ВАНДАЛИЗМ
ВАНДАЛИЗМ - бессмысленное и не вызванное необходимостью разрушение или повреждение материальных объектов.
Термин «вандализм» происходит от наименования древнегерманского племени вандалов, под предводительством вождя Гейзериха в 455 году захвативших Рим и разоривших его, в результате чего погибло множество памятников античности.
В европейских языках понятие «вандал» появилось в XVIII веке как синоним разрушения, повреждения, осквернения публичного или частного имущества, попирающего нормы приличия.
В уголовном праве РФ вандализм - осквернение публичных или частных зданий, иных сооружений, порча имущества в общественном транспорте или в иных общественных местах.
Законодательством зарубежных стран вандализм как самостоятельное преступление, как правило, не предусматривается. Соответствующие действия в основном рассматриваются в криминологическом контексте действий по разрушению или повреждению как публичного (в особенности средств транспорта, связи), так и частного имущества по различным (в т.ч. идеологическим) мотивам. Примером использования понятия «вандализм» может служить уголовное законодательство Шотландии, где под ним понимается уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего другому лицу.