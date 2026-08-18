ВАН ШУХЭ
ВАН ШУХЭ - китайский врач, один из основоположников учения о пульсе.
С 250 год был придворным врачом.
В его основном труде «Мо-цзин» («Трактат о пульсе», 280 год) это учение, посвящённое древнему методу пульсовой диагностики, изложено наиболее полно, в связи с чем знание основных положений этого труда было обязательным для врача китайской медицины вплоть до начала XX века Ван Шухэ различал свыше 20 видов пульса (поверхностный, глубокий, редкий, частый, тонкий, чрезмерный, свободный, вязкий и др.), каждый из которых играл важную роль в диагностике и прогнозе того или иного заболевания. В своей практической деятельности Ван Шухэ использовал не только традиционные для китайской медицины методы (прижигание, иглоукалывание и др.), но и различные лекарственные средства.
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