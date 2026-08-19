ВАНДЕРВЕЛЬДЕ ЭМИЛЬ
ВАНДЕРВЕЛЬДЕ Эмиль - бельгийский политический деятель, один из лидеров международного социалистического движения.
По образованию юрист.
В 1885 году вступил в Бельгийскую рабочую партию (см. Бельгийская социалистическая партия), с середины 1890-х годов её руководитель, с 1900 года председатель Международного социалистического бюро Второго Интернационала. С 1894 года депутат парламента.
В 1914-1937 годы занимал в бельгийском правительстве различные посты, в т.ч. министра юстиции (1918-1921 годы), министра иностранных дел (1925-1927 годы), министра без портфеля (1935-1936 годы), министра здравоохранения (1936-1937 годы).
После Февральской революции 1917 годы посетил Россию во главе делегации бельг. социалистов, агитировал за продолжение войны «до победного конца». Представлял Бельгию на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов и подписал от имени своей страны Версальский мирный договор 1919 года. В 1922 году присутствовал на процессе правых эсеров в Москве в качестве защитника.
В 1923 году участвовал в создании Социалистического рабочего интернационала (в 1929-1936 годы его сопредседатель). От имени Бельгии подписал Локарнские договоры 1925.
С 1924 года профессор политэкономии Брюссельского университета. Имя Вандервельде носит исследовательский институт, созданный в 1946 году при Бельгийской социалистической партии.