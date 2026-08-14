ВАН СВИТЕН Герард

ВАН СВИТЕН Ге­рард - ни­дерландский врач, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков кли­нической ме­ди­ци­ны в Ев­ро­пе; иностранный почетный член Пе­тербургской АН .

Уче­ник Г. Бур­га­ве. Окон­чил Лей­ден­ский универси­тет . С 1745 года в Ав­стрии (лейб-ме­дик Ма­рии Те­ре­зии, ру­ко­во­ди­тель ме­дицинской служ­бы Ав­ст­рии, медицинского факультета Вен­ско­го университета и Вен­ской АН).

Ре­фор­ми­ро­вал уни­вер­си­тет­ское медицинское об­ра­зо­ва­ние, на­пра­вив его на под­го­тов­ку прак­ти­кую­ще­го вра­ча. С этой це­лью бы­ли соз­да­ны уни­вер­си­тет­ская кли­ни­ка, бо­та­нический сад, хи­мическая ла­бо­ра­то­рия, вве­дён обя­за­тель­ный курс прак­тической ме­ди­ци­ны у по­сте­ли боль­но­го, ус­та­нов­ле­на стро­гая по­сле­до­ва­тель­ность пре­по­да­ва­ния всех дис­ци­п­лин с до­пус­ком в кли­ни­ку по­сле эк­за­ме­нов по тео­ре­тич. кур­сам и др.

Ос­но­ва­тель так назваемой ста­рой вен­ской кли­нической шко­лы, ока­зав­шей влия­ние на «ста­нов­ле­ние внутренних бо­лез­ней» как кли­нической дис­ци­п­ли­ны в Гер­ма­нии, Фран­ции, Рос­сии и других ев­ропейских стра­нах.

В «Ком­мен­та­ри­ях к афо­риз­мам Бур­га­ве о рас­по­зна­нии и ле­че­нии бо­лез­ней» (т. 1-5, 1741-1772 годы), яв­ляю­щих­ся основным тру­дом Ван Свитена и пе­ре­ве­дён­ных на многие ев­ропейские язы­ки, со­дер­жит­ся цен­ный ма­те­ри­ал по во­про­сам медицинской ка­зуи­сти­ки и те­ра­пии. В ча­ст­но­сти, Ван Свитен опи­сал афа­зию; впер­вые при­ме­нил су­ле­му для внутреннего упот­реб­ле­ния при ле­че­нии си­фи­ли­са (т.н. жид­кость Ван Свитена); от­ме­тил ат­ро­фию мышц ко­неч­но­стей при свин­цо­вых ко­ли­ках; при­ме­нил хи­ну для ку­пи­ро­ва­ния нев­рал­гических бо­лей.

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