ВАНДАЛИЗМ

ВАНДАЛИЗМ - бессмысленное и не вызванное необходимостью разрушение или повреждение материальных объектов.

Тер­мин «вандализм» про­ис­хо­дит от на­име­но­вания древнегерманского пле­ме­ни ван­да­лов , под пред­во­ди­тель­ст­вом во­ж­дя Гей­зе­ри­ха в 455 году за­хва­тив­ших Рим и ра­зо­рив­ших его, в ре­зуль­та­те че­го по­гиб­ло мно­же­ст­во па­мят­ни­ков ан­тич­но­сти.

В ев­ропейских язы­ках по­ня­тие «вандал» поя­ви­лось в XVIII веке как си­но­ним раз­ру­ше­ния, по­вре­ж­де­ния, ос­к­вер­не­ния пуб­лич­но­го или ча­ст­но­го иму­ще­ст­ва, по­пи­раю­ще­го нор­мы при­ли­чия.

В уго­лов­ном пра­ве РФ вандализм - ос­к­вер­нение пуб­лич­ных или ча­ст­ных зда­ний, иных со­ору­же­ний, пор­ча иму­ще­ст­ва в об­щественном транс­пор­те или в иных об­щественных мес­тах.

За­ко­но­да­тель­ст­вом за­ру­беж­ных стран вандализм как са­мо­сто­ятельное пре­сту­п­ле­ние , как пра­ви­ло, не пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся. Со­от­вет­ст­вую­щие дей­ст­вия в основном рас­смат­ри­ва­ют­ся в кри­ми­но­ло­гическом кон­тек­сте дей­ст­вий по раз­ру­ше­нию или по­вре­ж­де­нию как пуб­лич­но­го (в осо­бен­но­сти средств транс­пор­та, свя­зи), так и ча­ст­но­го иму­ще­ст­ва по раз­лич­ным (в т.ч. идео­ло­гическим) мо­ти­вам. При­ме­ром ис­поль­зо­ва­ния по­ня­тия «вандализм» мо­жет слу­жить уго­лов­ное за­ко­но­да­тель­ст­во Шот­лан­дии, где под ним по­ни­ма­ет­ся унич­то­же­ние или по­вре­ж­де­ние иму­ще­ст­ва, при­над­ле­жа­ще­го другому ли­цу.

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