ВАНАКАН ВАРДАПЕТ

ВАНАКАН ВАРДАПЕТ - армянский историк, богослов, основатель хоранашатской школы, церковный и политический деятель.

Родился в провинции Тавуш, область Утик. Образование получил в монастыре Нор-Гетик у Мхитара Гоша, учителя которого тоже звали Ованнес вардапет Тавушеци.

Чтобы различать этих одноименных авторов, младшего Ованнеса Тавушеци принято называть Ванакан Вардапет.

Вернувшись по окончании обучения на родину, Ванакан Вардапет построил монастырь Хоранашат в Тавуше, в котором основал библиотеку (матенадаран) и школу. Будучи настоятелем этого монастыря он воспитал многих учеников, ставших выдающимися деятелями армянской культуры XIII века ( Вардан Великий , Григор Акнерци, Тэр Исраэл, Киракос Гандзакеци, Маркос, Состенос и др.).

В 1236 году его деятельность была прервана вторжением монголо-татар. Ванакан Вардапет с учениками попал в плен и был освобожден через несколько месяцев благодаря выкупу, собранному жителями крепости Гаг. В том же году Ванакан Вардапет выкупил «плененное» в 1233 году монголо-татарами рукописное Евангелие из его монастыря (содержащее колофон с информацией о нем). Мнение ученого вардапета часто было решающим при обсуждении конфессиональных и других важных вопросов. Ванакан Вардапет завещал похоронить себя на кладбище бедняков с восточной стороны монастыря Хоранашат.

Научное наследие Ванакан Вардапет обширно и разнообразно: толкования на Ветхий Завет и Новый Завет (самым объемным из этих комментариев является «Толкование на книгу Иова »), проповеди, энкомии, утерянный исторический труд, который, согласно его ученикам Вардану и Киракосу (для которых он, очевидно, служил источником), представлял собой историю Армении с древнейших времен до первой половины XIII века. Важнейшим дошедшим до нас его произведением признана книга вопросов и ответов (эротематический сборник). В этой своеобразной энциклопедии истории армянской культуры до XIII века вопросы и ответы представлены в сжатом, законспектированном виде, доступном и понятном образованному читателю того времени, но не всегда поддающемся расшифровке в настоящего время (не опубликован).

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