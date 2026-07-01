ВАНДАЛЫ

ВАНДАЛЫ - восточногерманский племенной союз, создавший в эпоху Великого переселения народов государство в Северной Африке.

Приняли активное участие в процессе разрушения Западной Римской империи , захватили и разграбили Рим (455 год); вандальские короли-ариане проводили гонения на христиан православного вероисповедания.

Племена вандалов, первоначально обитавшие в Скандинавии (в частности, на полуострове Ютландия), на рубеже II и I веков до Р.Х. переселились на южное побережье Балтийского моря. В начале христианской эры они занимали территории между реками Эльба и Висла, постепенно мигрируя к югу в направлении дунайского лимеса (укрепленных границ Римской империи); во время войны императора Марка Аврелия против маркоманов и квадов (171-173 годы) Вандалы упоминаются на реке Тиса (территория современного северо-востока Венгрии и Словакии).

Существовали 2 основные группы вандалов: силинги и хасдинги (асдинги). Силинги переселились к верховьям Дуная и рейнскому лимесу, где были разгромлены вместе с бургундами императором Пробом (278 год). Хасдинги, остановленные императором Аврелианом при попытке вторжения в Паннонию (270 год), не смогли обосноваться в оставленной римлянами Дакии ввиду военного превосходства готов и заняли территорию к северу от Паннонии по соседству с сарматами и с частью аланских племен; в 335 году император Константин Великий поселил хасдингов в Паннонии в качестве федератов империи.

Однако, вторжение гуннов вынудило их в конце IV века искать более безопасные места обитания. Поскольку привлекательное южное направление было хорошо защищено римлянами, хасдинги, объединившись с аланами и группами гепидов и сарматов, направились в Галлию; вскоре к ним присоединились силинги и свевы (ветвь квадов); племенной союз возглавил Годегизил из рода хасдингов. Переход через Рейн оказался нелегким; причиной этому были не римские легионы, которые в то время полководец Стилихон отвел на защиту Италии, а сопротивление франков . Прорвавшись в Галлию (406 год), вандалы и их союзники опустошали эту провинцию в течение 3 лет, после чего, воспользовавшись развернувшейся в Западной империи борьбой за власть, отправились в Испанию (409 год).

В 411 году император Гонорий пожаловал им статус федератов, признав их поселение на Пиренейском полуострове: силинги заняли Бетику (Южная Испания), аланы - Лузитанию (современная Португалия) и область Нового Карфагена (современная Картахена в Восточной Испании), хасдинги вместе со свевами - Галисию (Северо-Западная Испания).

Вскоре силинги и аланы были разбиты и частично уничтожены вестготами во главе с королем Валией, которому император поручил «очистить» Испанию (416-418 годы). После ухода вестготов на север уцелевшие силинги и аланы признали вождя хасдингов Гундериха в качестве «короля вандалов и аланов» (rex Vandalorum et Alanorum). Продвинувшись на юг, вандалы покорили почти всю Испанию и отвоевали у римлян важные порты на Средиземном море - Гиспал (современная Севилья) и Новый Карфаген (425 год).

О времени крещения вандалов не существует точных свидетельств. Считается, что они восприняли от вестготов арианство в процессе более или менее организованной миссионерской деятельности. Имеющиеся скудные данные источников по-разному толкуются в историографии: одни исследователи считают, что вестготские миссионеры обратили в христианство вандалов, когда те проживали в землях к северу от Дуная (конец IV века); другие утверждают, что ко времени перехода через Рейн вандалы в большей своей части были еще язычниками и к арианскому христианству приобщились уже на землях Западной Римской империи (Orosius. Historiae adversus paganos. VII 41. 7). Достоверно известно лишь то, что окончательная христианизация вандалов произошла только во время их пребывания в Испании.

