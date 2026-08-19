ВАНДЕМЬЕРСКИЙ МЯТЕЖ
ВАНДЕМЬЕРСКИЙ МЯТЕЖ - вооруженный выступление роялистов в Париже.
Термидорианский переворот (27/28 июля 1794 года) привёл к активизации сторонников восстановления монархии во Франции. Поводом к Вандемьерскому мятежу послужило принятие 22 августа 1795 года термидорианским Конвентом Французской конституции 3-го года Республики и двух декретов (от 22 и 30 августа 1795 года), лишивших монархистов возможности добиться власти конституционным путём.
3 октября 1795 года роялисты, выступая якобы в защиту принципа народного суверенитета, осадили здание Конвента, чем создали серьёзную угрозу для термидорианского правительства. П. Баррас, которому Конвент поручил возглавить борьбу против мятежников, привлёк к руководству воеными операциями генерала Наполеона Бонапарта. Энергичные действия Бонапарта, приказавшего применить против мятежников артиллерию, обеспечили победу Конвента.