ВАНДЕЙСКИЕ ВОЙНЫ
ВАНДЕЙСКИЕ ВОЙНЫ - борьба республиканского правительства с повстанческим движением на западе Франции, прежде всего в департаменте Вандея, в период Французской революции XVIII века.
Разрушение в результате революции традиционного уклада жизни сельского населения Франции, скупка буржуазией национализированных церковных земель, земельные спекуляции, рост налогов вызвали острое недовольство крестьянства. Особенное возмущение жителей западной Франции вызывала церковная политика республиканского правительства, что придавало всему движению религиозную окраску. Это недовольство активно подогревалось дворянством и клерикальными кругами, пытавшимися придать крестьянскому протесту контрреволюционный, роялистский характер. Существенное влияние на развитие ситуации в этом районе Франции оказывала политика британских правящих кругов, рассчитывавших создать здесь плацдарм для вторжения в революционную Францию.
Непосредственно поводом к восстанию, начавшемуся 10 марта 1793 года, послужил декрет Конвента от 24 февраля 1793 года о рекрутском наборе в республиканскую армию. Во главе повстанцев, основную массу которых составляли крестьяне, были представители как «низов» (каретник Кателино, лесничий Стофле), так и дворянства (Шарет, Ларошжаклен, Сапино и др.). Важную роль в организации движения играло духовенство.
К концу марта 1793 года восстаниями были охвачены Бретань, Анжу, Пуату. Повстанцы создали Католическую армию (около 40 тысяч человек) и провозгласили своей целью восстановление монархии. В марте 1793 года в руках повстанцев оказались города Шоле, Шантонне, Порник. В мае - июне 1793 года, разбив республиканские части, они овладели городами Брессюир, Туар, Фонтене, Анже, Сомюр, попытались взять Нант, но потерпели неудачу. С прибытием в Вандею республиканских частей генералов Клебера и Марсо повстанцы были разгромлены при Шоле (17 октября 1793 года). Их основные силы в сопровождении беженцев (всего до 80 тысяч человек) переправились через реку Луара и двинулись в Нормандию. Не сумев овладеть Гранвилем, они повернули назад и в сражениях при Ле-Мане (12 декабря 1793 года) и Савне (23 декабря 1793 года) были разгромлены и практически полностью истреблены.
В январе - мае 1794 года революционные власти развернули массовый террор против населения Вандеи. Летом 1795 года высадка британским флотом в Бретани отряда роялистских эмигрантов (т.н. Киберонская экспедиция) дала сигнал к новому выступлению населения региона, подавленному в 1796 году республиканским генералом Л. Гошем. Однако отдельные отряды повстанцев продолжали действовать как в Вандее, так и в Бретани и Мене (см. Шуаны) до 1799 года.
В ходе Вандейских войн, по различным оценкам, погибло от 117 до 250 тысяч человек, тоесть около 1/4 населения региона.