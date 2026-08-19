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ВАНДЕЯ
ВАНДЕЯ - историческая область и департамент на западе Франции.
Площадь 6720 км2. Население 572,5 тысяч человек (2006 год). Административный центр - Ла-Рош-сюр-Йон.
Во время Французской революции XVIII века Вандея являлась главным центром внутреннего вооруженного сопротивления населения Франции, в основном крестьян, политике революционных властей (см. Вандейские войны). В 1815 и 1832 годы в Вандее также имели место вооруженные выступления в поддержку Бурбонов.
В дальнейшем понятие «Вандея» стало нарицательным для обозначения очагов внутреннего сопротивления революционным преобразованиям.
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