В 429 году около 80 тысяч вандалов, аланов и вестготов вторглись в Северную Африку, воспользовавшись раздором между Бонифацием, наместником этой богатой римской провинции, и императорским двором в Равенне. Вторжение, во главе которого стоял король Гейзерих (лат. Geisericus, греч. Γιζέριχος; 428-477 годы), сопровождалось массовыми убийствами, не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков; не было пощады и священнослужителям, о чем свидетельствует блаженный Августин, умерший во время осады вандалами Гиппона Регия (Augustini Ep. 228; ср.: Possidii Vita Augustini, 28. 12-13). Римская армия, в состав которой входили местные войска, а также армия, посланная восточноримским императором Феодосием II (на Западе в то время полководец Аэций отражал нападения вестготов и бургундов), не смогли дать отпор завоевателям. В 435 году вандалы были вновь признаны в качестве федератов и получили земли в Африканском диоцезе (части провинций Проконсульская Африка, Нумидия и Ситифская Мавритания).

Далеко идущие планы Гейзериха проявились впоследствии, когда вандалы овладели юго-западным Средиземноморьем. Воспользовавшись ослаблением Западной империи, вандалы заняли Карфаген (19 октября 439 года), пиратствовали на море и захватили Сицилию (442 год). Флот, присланный восточноримским императором, не предпринимал активных действий против Вандалов и вскоре был отозван для защиты восточных провинций. Западноримский император Валентиниан III был вынужден заключить с Гейзерихом невыгодный мир (442 год), признав его независимым правителем важнейшей части североафриканских территории (Проконсульская Африка, Бизацена, Восточная Нумидия; современный Тунис и Восточный Алжир).

В Риме был оставлен сын короля Гунерих, который был помолвлен с дочерью императора Евдокией и вскоре вернулся в Карфаген. Когда в 455 году Валентиниан был убит, а новый император Петроний Максим выдал Евдокию замуж за своего сына, Гейзерих выступил в поход на Рим. Во время возникшей паники Петроний был убит; папа святой Лев I Великий уговорил короля вандалов пощадить церкви и не допустить кровопролития; в течение 14 дней (2-16 июня 455 года) были разграблены богатые дворцы и языческие храмы Рима, захвачены знатные заложники. Во внешней политике Гейзерих достиг выдающихся успехов: Вандальское королевство постоянно одерживало победы над силами как Западной, так и Восточной империи, став сильнейшим государством Средиземноморья. В 468 году восточноримский император Лев I организовал экспедицию во главе со своим шурином Василиском (1100 кораблей, около 100 тысяч человек), которая при поддержке западноримской армии должна была сокрушить государство вандалов; однако поход окончился бесславным поражением. Император Зинон в 476 году официально признал Вандальское королевство, территория которого охватывала всю Северную Африку (включая Триполитанию), Балеарские острова, Корсику, Сардинию и Сицилию.

В Африканской Церкви господство арианина Гейзериха было тяжелым испытанием для православных. Преследования в той или иной степени не прекращались весь период: клир и видные миряне подвергались пыткам и претерпевали мученическую смерть; православное исповедание запрещалось, церковное имущество было захвачено арианами или разграблено. С захватом Карфагена преследования православных еще более усилились. Лишь в 454-457 годах православным было позволено иметь епископа (Деограция). В конце правления по договору, заключенному с императором Зиноном , Гейзерих вернул из ссылки священников и разрешил исповедовать православную веру. Существуют разные мнения по поводу роли Гейзериха в гонениях. Возможно, его религиозная политика являлась скорее выражением антиимперского сепаратизма, нежели результатом религиозных убеждений. Неясно, была ли эта политика результатом развития внешнеполитической ситуации или же «внутрицерковным делом», связанным не с позицией королевского двора, а с действиями набиравшего силу арианского духовенства.

Гунерих (Хунерих, Хунирик, 477 - осень 484 года).

Старший сын Гейзериха; после взятия Рима женился на Евдокии, дочери Валентиниана III. После периода религиозной терпимости по отношению к православным, когда действовало соглашение с Зиноном (в 481 году в Карфагене был даже поставлен митрополит), в 482 году Гунерих по неясным причинам начал самое свирепое гонение против православных не только в истории Вандальского королевства, но и среди всех преследований со стороны завоевателей-ариан.

