ВАНДАМ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в семье простого отставного солдата, православного вероисповедания. Несмотря на малую образованность, смог поступить в Виленское пехотное юнкерское училище, но не смог сдать экзамен на офицерский чин. Получил чин подпрапорщика и начал военную службу в 117-м пехотном Ярославском полку. В 1897-1899 гг. учился в Николаевском академии Генерального Штаба, но так его не закончил и вернулся в полк. Отправился сражаться в Африку на стороне буров в англо-бурской войне. Разрешение на оставление военной службы дал министр Российской империи А.Н. Куропаткин . Находясь в Африке, Алексей Ефимович писал заметки оттуда для газеты «Новое время». По всей видимости занимался и разведывательной деятельностью. В 1900 г. вернулся в Россию, беспрепятственно вновь поступил на военную службу в Главное Интендантское управление. В 1903 г. стал помощником военного агента в Китае. С 22 февраля 1909 г. причислен к штабу 1-й кавалерийской дивизии. 29 марта получил чин полковника. В 1910-1913 гг. не служил, в это время написал несколько книг, которые получили известность в кругах военных не только России, но и Германии. С конца 1913 г. служил при штабе 10-го армейского корпус, относившегося к Киевскому военному округу, затем переведен в штаб 3-й армии, исполнял должность начальника штаба 32-й пехотной дивизии. 15 июня 1915 г. получил чин полковника, стал командиром 92-го пехотного Печорского полка. С 14 ноября 1916 г. до 22 июня 1917 г. начальник штаба 23-й пехотной дивизией. В июле 1917 г. получил следующий чин генерал-майора и начал исполнять должность командующего 23-й пехотной дивизией. В сентябре 1917 г. переведен в распоряжение начальника Генерального штаба. После Октябрьской революции оставил военную службу и жил в имении генерала П.М. Стенбока под Ревелем. В октябре 1918 г. при согласии немцев начал формировать Отдельный Псковский добровольческий корпус для борьбы с красными. После поражения Германии, оставил командование и уехал в Ригу, однако прибыл летом 1919 г. прибыл в Нарву, где генерал А.П. Родзянко назначил его на должность начальника штаба Северо-Западной армии, предпринявшей наступление на Петроград. Белым удалось захватить Царское село и овладеть Пулковскими высотами, но красные обладали численным перевесом и переломили ситуацию в свою пользу. 25 ноября 1919 г. отправлен в командировку по распоряжению командующего Северо-Западной армией генерала П.В. Глазенапа. Остался в Эстонии, состоял в нескольких обществах русских эмигрантов. Похоронен на русском кладбище при церкви Св. Александра Невского.