ВАНДЕРВЕЛЬДЕ ЭМИЛЬ

ВАНДЕРВЕЛЬДЕ Эмиль - бельгийский политический деятель, один из лидеров международного социалистического движения.

По об­ра­зо­ва­нию юрист.

В 1885 году всту­пил в Бельгийскую ра­бо­чую пар­тию (см. Бель­гий­ская со­циа­ли­сти­че­ская пар­тия ), с середины 1890-х годов её ру­ко­во­ди­тель, с 1900 года председатель Ме­ж­ду­народного со­циа­ли­стического бю­ро Второго Ин­тер­на­цио­на­ла. С 1894 года депутат пар­ла­мен­та.

В 1914-1937 годы за­ни­мал в бельгийском пра­ви­тель­ст­ве различные по­сты, в т.ч. министра юс­ти­ции (1918-1921 годы), министра иностранных дел (1925-1927 годы), министра без порт­фе­ля (1935-1936 годы), министра здра­во­охра­не­ния (1936-1937 годы).

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 годы по­се­тил Рос­сию во гла­ве де­ле­га­ции бельг. со­циа­ли­стов, аги­ти­ро­вал за про­дол­же­ние вой­ны «до по­бед­но­го кон­ца». Пред­став­лял Бель­гию на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов и под­пи­сал от име­ни сво­ей стра­ны Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1919 года. В 1922 году при­сут­ст­во­вал на про­цес­се пра­вых эсе­ров в Мо­ск­ве в ка­че­ст­ве за­щит­ни­ка.

В 1923 году уча­ст­во­вал в соз­да­нии Со­циа­ли­сти­че­ско­го ра­бо­че­го ин­тер­на­цио­на­ла (в 1929-1936 годы его со­пред­се­да­тель). От име­ни Бель­гии под­пи­сал Ло­карн­ские до­го­во­ры 1925 .

С 1924 года профессор по­лит­эко­но­мии Брюс­сель­ско­го университета. Имя Вандервельде но­сит ис­сле­до­ва­тель­ский институт, со­здан­ный в 1946 году при Бельгийской со­циа­лис­тической пар­тии.

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