Эдиктом от 20 мая 483 г. король назначил диспут епископов 2 партий, т.н. Карфагенский Собор, открывшийся 1 февраля 484 года. Православную сторону представляли митрополит Карфагенский Евгений и около 460 африканских епископов, их противников возглавлял арианский патриарх Кирилл. Однако диалога не получилось, и вскоре королевским эдиктом было предписано применять к «омоусианам» (православным) те же законы, что и к еретикам. Им было повсеместно запрещено совершение религиозных обрядов, были закрыты принадлежавшие им храмы и конфисковано церковное имущество, собственность православного духовенства перешла к арианам. Православные священники были отправлены в ссылку, запрещались рукоположения, священнодействие и какие бы то ни было богословские споры. Все православные миряне, особенно занимавшие высокие посты, лишались своего юридического статуса, за исключением перешедших в арианство до 1 июня 484 года. Имеются многочисленные свидетельства преследований африканских мучеников-христиан в гонения Гунериха. Среди королей-ариан вандалов он отличался особой жестокостью и фанатизмом.

Гунтамунд (484-496 годы).

Внук Гейзериха, он прекратил преследование православных. В 487 году епископу Евгению было позволено возвратиться из ссылки, в 494 году разрешили вернуться и другим епископам, открыли церкви. Благожелательное отношение к Православию можно объяснить как характером короля, так и общим ослаблением власти в королевстве. Гунтамунд, не имевший таких значительных военных сил, как Гейзерих, отказался от договора с Одоакром и попытался отвоевать Сицилию (491 год), но потерпел поражение от остготов Теодориха. В это же время в Африке активизировались мавры.

Тразамунд (Трасамунд, 496-523 годы).

Брат и преемник Гунтамунда, возобновил политику преследования православных, но на этот раз гонения касались прежде всего епископата: запрещалось замещение овдовевших кафедр, вновь избранные епископы были отправлены в ссылку на Сардинию. Король стремился присоединить православных к арианству мирным путем. Будучи хорошо образован, он собирался провести богословский диспут: с Сардинии был вызван епископ Фульгенций Руспийский, но то ли неуступчивость последнего в вопросах веры, то ли протесты арианского клира вынудили Тразамунда вновь отправить Фульгенция в ссылку. Религиозную политику вандальского короля следует рассматривать в свете отношений с другим арианским правителем, остготским королем Теодорихом Великим (Тразамунд был женат на его сестре Амалафриде); в результате их союза мог возникнуть своего рода «арианский фронт» против Констатинополя и императора Юстина I (518-537 годы), проявлявшего интерес к положению православных в Африке. Возможность установления связи православных христиан с активизировавшимися мавританскими племенами также могла влиять на религиозную политику Тразамунда.

Хильдерих (Хильдерик, 523-530 годы).

Сын Гунериха и Евдокии. Новый король, по материнской линии потомок римских императоров, долгое время провел в Константинополе, где, возможно, сблизился с будущим императором Юстинианом, что повлияло на изменение политического курса Вандальского королевства. Нарушив клятву, данную при воцарении, Гильдерих возвратил православных священников из ссылки и разрешил замещение епископских кафедр. Православная Церковь была восстановлена и в имущественных правах. 5 февраля 525 года в Карфагене состоялся общеафриканский Собор под председательством нового митрополита Бонифация с целью реорганизации африканской Церкви. Против этих изменений в религиозной политике выступила вдовствующая королева Амалафрида и готы из ее окружения. Гильдерих заточил королеву в темницу, где она скончалась. Теодорих, узнав о смерти сестры, начал готовить поход против вандалов, но вскоре умер (526 год). После ряда побед над маврами племянник короля Гоамер потерпел от них сокрушительное поражение, что явилось причиной заговора знатных вандалов, свергнувших короля и заключивших его в тюрьму.

Гелимер (530-534 годы).

Король, вступивший на трон в результате переворота, вернулся к традиционному курсу как в религиозной, так и во внешней политике. Он не был признан законным королем императором Юстинианом I (527-565 годы), который после заключения мира с персами (532 год) под предлогом защиты прав Гильдериха организовал экспедицию в Северную Африку. Армия под командованием Велисария, воспользовавшись обстоятельствами, не без труда преодолела сопротивление Гелимера (успевшего казнить Гильдериха) и захватила Карфаген (15 сентября 533 года); весной 534 года Гелимер был захвачен в плен. Вандальское королевство было уничтожено, Северная Африка вошла в состав Византийской империи. После подавления восстания Стодзы (30-40-е годы VI века) вандалы практически исчезли, наличие нескольких солдат-вандалов в византийском войске - последнее свидетельство о некогда весьма многочисленном народе.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)