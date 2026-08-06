ВАН СЯНЬЧЖИ
ВАН СЯНЬЧЖИ - руководитель крестьянской войны в Китае 874-901 годов на её начальном этапе.
Из семьи потомственных солеторговцев.
Возглавил народное восстание, вызванное притеснениями властей, и с несколькими тысячами повстанцев в августе-сентябре 874 года захватил город Чанъюань. В начале 875 года выступил с воззванием, в котором обвинил чиновников в алчности и своекорыстии, потребовал снижения налогов, а себя объявил «великим воеводой равенства» и «главнокомандующим всех смельчаков в Китае».
В 875 году повстанческая армия во главе с Ван Сяньчжи взяла города Пучжоу и Цаочжоу, в 876 году распространила свои действия на провинции Хэнань, Хубэй и двинулась к город Лоян. Здесь в марте 878 года повстанцы потерпели жестокое поражение, потеряв 50 тысяч челеловек. Ван Сяньчжи был схвачен и казнён.
После его гибели руководство крестьянской войной перешло к Хуан Чао.