ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся про­из­вод­ные фор­мы колонн, об­ра­зо­ван­ные пу­тём её слия­ния со сте­ной (пи­ля­ст­ра, свя­зан­ная ко­лон­на). Колонны мо­гут под­дер­жи­вать как бал­ки, так и ар­ки и сво­ды. В кар­кас­ных зда­ни­ях колонна - один из основных эле­мен­тов кон­ст­рук­ции, вос­при­ни­маю­щих на­груз­ку от при­кре­п­лён­ных к ним или опи­раю­щих­ся на них других эле­мен­тов (ба­лок, ри­ге­лей, ферм и т.д.). Колонны бы­ва­ют ка­мен­ны­ми, железобе­тонными, ме­тал­лическими, де­ре­вян­ны­ми.

Стоя­щая от­дель­но от зда­ния колонна мо­жет слу­жить па­мят­ни­ком. Ино­гда та­кие колонны мо­гут быть за­вер­ше­ны ста­ту­ей, а их ствол оформ­лен рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми (Трая­на ко­лон­на в Ри­ме). Как пра­ви­ло, они иг­ра­ют гра­до­стро­ительную роль, вы­сту­пая цен­тром ан­самб­лей пло­ща­дей (Алек­санд­ров­ская ко­лон­на на Двор­цо­вой площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге; Ван­дом­ская ко­лон­на в Па­ри­же ; ко­лон­на Нель­со­на на площади Тра­фаль­гар-сквер в Лон­до­не, 1840-1843 годы, и др.). Смотри так­же Ро­ст­раль­ная ко­лон­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)