ВАНДЕЙСКИЕ ВОЙНЫ

ВАНДЕЙСКИЕ ВОЙНЫ - борьба республиканского правительства с повстанческим движением на западе Франции, прежде всего в департаменте Вандея, в период Французской революции XVIII века .

Раз­ру­ше­ние в ре­зуль­та­те ре­во­лю­ции тра­диционного ук­ла­да жиз­ни сель­ско­го на­се­ле­ния Фран­ции, скуп­ка бур­жуа­зи­ей на­цио­на­ли­зированных цер­ков­ных зе­мель, зе­мель­ные спе­ку­ля­ции, рост на­ло­гов вы­зва­ли ост­рое не­до­воль­ст­во кре­сть­ян­ст­ва. Осо­бен­ное воз­му­ще­ние жи­те­лей западной Фран­ции вы­зы­ва­ла цер­ков­ная по­ли­ти­ка рес­пуб­ли­кан­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, что при­да­ва­ло все­му дви­же­нию ре­лигиозную ок­ра­ску. Это не­до­воль­ст­во ак­тив­но по­дог­ре­ва­лось дво­рян­ст­вом и кле­ри­каль­ны­ми кру­га­ми, пы­тав­ши­мися при­дать кре­сть­ян­ско­му про­тес­ту контр­ре­во­люционный, роя­ли­ст­ский ха­рак­тер. Су­ще­ст­вен­ное влия­ние на раз­ви­тие си­туа­ции в этом рай­оне Фран­ции ока­зы­вала по­ли­ти­ка британских пра­вя­щих кру­гов, рас­счи­ты­вав­ших соз­дать здесь плац­дарм для втор­же­ния в ре­во­люционную Фран­цию.

Не­по­средственно по­во­дом к вос­ста­нию, на­чав­ше­му­ся 10 марта 1793 года, по­слу­жил дек­рет Кон­вен­та от 24 февраля 1793 года о рек­рут­ском на­бо­ре в рес­пуб­ли­кан­скую ар­мию. Во гла­ве по­встан­цев, основную мас­су ко­то­рых со­став­ля­ли кре­сть­я­не, бы­ли пред­ста­ви­те­ли как «ни­зов» (ка­рет­ник Ка­те­ли­но, лес­ни­чий Сто­фле), так и дво­рян­ст­ва (Ша­рет, Ла­рош­жак­лен, Са­пи­но и др.). Важ­ную роль в ор­га­ни­за­ции дви­же­ния иг­рало ду­хо­вен­ст­во .

К кон­цу мар­та 1793 года вос­ста­ния­ми бы­ли ох­ва­че­ны Бре­тань, Ан­жу, Пуа­ту. Пов­стан­цы соз­да­ли Ка­то­лическую ар­мию (около 40 тысяч человек) и про­воз­гла­си­ли сво­ей це­лью вос­ста­нов­ле­ние мо­нар­хии . В мар­те 1793 года в ру­ках по­встан­цев ока­за­лись го­ро­да Шо­ле, Шан­тон­не, Пор­ник. В мае - ию­не 1793 года, раз­бив рес­пуб­ли­кан­ские час­ти, они ов­ла­де­ли го­ро­да­ми Брес­сю­ир, Ту­ар, Фон­те­не, Ан­же, Со­мюр, по­пы­та­лись взять Нант, но по­тер­пе­ли не­уда­чу. С при­бы­ти­ем в Ван­дею рес­пуб­ли­кан­ских час­тей ге­не­ра­лов Кле­бе­ра и Мар­со пов­стан­цы бы­ли раз­гром­ле­ны при Шо­ле (17 октября 1793 года). Их основные си­лы в со­про­во­ж­де­нии бе­жен­цев (все­го до 80 тысяч человек) пе­ре­пра­ви­лись че­рез реку Луа­ра и дви­ну­лись в Нор­ман­дию. Не су­мев ов­ла­деть Гран­ви­лем, они по­вер­ну­ли на­зад и в сра­же­ни­ях при Ле-Ма­не (12 декабря 1793 года) и Сав­не (23 декабря 1793 года) бы­ли раз­гром­ле­ны и прак­ти­че­ски пол­но­стью ис­треб­ле­ны.

В январе - мае 1794 года рево­люционные вла­сти раз­вер­ну­ли мас­со­вый тер­рор про­тив на­се­ле­ния Ван­деи. Ле­том 1795 года вы­сад­ка британским фло­том в Бре­та­ни от­ря­да роя­ли­ст­ских эмиг­ран­тов (т.н. Ки­бе­рон­ская экс­пе­ди­ция) да­ла сиг­нал к но­во­му вы­сту­п­ле­нию на­се­ле­ния ре­гио­на, по­дав­лен­но­му в 1796 году рес­пуб­ли­кан­ским генералом Л. Го­шем. Од­на­ко отдельные от­ря­ды пов­стан­цев про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать как в Ван­дее, так и в Бре­та­ни и Ме­не (см. Шуа­ны) до 1799 года.

В хо­де Вандейских войн, по различным оцен­кам, по­гиб­ло от 117 до 250 тысяч человек, тоесть около 1/4 на­се­ле­ния ре­гио­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)